فلكي مغربي: هذه تواريخ شهر رمضان وعيد الفطر

هسبريس من الرباط

أفاد الدكتور هشام العيساوي، باحث فلكي خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، ضمن نتائج حسابية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، بأن غرة شهر رمضان الكريم في المملكة المغربية ستوافق يوم الخميس 17 مايو المقبل.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن عيد الفطر السعيد سيحل في البلاد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، بينما عيد الأضحى المبارك سيحتفل به المغاربة يوم الأربعاء 22 غشت القادم، ما يعني امتداد العطلة للموظفين 6 أيام من السبت 18 غشت إلى غاية الخميس 23 غشت.

وفي ما يلي جدول المناسبات والأعياد الدينية المقبلة كما بسطها العيساوي:

*فاتح رمضان: الخميس 17 ماي 2018

*عيد الفطر : الجمعة 15 يونيو.

* عيد الأضحى: الأربعاء 22 غشت

*فاتح محرم 1440 هجرية : الثلاثاء 11 شتنبر.

* ذكرى المولد النبوي الشريف: الثلاثاء 20 نونبر إن شاء الله.