جمعوين يطلبون تحقيقا في "أفعال جنائية" بالمغرب

هسبريس من الرباط

دعت مجموعة من الإطارات الجمعوية والفعاليات إلى تزكية طلب تقدمت به جمعية "أفريكا لحقوق الإنسان" بخصوص فتح تحقيق حول التصريحات التي أدلى بها الناشط أحمد ويحمان، والتي ضمنها "علمه بحيثيات تواجد عصابة تتدرب على السلاح بالمغرب، وتأكيده أن وفاة المرحومين عبد الله باها وأحمد الزايدي لم تكن طبيعية، بل قتلا من طرف عصابة إجرامية صهيونية، وكذا اكتشافه أن حياته شخصيا والمسمى عزيز هناوي في خطر، ومهددين بالقتل من طرف بعض النشطاء الأمازيغ"، وفق المشتكين.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجمعيات والفعاليات المذكورة إثر اجتماع انعقد أخيرا بمقر جمعية أسيد بمدينة مكناس، سرد خلاله ممثل جمعية أفريكا "تفاصيل الإجراءات القانونية التي قامت بها الجمعية لدى السلطات القضائية المختصة"، قبل أن يتناوب على الكلمة ممثلو الإطارات والفعاليات الحاضرة، "لاقتراح مختلف الأشكال التضامنية القانونية والسلمية لدعم مبادرة هذه المنظمة الحقوقية".

كما دعت الإطارات ذاتها، عبر البيان عينه، إلى "التضامن المطلق واللامشروط مع مبادرة جمعية أفريكا لحقوق الإنسان في هذا الموضوع، والاستعداد المبدئي للحضور والمشاركة في كل الأشكال النضالية التي تعتزم جمعية أفريكا لحقوق الإنسان القيام بها بتنسيق مع لجنة التتبع".

كما طالبت الجهات عينها الدولة المغربية "بتحمل كامل مسؤولياتها تجاه تداعيات تصريحات من هذا القبيل، والعمل على كشف كل الخيوط والأيادي الخفية التي تكمن وراءها، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطنين والأجانب في الأمن والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب".

البيان ذاته، المفتوح في وجه مزيد من التوقيعات، دعا إلى فتح هذه المبادرة أمام كل المواطنين والتنظيمات "وكل الغيورين على استقرار وأمن البلاد، ودعوتهم إلى المشاركة الفعالة في مساندة طلب فتح تحقيق حول هذه التصريحات الخطيرة"، مطالبا في الأخير بتشكيل لجنة لتتبع هذا الملف من ممثلات وممثلي التنظيمات والفعاليات الموقعة.