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فلكي مغربي: هذه تواريخ شهر رمضان وعيد الفطر

فلكي مغربي: هذه تواريخ شهر رمضان وعيد الفطر
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:40

أفاد الدكتور هشام العيساوي، باحث فلكي خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، ضمن نتائج حسابية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، بأن غرة شهر رمضان الكريم في المملكة المغربية ستوافق يوم الخميس 17 مايو المقبل.

واستنادا إلى ذات المصدر، فإن عيد الفطر السعيد سيحل في البلاد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، بينما عيد الأضحى المبارك سيحتفل به المغاربة يوم الأربعاء 22 غشت القادم، ما يعني امتداد العطلة للموظفين 6 أيام من السبت 18 غشت إلى غاية الخميس 23 غشت.

وفي ما يلي جدول المناسبات والأعياد الدينية المقبلة كما بسطها العيساوي:

*فاتح رمضان: الخميس 17 ماي 2018

*عيد الفطر : الجمعة 15 يونيو.

* عيد الأضحى: الأربعاء 22 غشت

*فاتح محرم 1440 هجرية : الثلاثاء 11 شتنبر.

* ذكرى المولد النبوي الشريف: الثلاثاء 20 نونبر إن شاء الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بورحيم مبارك الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:29
وهناك قاعدة تقول
صمنا العام الماضي يوم الأحد
وتحسب 5 أيام من العام الذي يليه فإن يكون يوم الخميس
يعني صمنا يوم الأحد
ونحسب 5 أيام ابتداء من يوم الأحد حتى وصلنا يوم الخميس
وقد ضبط هذا أكثر من 50 فيكون ذالك صحيحا
وقد ذكره صاحب نزهة المجالس في باب الصيام
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2 - عيسى الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:40
ليس 100% باحث فلكي ماشاء الله ، ولكن الروءيا الهلال هي الاولى فلا تنسى قول الله تعالى (( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ))
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3 - Amnay الثلاثاء 20 مارس 2018 - 10:54
يجب الإعتماد على الحساب الفلكي بصورة رسمية والاستئناس بالرؤية..

يتم الإعتماد على الحسابات الرياضية في أوقات الصلاة، ولا أحد يعترض.. فلما لا يكون الأمر كذلك في تقويم الشهور.. سيكون هذا مفيدا من الناحية الإدارية بدل الإنتظار ليلة بداية كل شهر لنعلم تاريخ الغد..
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