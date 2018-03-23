باحثون يرصدون متغيرات انتخابات 2015 بالمغرب

هسبريس - عبد الإله شبل

اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الحميد بنخطاب أن الانتخابات أصبحت مجرد محطة للتنافس السياسي فقط، وعنصرا لتقوية الاستقرار بالبلاد وتوزيع الأدوار بين النخب السياسية.

وأوضح الأستاذ بكلية العلوم القانونية في جامعة محمد الخامس بالرباط، خلال لقاء لتقديم قراءة في كتاب "الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب: مقاربات لفهم الانتخابات الجماعية والجهوية للرابع شتنبر" الذي احتضنه مقر مؤسسة محمد بن الحسن الوزاني بالدار البيضاء، أن "الانتخابات أصبحت روتينية، والدولة لم تعد لها الحاجة إلى التدخل في صناديق الاقتراع كالسابق".

وعزا بنخطاب هذا الأمر، في معرض مداخلته، إلى التقطيع الانتخابي والتحالفات القبلية والبعدية التي تمكن الدولة من التحكم في الانتخابات دون الحاجة إلى التلاعب في صناديق الاقتراع.

لكن المتحدث نفسه عاد ليؤكد أن الدولة لم تعد تتحكم في نتائج الانتخابات ولا تملك سلطة مطلقة عليها، "الشيء الذي يدفعها إلى التخطيط البعدي عبر المفاوضات البعدية وتشكيل المجالس والحكومة، والتكتلات الحزبية التي تراهن عليها، على غرار واقعة تجربة تشكيل عبد الإله بنكيران لحكومته الثانية".

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أنه بالرغم من كون الدولة رفعت يدها عن الانتخابات، فإن المغاربة ظلوا أوفياء لنفس السلوك الانتخابي الذي عاشوا عليه في الفترات السابقة.

وعرج الباحث على مسألة التقطيع الانتخابي، والذي يعمل بحسبه على "تضخيم المجال في البادية على المدينة؛ لأن السلوك الانتخابي بالقرى يؤيد الدولة فيما يعارضها بالمدينة، ما يمكنها من لجم النخب المعارضة ومجازاة الأعيان في البوادي".

من جهته، ركز رشيد مقتدر، أستاذ القانون الدستوري بكلية عين الشق بالدار البيضاء، في مداخلته بالكتاب المذكور، على المشاركة الانتخابية والمشاركة السياسية، لافتا إلى أن الأولى تتمثل في إدلاء المواطنين بأصواتهم يوم الاقتراع، بينما المشاركة السياسية أكبر من ذلك، حيث تصل إلى الإسهام في تعبئة المواطنين والنقاش العام.

وأوضح مقتدر، الذي بنى مشاركته على نموذج الأقاليم الجنوبية، أن المواطنين بالصحراء يقومون بالمشاركة السياسية وليس فقط مشاركة انتخابية تقتصر على إدلائهم بأصواتهم يوم الاقتراع، مؤكدا أن ارتفاع المشاركة بهاته الأقاليم يرجع أيضا إلى مسألة الصراع المفتعل بالصحراء المغربية.

أما الدكتور أحمد بوجداد، فقد تحدث عن دراسة الفعل الانتخابي، مؤكدا أن هذا النوع من الدراسات لا يزال محدودا ويخضع لظاهرة "التسطيح الإعلامي" بالمغرب.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا الأمر مرده إلى اعتقاد عدد من الباحثين أن كل محاولة لدراسة الانتخابات لن تكون سوى محاولة لإضفاء المصداقية على ديموقراطية شكلية، وصعوبة الحصول على المعطيات المتعلقة بالانتخابات والتي تفرض على عدد من الباحثين تجنب دراستها، مخافة إنجاز أبحاث ضعيفة أو غير موضوعية.