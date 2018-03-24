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الرئيسية | مدارات | الملك محمد السادس يدعم فرنسا في صد الإرهاب

الملك محمد السادس يدعم فرنسا في صد الإرهاب

الملك محمد السادس يدعم فرنسا في صد الإرهاب
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 24 مارس 2018 - 20:05

عبر الملك محمد السادس عن إدانته الشديدة لعملية احتجاز الرهائن، التي وقعت أمس الجمعة في محل تجاري ببلدة "تريب" والهجمات التي تلتها بـ"كاركاسون" في فرنسا، معلنا دعمه وتضامنه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ملك المغرب وجه برقية للرئيس الفرنسي قال فيها: "تلقينا ببالغ الأسى نبأ عملية احتجاز الرهائن المأساوية التي وقعت ببلدة تريب، والهجمات الشنيعة التي تلتها بكاركاسون. باسم الشعب المغربي وباسمي الشخصي أدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض، مؤكدا لكم دعمنا الأكيد وكامل تضامننا معكم في هذا الظرف".

وبهذه المناسبة أعرب الملك محمد السادس للرئيس ماكرون، ومن خلاله لأسر الضحايا وعموم الشعب الفرنسي، عن تعازيه وعميق مشاعر المواساة، وصادق المتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبد الرحيم فتح الخير السبت 24 مارس 2018 - 20:16
محمد السادس ملك عظيم وأي تصريح وأي قول يصدر منه يكون مصدره القلب كم أحب هذا الرجل وكم أعشقه
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-4
2 - عبد الصمد السبت 24 مارس 2018 - 20:21
لا يوجد إرهاب أكثر من إرهاب الدول الإمبريالية الرأسمالية الإستعمارية ...فرنسا تستغل خيرات إفريقيا..فرنسا سبب رئيسي في إنتشار الفقر و الأمية و المجاعة و الحروب والأمراض الخطيرة في القارة الإفريقية اللهم عليك بالظالمين !!
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