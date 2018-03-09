إشادة أسترالية بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء

هسبريس ـ و.م.ع

أشادت الدبلوماسية الأسترالية، اليوم الجمعة في كانبيرا، بمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، واعتبرته " مبادرة جيدة من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع في الصحراء".

وقال مدير إدارة شمال افريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الاسترالية، ماثيو نيوهاوس، عقب المباحثات التي أجراها مع كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، في إطار الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين الرباط وكانبيرا، إن " مبادرة الحكم الذاتي جيدة" ، معبرا عن ترحيب بلاده بها.

وجدد المسؤول الأسترالي دعم بلاده لجهود منظمة الأمم الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء. وقال نيوهاوس في تصريح صحافي: "أستراليا تدعم المسلسل الأممي لإيجاد حل دائم لهذه القضية".

جدير بالذكر أن الاجتماع الثالث للمشاورات السياسية بين المغرب وأستراليا عقد في كانبيرا، تحت الرئاسة المشتركة لمونية بوستة وفرانسيس آدامسون؛ كاتبة الدوبة بوزارة الخارجية الاسترالية.