الكعبي يقدم أوراق اعتماده سفيرا إماراتيا في المغرب

هسبريس من الرباط

قدم علي سالم الكعبي، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الرباط، نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لدولة الإمارات العربية المتحدة ومفوضا فوق العادة لدى المملكة المغربية.

وقد تسلم أوراق الاعتماد السفير محمد علي لزرق، الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية، حيث نقل إليه الكعبي تحيات كل من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وأنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي.

ورحب لزرق بالسفير الجديد، وتمنى له النجاح في أداء مهامه الدبلوماسية والعمل على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين في مختلف المجالات بما يرقى إلى تطلعات قائدي البلدين.

كما التقى السفير علي سالم الكعبي أنس خالص، مدير إدارة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، حيث تقدم بتمنياته له بالنجاح والتوفيق في أداء مهامه في المملكة المغربية وبما يعود بالخير والتطور والنماء والازدهار على العلاقات الإماراتية المغربية.

حضر هذه المقابلات كل من سيف خليفة الطنيجي، سكرتير أول بالسفارة، وإبراهيم لطفي عبد الخالق الحمد، سكرتير ثالث بالسفارة.

علي بن سالم الكعبي سفير بدرجة وزير، تولى سابقا مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، والمدير الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، ومدير المكتب والمرافق الخاص للراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات، تخرج من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهرست ببريطانيا، وحصل على شهادة ماجستير في العلوم العسكرية.

الدبلوماسي الإماراتي حصل أيضا في مساره على جائزة راشد للتفوق العلمي، وعين عميد ركن في القوات المسلحة، وكان عضوا باتحاد الكتّاب المصريين والعرب، وعمل نائبا لرئيس لجنة المعارض الدولية، وعضواً في مجلس إدارة مجلة الدفاع الخليجي، ورئيس مجلس إدارة جمعية إحياء التراث الشعبي، ومدير عام دائرة الأعمال الخاصة للشيخة فاطمة بنت مبارك، ورئيسا لمجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية.

السفير الإماراتي بالمغرب حاصل على عدد من الميداليات والأوسمة، كما صدرت له عدد من القصائد المغناة.