المغرب يتضامن مع الفلسطينيين ضد دموية إسرائيل

هسبريس من الرباط

أعلن المغرب "الإدانة الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، يوم أمس، على اطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 ليوم الارض، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قال، اليوم السبت، إن "المملكة المغربية، التي يرأس ملكها محمد السادس لجنة القدس، تستنكر لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام القوة المفرطة، دون أدنى مراعاة للطابع السلمي لهذه المظاهرات، تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء وضبط النفس، بعيدا عن أي أعمال عنف أو تصعيد".

"تجدد المملكة المغربية وقوفها إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، يردف البلاغ نفسه.