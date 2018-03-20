24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:03
|06:29
|12:40
|16:02
|18:43
|19:57
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مليلية تشكو قاصرين مغاربة إلى مجلس أوروبا
- مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026
- تاونات.. أزمة أدبية خانقة فهل من منقذ؟
- الأحزاب السياسية هي المشكل .. وهذه نظرتنا
- الإشاعـة.. أكثر أسلحة الحرب النفسية فتكاً وبشاعة..!
مغاربة يعلقون آمال تشييد "وطن جديد" على كأس العالم 2026 (5.00)
المس بالسيادة الوطنية يثير دعوات لتغيير ظهير الأجانب بالمغرب (5.00)
- السعودية تقرر الرد على تقارب المغرب وقطر عبر جبهة كرة القدم - (143)
- البوليساريو تنشر إشاعة "وفاة الملك" .. طوسة: جواب المغاربة تلقائي - (119)
- "بريد بنك" يجر زبناءه إلى القضاء لاسترجاع الملايين المسحوبة بالخطأ - (74)
- لهذه الأسباب يرفض البرلمانيون السابقون إصلاح نظام معاشاتهم - (67)
- رصيف الصحافة: مسلحو "البوليساريو" يعترضون مشجعي الرجاء - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فلكي مغربي: هذه تواريخ شهر رمضان وعيد الفطر
أفاد الدكتور هشام العيساوي، باحث فلكي خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، ضمن نتائج حسابية نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، بأن غرة شهر رمضان الكريم في المملكة المغربية ستوافق يوم الخميس 17 مايو المقبل.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن عيد الفطر السعيد سيحل في البلاد يوم الجمعة 15 يونيو المقبل، بينما عيد الأضحى المبارك سيحتفل به المغاربة يوم الأربعاء 22 غشت القادم، ما يعني امتداد العطلة للموظفين 6 أيام من السبت 18 غشت إلى غاية الخميس 23 غشت.
وفي ما يلي جدول المناسبات والأعياد الدينية المقبلة كما بسطها العيساوي:
*فاتح رمضان: الخميس 17 ماي 2018
*عيد الفطر : الجمعة 15 يونيو.
* عيد الأضحى: الأربعاء 22 غشت
*فاتح محرم 1440 هجرية : الثلاثاء 11 شتنبر.
* ذكرى المولد النبوي الشريف: الثلاثاء 20 نونبر إن شاء الله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
صمنا العام الماضي يوم الأحد
وتحسب 5 أيام من العام الذي يليه فإن يكون يوم الخميس
يعني صمنا يوم الأحد
ونحسب 5 أيام ابتداء من يوم الأحد حتى وصلنا يوم الخميس
وقد ضبط هذا أكثر من 50 فيكون ذالك صحيحا
وقد ذكره صاحب نزهة المجالس في باب الصيام
يتم الإعتماد على الحسابات الرياضية في أوقات الصلاة، ولا أحد يعترض.. فلما لا يكون الأمر كذلك في تقويم الشهور.. سيكون هذا مفيدا من الناحية الإدارية بدل الإنتظار ليلة بداية كل شهر لنعلم تاريخ الغد..