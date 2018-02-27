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كُتّاب وآراء
حوار الأديان ومحاربة التطرف .. إشادة بتراكمات تجربة المغاربة
نوه فهد أبو النصر، مدير مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، بالتجربة المغربية في محاربة التطرف والإرهاب.
وقال أبو النصر في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش إطلاق منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي بالعاصمة النمساوية، إن "التجربة المغربية في مجال محاربة التطرف والإرهاب تجربة رائدة وجيدة"، وأضاف:"ما يقوم به المغرب في مجال مناهضة ومحاربة التطرف أمر مهم يجب الحذو حذوه ونهج مثل هذا الأسلوب".
وكشف المتحدث أن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات له تعاون مع المؤسسات الرسمية المغربية، وأن التدريبات على لغة الحوار بالمنطقة العربية، التي تستهدف القيادات الشابة التي تعمل ضمن مجال التعليم، معظمها يتم في المغرب.
وبخصوص منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التي تم إطلاقها، أكد أبو النصر أن هناك مناطق عديدة في العالم تعرف تواجد منصات متشابهة، لكن "تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في العالم العربي القادرة على جمع القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية لبحث قضايا مشتركة، وأيضا طرح الحلول المشتركة التي يستطيعون كقيادات دينية العمل سويا على تنفيذها".
وأوضح أن المركز يتوفر على العديد من المبادرات التي سيخلقها في المنطقة، سواء في المجال التعليمي أو في مجال الإعلام البديل، مشيرا إلى أنه سبق له منذ ثلاث سنوات إطلاق تجربة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بالوطن العربي، "استطعنا من خلالها أن نكون أكثر من 450 شابا وشابة على إدخال لغة الحوار بهذه المواقع، كما كانت هناك دورات تدريبية في تونس ومصر والأردن وغيرها".
وجوابا على سؤال لهسبريس حول تكوين صغار السن على لغة الحوار لضمان عالم آمن مستقبلا، قال أبو النصر إن المركز سيعمل في المجال التعليمي على هذا الأمر، معتبرا أن "التعليم في الصغر كالنقش على الحجر"، وبالتالي، يضيف، "إن أردنا أن نرسخ ثقافة الحوار والسلام في العالم، يجب أن نركز على التعليم وعلى صغار السن، وهذا شيء نطمح إليه من خلال المنصة التي أطلقناها".
وأقرت القيادات الدينية المجتمعة في فيينا الموقعة على الوثيقة التأسيسية للمنصة على التزامها بهذه الوثيقة، معبرة عن رغبتها في العمل بالطريقة المثلى لتفعيل دور المنصة وتحقيق أهدافها.
كما التزم الموقعون بالشروع في العمل على تحقيق هذا المشروع، الذي من شأنه أن يعزز التواصل بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة والفاعلين في الحوار وتنسيق الجهود، تصديا للتحديات التي تواجه المجتمعات العربية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
بعدها و بسبب التكالب على الدنيا بدأت الفرق يفرخ بعضها بعضا حتى و صلنا إلى فرق تقول بأن هناك أئمة في السراديب و أخرى تدعي أن لديها نبي جديد .
أما من أسموا أنفسهم بأهل السنة و الجماعة فتفرقت جماعتهم على سلفيين و إخوان ووهابيين و متصوفين و خلافه .
و في نموذجنا المغربي عملت الدولة على تأميم الدين بجعله وظيفة و اختصرت الطريق , و خارج الوظيفة هناك قطاع خاص تسيره الزوايا باعتمادات مالية من وزارة الأوقاف .
و كل من حاول اللعب خارج القطاع العام و الخاص للمؤسسة الدينية فهو يسيس الدين .
لهذا نجد أن النموذج المغربي مقبول عالميا , لأنه يجمع بين سياسة الفاتيكان و طقوس بودا .
و الحل في نظري يكمن في تعليم قوي يفتح أعين الأجيال القادمة و يكسبها مناعة ضد التطرف و ضد التسخيف الذي نشاهده من علماء الإسلام لايت , فنحن لا نقبل أن نكون أداة لا بيد من يركب الدين للوصول إلى السلطة و لا بيد من يركبه للحفاظ عليها . لأن الدين ببساطة علاقة روحية بين العبد و ربه و انتهى الكلام .
والقول بـ"الأديان" فيه جهالة وليس مجرد جهل، ويُحيل على فهم خاطئ في أساس الاعتقاد. وإنما تتعدد وتختلف الديانات بمعنى العقائد والملل والنِّحَل وأنماط الفكر العَقَدي، وجميعها مجانب للصواب وللحق لأنها ليست من الدين، أو آخذةً ببعض ما في مشكاة النبوة من المقدمات.
والدين له ثلاثة أركان أساسية وليس خمسة كما علمونا ظلمًا وعدوانًا، هي الإيمان بالله الواحد الأحد؛ والإيمان باليوم الآخر؛ وإتيان العمل الصالح.
أما الأركان الخمسة التي لقنوها لنا منذ الصغر فتلك عبادات وليست أركانًا، حتى أن أغلب الناس لا يُقيم ثلاثة منها على الأقل، وهي الصوم عند المرض، والزكاة لعدم توفر النصاب، والحج لعدم الاستطاعة. ولو كانت أركانًا بالفعل لكان إسلام تاركيها ناقصًا بكل تأكيد.
اتقوا الله في المؤمنين وكفى من تغليطهم وتضليلهم بغير علم...
أما مسألة التطرف هل يوجد في الإسلام من تطرف ؟ أليس الإسلام دين التسامح و الحرية ؟
فهته كلمة صنعها الغرب من أجل تشويه الدين الإسلامي الحنيف. استيقظوا يا عرب من نومكك الذي طال