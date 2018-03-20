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الرئيسية | مدارات | فارس يبرز أهمية التعاون قضائيا مع كوريا الجنوبية

فارس يبرز أهمية التعاون قضائيا مع كوريا الجنوبية

فارس يبرز أهمية التعاون قضائيا مع كوريا الجنوبية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:07

أكد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أهمية التعاون القضائي القائم بين المملكة المغربية وجمهورية كوريا؛ وذلك خلال مباحثات أجراها مع سفير سيول بالرباط؛ بارك دونغ-سيل.

ونوه فارس، وفق ما ورد في بلاغ لمحكمة النقض، بـ"زيارات العمل التي استفاد منها أزيد من 60 قاضيا بمحكمة النقض للاطلاع على التجربة الكورية في مجال العدالة"، مؤكدا على أ"همية تبادل التجارب بين البلدين للارتقاء بمستوى العلاقات التاريخية العميقة والقوية التي تجمع بينهما على مختلف المستويات".

واستعرض الرئيس الأول لمحكمة النقض الأوراش الإصلاحية التي تعرفها المملكة في مجال العدالة، في إطار المقاربة التشاركية بكل مسؤولية ومواطنة تحت قيادة الملك محمد السادس، موضحا أن "دستور 2011 جاء تتويجا لتراكمات حقوقية وقانونية وتنموية كبرى، ونقطة انطلاق لمستقبل مجتمع حداثي تكون فيه السلطة القضائية ملزمة بضمان الحقوق والحريات والتطبيق العادل للقانون"، وفق البلاغ ذاته.

كما استعرض المسؤول الخطوات والمراحل التي قطعتها المملكة في مجال استقلال السلطة القضائية، والأهداف المستقبلية المسطرة من أجل تكريس الحكامة والشفافية والنجاعة في تدبير هذا المجال الحيوي الهام، مؤكدا على "ضرورة الارتقاء بالعلاقات المغربية الكورية في مجال العدالة إلى شراكة نموذجية ناجعة".

السفير الكوري عبر، من جهته، عن اعتزازه بالتواجد بمقر أعلى هيئة قضائية، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين، وبالجهود الكبرى المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، خاصة في مجال العدالةّ.

كما أكد دونغ-سيل الإرادة الحقيقة لكوريا الجنوبية للعمل المشترك المهيكل من أجل تبادل الخبرات مع المملكة المغربية، مضيفا أن ما اطلع عليه من عملٍ لمحكمة النقض يستوجب الاستفادة منه من خلال آليات للتعاون الجاد والبناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - passsnger الثلاثاء 20 مارس 2018 - 22:49
يجب التعاون و التعلم من هذه الدولة في كل المجلات،فهي عالم اخر من الناحية القانونية فحتى رئيسة الدولة لم تستمر بعد شائعات اختلاس الأموال زيادة الى ان الفقير و الغني لا يوجد فرق بينهم وريث شركة Samsung في المجالات الاخرى لا مجال للمقارنة فهي رائدة في جميع المجالات (التعليم،الصحة،الاقتصاد...)
اضافة لكونها دولة محافظة
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