24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1706:4212:4315:5918:3519:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تتوقع إكمال حكومة العثماني ولايتها الحالية؟

  1. منتخبة تستدعي الدرك الملكي إلى تروال ونواحيها (5.00)

  2. المغرب يُواجه "معارك الثروات" بإشراك الساكنة في قرارات الصحراء (5.00)

  3. "حراك جرادة" يدخل شهره الرابع .. هكذا تضعف الثقة في الوعود (5.00)

  4. طلبة: دبلوم "الحكامة والاقتصاد" يحتاج الاعتراف (5.00)

  5. مديرية سطات تعترف بجهود نساء التربية والتكوين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | إشادة أسترالية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

إشادة أسترالية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

إشادة أسترالية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء
هسبريس ـ و.م.ع
الجمعة 09 مارس 2018 - 22:20

أشادت الدبلوماسية الأسترالية، اليوم الجمعة في كانبيرا، بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، واعتبرته " مبادرة جيدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء".

وقال مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسترالية، ماثيو نيوهاوس، عقب المباحثات التي أجراها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، في إطار الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين الرباط وكانبيرا، إن " مبادرة الحكم الذاتي جيدة" ، معبرا عن ترحيب بلاده بها.

وجدد المسؤول الأسترالي دعم بلاده لجهود منظمة الأمم الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء. وقال نيوهاوس في تصريح صحافي: "أستراليا تدعم المسلسل الأممي لإيجاد حل دائم لهذه القضية".

جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين المغرب وأستراليا عقد في كانبيرا، تحت الرئاسة المشتركة لمونية بوستة وفرانسيس آدامسون؛ كاتبة الدوبة بوزارة الخارجية الاسترالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Zohair الجمعة 09 مارس 2018 - 22:55
المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية جدي وواقعي وذو مصداقية .. يمثل مقاربة ممكنة من شأنها تلبية تطلعات ساكنة أقاليمنا الجنوبية إلى تدبير شؤونها الخاصة في إطار من السلم والكرامة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - مغربي متعطش للحقيقة الجمعة 09 مارس 2018 - 23:05
الشعب المغربي لم يعد يهتم بالاشادات بالحكم الداتي ولا بتراجع بعض الدول عن الاعتراف بالبوليساريو بعدما تقبلت الدولة حكم كل من جنوب افريقيا في حق حمولة الفوسفاط التي حجزها الا بارتايد وكدلك حكم المحكمة الاوروبية فيما يخص منع الصيد بالمياه الاقليمية الصحراوية ادن ما هو دور الديبلوماسية المغربية في القضية الا يجب اعفاء كل السفراء المغاربة الدين فشلوا في الدفاع عن الشرعية المغربية والوحدة الترابية للمملكة كفانا تنميقا وتزويق فسياستنا الخارجية فاشلة بامتياز بعدما استطاعت حفنة من الانفصاليين كسب عطف وتاييد المحكمة الاوربية وكدلك الاتحاد الافريقي الدي اشترط على المغرب الاعتراف بالحمهورية الصحرافية للسماح له بالانظمام الى هدا الا تحاد المشؤوم الدي استطاعت الجزائر اختراقه وفرضت عضوية البوليساريو بطرق ملتوية ناسف نحن المغاربة الاحرار ان يستسلم ديبلو ما سيونا لمثل هده الضغوط ولا يقلبون الطاولة على البوليساريو وامها الجزائر عار على كل من تسبب لنا في هده النكبة والانتكاسة المهولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.