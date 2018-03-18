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الخيام: غياب التعاون الجزائري يفرخ الإرهاب

الخيام: غياب التعاون الجزائري يفرخ الإرهاب
هسبريس - و.م.ع
الأحد 18 مارس 2018 - 23:21

أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج)، أن عدم تعاون المصالح الأمنية الجزائرية مع نظيرتها المغربية يجعل المناخ ملائما لانتشار الإرهاب في المنطقة.

وأضاف الخيام، في حديث نشرته الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، أن غياب هذا التعاون مضر للبلدين، مشيرا إلى أنه "من المفروض علينا، على سبيل المثال، مضاعفة الجهود من أجل مراقبة حدودنا".

وقال إن تعاونا مع المصالح الجزائرية يظل، بطبيعة الحال، مرغوبا فيه وممكنا، مؤكدا أنه "يكفي أن يوافق جيراننا على فصل القضايا السياسية عن الرهانات الأمنية".

ولدى تطرقه إلى الوضع في منطقة الساحل، أكد مدير "البسيج" أنه يمكن اعتبار البوليساريو أيضا منظمة إرهابية بالمنطقة إلى جانب تنظيم (داعش)، الذي اختار أطره التوجه إلى منطقة المغرب العربي بعد أن اشتد الخناق عليه في العراق وسوريا.

وقال: "لقد أحصينا أزيد من مائة من أعضائه ينشطون داخل (تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي)، والذين تورطوا في هجمات، نفذت شمال موريتانيا".

وعلى صعيد آخر، أشار الخيام إلى أن عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها بالمغرب انخفض من 21 خلية سنة 2015 إلى 19 خلية سنة 2016 لينزل تسعة خلايا فقط سنة 2017، ملاحظا أن سنتي 2015 و2016 تميزتا بتنامي ظاهرة الإرهاب في كل أنحاء العالم.

وأضاف: "إستراتيجتنا، التي ارتكزت على الدوام على الاستباق والوقاية، أعطت أكلها"، مبرزا أن خطر الإرهاب لا يزال موجودا بالمغرب".

وأكد الخيام أن 1668 مغربيا التحقوا بتنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن "بعضهم قتلوا في المعارك ضد قوات التحالف؛ لكن ليس لدينا في الوقت الراهن وسيلة لمعرفة عددهم".

وأضاف أنه "بالمقابل، فإن كل هؤلاء الأفراد معروفون لدى مصالحنا، وسيتم اعتقالهم إذا ما حاولوا الدخول إلى البلاد"، مبرزا في هذا الصدد حالة مائة شخص من ضمن هؤلاء تم اعتقالهم وتقديمهم امام أنظار العدالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - ولد حميدو الاثنين 19 مارس 2018 - 00:15
ليس ممكن ارهابية بل اكيد انها اكثر من ارهابية لانها تبيع الاسلحة و البشر و تشكل الخطر على المنطقة اما هدرة الجزائر بانها لا تعطي الفدية فليقولونها للاغبياء لان الارهابيين اطلقوا الدبلوماسيين الجزائريين من مالي حتى زودتهم الجزائر بطريقة غير مباشرة اد وفرت لهم الوقود و المؤونة لعدة شهور فهدا احسن من التوصل بالاموال
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