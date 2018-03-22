إقرار تعيينات في مناصب عليا بـ3 وزارات مغربية

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

على مستوى الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية جرى تعيين كل من عزيز خلادي في منصب مدير الموارد البشرية، وسامية شكري في منصب مديرة نظم المعلومات.

ضمن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين كل من نور الدين التهامي في منصب مدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية، وعبد العزيز بلاوي في منصب عميد كلية الشريعة جامعة ابن زهر بأكادير، وحسان حامدي في منصب مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم – جامعة ابن زهر.

أما على مستوى وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي فقد صادق المجلس على تعيين زهراء معافري في منصب المديرة العامة للتجارة.