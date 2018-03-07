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الرئيسية | مدارات | المغرب يستنكر تملص الجزائر من المسؤولية بتندوف

المغرب يستنكر تملص الجزائر من المسؤولية بتندوف

المغرب يستنكر تملص الجزائر من المسؤولية بتندوف
هسبريس ـ و.م.ع (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:05

استنكر المغرب تملص الجزائر من مسؤوليتها الدولية ازاء ساكنة مخيمات تندوف، وتجاهلها لمأساتهم الإنسانية، وقال القائم باعمال المملكة في جنيف، حسن بوكيلي، خلال الدورة 71 للجنة الدائمة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، "على عكس مجموع بلدان الاستقبال الحقيقية، الجزائر هي الوحيدة التي ترفض احصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف وتتهرب من مسؤولياتها الدولية تجاههم".

وأشار إلى أنه، على عكس بلدان الاستقبال الملتزمة بالفعل وبسخاء بمساعدة وحماية اللاجئين، فان الجزائر تشكل حالة استثنائية ووضعية شاذة في تاريخ الحماية والمساعدة الدولية اللاجئين. ولفت الانتباه الى انه "خلافا لبلدان الاستقبال الحقيقية التي تتحمل تكاليف حقيقية ناجمة عن أوضاع لاجئين لم يختاروها، اختارت الجزائر ان تخضع لوضعية مزعومة +للاجئين صحراويين + هي نفسها خلقتها ".

وأوضح بوكيلي أن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي تعارض تنفيذ جميع الحلول المستديمة الممكنة من أجل ساكنة مخيمات وتجعلها مشروطة بتنفيذ مخطط للتسوية عفا عليه الزمن واستبعد نهائيا من قبل الأمم المتحدة. وقال إن معارضة الجزائر لاحصاء ساكنة المخيمات، وعودتهم الطوعية إلى المغرب، وادماجهم في الجزائر وإعادة توطينهم وتحقيق اكتفاء ذاتي لهم، تؤكد تملص هذا البلد من مسؤوليته الدولية، وتجاهله للمأساة الإنسانية لهذه الساكنة.

وأضاف أن "رفض الجزائر لاحصاء هذه الساكنة ، يشكل انتهاكا واضحا لاتفاقية 1951 ولمهمة المفوضية وقرارات مجلس الامن التي تدعوها الى السماح باجراء هذا الاحصاء". كما قال بوكيلي إن هذا الرفض يؤكد أن الجزائر تريد أن تستمر في إخفاء حقيقة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان، الذي لا يكاد يتجاوز 20 إلى 25 الف شخص، مضيفا: "الادهى من ذلك ان الجزائر التى ظلت على مدى سنوات تستغل سخاء المانحين من خلال تقديم عدد وهمي يقدر ب 165 الف شخص، تخشى ان تضطر الى الخضوع للمحاسبة على تحويل هذه المساعدات".

وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعرقل تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات وما إذا كانوا جميعا مؤهلين حقا للحصول على المساعدات الدولية وصفة لاجئ. وأبرز أن الجزائر تخشى من أن يكتشف العالم عدد الجزائريين الذين يعيشون بشكل دائم في هذه المخيمات، وعدد الاطر في البوليساريو الذين حصلوا على جنسية أجنبية ولكنهم لا يزالون يستفيدون من المساعدات الإنسانية على حساب سكان المخيمات.

واعتبر المغرب، الذي يشارك في مناقشات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل تقييم التكاليف التي تتحملها بلدان الاستقبال، أن حالة الجزائر استثنائية في سجلات المفوضية السامية. وتابع: "ينبغي أن تكون موضوع تقييم مستقل، في ضوء مسؤوليتها السياسية القائمة في خلق واستمرار هذا الوضع، وعسكرة مخيمات تندوف، ومعارضتها للاحصاء وللحلول المستديمة، والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات".

وأكد المسؤول أن الجزائر هي بالاحرى التي تتسبب على نحو متناقض في عبء انساني هائل على سكان المخيمات بسبب معارضتها منذ ثلاثة عقود لتسجيلها وابقائها قسرا في منطقة لاتخضع للقانون ، ضحايا انتهاكات حقوقهم الإنسانية، مع توظيف مأساتهم الإنسانية لخدمة مشروعها الانفصالي ". وقال: "العبء الوحيد الذي تتحمله الجزائر طوعا يهم نفقاتها الضخمة لتسليح البوليساريو، وتمويل الحملات السياسية والاعلامية ضد المغرب ودعم النشاط السياسي للانفصاليين".

وسجل أن الجزائر فرضت، منذ أربعين عاما، تقسيما غريبا وغير مقبول للمهام، يتولى بموجبه المنتظم الدولي مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية لسكان المخيمات، في حين تتحمل الجزائر النفقات العسكرية والسياسية والدعائية لجبهة البوليساريو، ذراعها المسلح ضد المغرب.وأكد الديبلوماسي: "بما أن الجزائر بلد استقبال مزيف، فلا يحق لها المطالبة بأي نوع من تقاسم الأعباء، على غرار جميع بلدان الاستقبال الحقيقية مثل الأردن أو لبنان. ".

وشدد بوكيلي على أن أي تقييم للجزائر كبلد استقبال مزيف ينبغي أن يتم بصورة منفصلة، وأن يشمل تقييم تحويل المساعدات الإنسانية على مدى عدة سنوات، على النحو المعتمد في تقرير المفتش العام للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين سنة 2005، وتقرير برنامج الاغذية العالمي والتقرير الأخير الصادر عن المكتب الاوروبي لمحاربة الغش. وزاد: "مثل هذا التقييم يجب ان يمكن من اعادة إقرار وقائع هذه الاختلاسات، وتحديد المسؤوليات، ومساءلة مرتكبي الغش ".

ويرى القائم بأعمال المملكة المغربية في جنيف أنه لا ينبغي ان يسمح للجزائر بعد الآن بالاختباء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلف بلدان الاستقبال الحقيقية، كما تختبأ وراء بلدان بمجلس حقوق الإنسان، مشددا على ان " الجزائر ستظل دولة استقبال مزيفة طالما انها لا تحترم معايير حماية سكان مخيمات تندوف، طالما انها ترفض احصاءهم وفقا للمهمة العامة للمفوضية. وستظل الجزائر مثالا مضادا لبلدان الاستقبال الحقيقية ما دامت تعارض الحلول المستديمة من اجل هؤلاء السكان وما دامت ترهن عودتهم الطوعية بخطط سياسية عفا عليها الزمن".

وفي هذا الصدد أشار بوكيلي إلى أنه، على خلاف المغرب الذي يعترف دوليا بالتزاماته الإنسانية المسؤولة في العالم ، ليس لدى الجزائر أي التزام إنساني معروف في أفريقيا او في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، مضيفا: "ليس لديها سوى مخطط سياسي واحد؛ هو توظيف الماساة الانسانية لساكنة مخيمات تندوف لزعزعة استقرار المغرب من خلال استهداف وحدته الترابية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - anp alg الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:26
المغرب همهم الوحيد هو الجزائر حتى عدم حضور زوجة الملك لزيارته في المستشفى سيقولون بسبب الجزائر الله يهدي ما خلق
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-39
2 - اخييرا الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:29
اخيرا اصبحنا نسمع ان المغرب اصبح يبادر بالهجوم.الحق يؤخذ ولا يعطى يجب الاخذ بزمام المبادرة وعدم انتظار القيام بردود افعال.كبرها تصغار
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22
3 - مغربي حر الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:38
الجزاءر شغلها الشاغل هو دائما تريد تصدير مشاكلها الداخلية للمغرب .وتجعل منه العدو الوهمي لصرف أنظار الجزائريين عن مشاكلهم الخانقة وخاصة بعد انهيار أسعار البترول . حيث أن جنرال المافيا سرقوا 1000 مليار دولار وادعوها في البنوك الغربية ويكذبون على الشعب بمساندة البول زاريو .
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20
4 - Monir الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:40
كل هذا اللغط على الجزائر ... نعم متفقين على انها مفتعلة لمشكل الصحراء و تحارب قيام إتحاد المغرب العربي الذي لن يرى النور طالما مشكل الصحراء قائم و هي بذلك تنفذ اجندة اروبية لن تسمح بقيام الاتحاد. لكن من جهة اخرى ارى ان الجزائر افضل حال من المغرب بدليل ان لم نسمع يوما شعب الجزائر يموت من اجل خنشة دقيق مثل الصويرة او يموت دهسا بالتهريب المعيشي مثل سبتة و مليلية او يموت تحت الارض من اجل لقمة عيش مثل جرادة و لم نرى جزائريات يمتهن الدعارة بالخليج لإطعام ذويهم ببلدهم و لم نرى اطفال الجزائر يدفعون للدعارة مع سياح اجانب بموافقة اهلهم من اجل المال و امثلة كثيرة لا تحصى تجعلنا نخجل ان نقارن انفسنا بهم ... هم لديهم دولة و حكومة ترفع شأن مواطنيها و تربي فيهم النخوة و العزة رغم الفساد المتفشي بها و تقوم دولتهم بصون كرامة فقرائهم بتوزيع شقق سكنية مجهزة عليهم نعم شقق سكنية للفقراء و ليس قفة و حريرة للفقراء و ايضا لديهم صندوق دعم بميزانية كبيرة لدعم كل السلع الاساسية التي يستهلكها المواطن و استيرادها من بقاع العالم من اجل المواطن الجزائري و و و ... الحديث طويل خلاصته لن نكره الجزائر فقط لأجل الصحراء
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-14
5 - brahim الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:44
الجزائر : الرتبة الأولى في الفساد. لا تريد المصالح للشعبه والدول الإسلامية وغير إسلامية. وكيف تريد فيها الخير في أي مجال حقوق الإنسان.
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9
6 - mre الأربعاء 07 مارس 2018 - 08:54
حقيقة
مقال رائع و منطقي متسلسل
يجب على إخواننا بالأقاليم الجنوبية العزيزة
أن يتحركوا لدحض ادعاءات أعدائنا
الذين يحسدوننا على نعم كثيرة
الأمان النماء....
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10
7 - ملاحظ الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:01
الجزائر تعرقل احصاء و تسجيل ساكنة المخيمات لإخفاء الحقيقة بشأن أصل السكان المقيمين في هذه المخيمات. لاجل شد الحبل و الفتنة في المنطقة. فهي تدرك جيدا ان الشعب المغربي هو كذلك يعرف جيدا ان الجزائر تريد تزوير لاجئي تندوف بساكنة غريبة عن ابناء الصحراء الاصليين. و بذلك تريد استمرار الازمة لترغم الشعب الجزائري ان يؤدي ثمنا باهضا لذلك، في قضية لا تخصه، بل تخص اشقاؤه لتزرع الفتنة و الحقد بين الشعبين. لذلك كسرت تجمع المغرب الكبير و حرصت على سد الحدود، و نشر العداء بين ابناء الشعب و العرق الواحد. و بذلك تستهدف تعميق الازمة و اانظام الجزائري يدرك عن وعي مسبقا أن الشعب المغربي لا يخضع لهراء هذا النظام الجائر و لا يتحمل أكثر ظلم النظام الجزائري و تمزيق وحدته من عواقب الارث الاستعماري الجائر الذي يغتصب اراضي الجيران بحجج استعمارية نازية فاشية بذكاء تقرير مصير الشعوب الاستعماري بلاجئين مزورين كما هو الحال بجبل طارق و سبتة و مليلة و كثير من الجزر في العالم. الذي يورث الهيمنة الجزائرية على حساب الوحدة المغربية و الوحدة و التعاون بين الاشقاء.
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8 - ستوتي الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:21
الحل المناسب لطرافين المغربي والصحراوي هو ان ينتقل الصحراوين الى الاراضي المحرارة واقامة لبنا لدولة الصحراوية وفرض امر الواقع بعد ذالك سيتضح عداد الصحراوين النازحين العائدين الى وطنهم صاحب المقال يقول عليهم ان يعودو طواعية وهم سيفعلونها من اراضيهم المحرارة امه الكلام الباقي فهو للاستهلاك الداخلي
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9 - سام الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:23
مرافعة موضوعية وواقعية لممثل المغرب بجنيف لأن المخيمات بتيندوف نصبت فيها كثرة الخيام و هي خاوية من السكان لذا تتهرب الجزائر من مسؤولية إحصاء قاطني مخيمات تيندوف فعلى المغرب ان يكثر من مثل هذه التدخلات في جميع بقاع العالم و خاصة بأفريقيا و اسبانيا لتوضيح الغموض و رفع اللبس بما يجري بمخيمات تيندوف
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10 - حسن الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:51
الصحراء مغربية حتى الموت ولا حياة الخونة والمرتزقة ومن يدفع لهم
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11 - abdel الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:54
franchement vous allez attendre quoi de wlidett frança
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12 - مغربي ملكي الأربعاء 07 مارس 2018 - 09:58
منير الحزائري ،إذا مات المغاربة على 10كيلو دقيق و 5لتر زيت،مات الجزائريون وهم على طوابير شكارة حليب لا تساوي 5دراهم مغربية،منهم حتى المسنين و العراكات في الطوابير ،وبلدك منع 90% من المنتوجات الواردة الى بلدك اي ممنوع على اي مواطن شراء ما يريد علما ان بلدكم يستورد تقريبا كل شيء حتى الحلويات المنزلية ناهيك عن بعض الاشياء الغريبة كأحشاء الدواجن و الديدان و الخنزير!!،بل يجب عليه شراء ماتريده الدولة له،لا ننسى مأسات و تقتيل الدي ارتكبه جيشكم في حق مواطنيكم ،انتم تعلمون انكم دولة عسكرية لا يمكن ان يصل اي مواطن مدني الى منصب سياسي إذا لم يزكّيه العسكر ،عن الأزمات بل هي كثيرة منها لم نرى شعبا يغني على البطاطا او يُمنع من اكل البنان و النهوض باكرا لأجل لتر حليب
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