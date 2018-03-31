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الرئيسية | مدارات | المغرب يتضامن مع الفلسطينيين ضد دموية إسرائيل

المغرب يتضامن مع الفلسطينيين ضد دموية إسرائيل

المغرب يتضامن مع الفلسطينيين ضد دموية إسرائيل
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 22:16

أعلن المغرب "الإدانة الشديدة لإقدام قوات الاحتلال الاسرائيلية، يوم أمس، على اطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين عزل أثناء مشاركتهم في مظاهرات سلمية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 42 ليوم الارض، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير منهم".

بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي قال، اليوم السبت، إن "المملكة المغربية، التي يرأس ملكها محمد السادس لجنة القدس، تستنكر لجوء قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استخدام القوة المفرطة، دون أدنى مراعاة للطابع السلمي لهذه المظاهرات، تؤكد أن الوضع في المنطقة يحتاج إلى الهدوء وضبط النفس، بعيدا عن أي أعمال عنف أو تصعيد".

"تجدد المملكة المغربية وقوفها إلى جانب السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، وتضامنها مع الشعب الفلسطيني من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، يردف البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Marrouki السبت 31 مارس 2018 - 22:39
ما هو الموقف الرسمي لفلسطينكم من الوحدة الترابية المغربية؟
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-4
2 - The phenomenal السبت 31 مارس 2018 - 22:46
تا نتوما راكم كتقمعوا الشعب فاش كينوض يطالب بحقوقو.. و لنا في حراك الريف و جرادة أفضل مثال..
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4
3 - rachida السبت 31 مارس 2018 - 22:47
لا نريد من العرب لا ادانة ولا شجب بخصوص هذه الجريمة الدموية التي اقترفها الصهاينة في حق شعب يطمح للحرية واقامة دولته بعاصمة مقدسية القدس عاصمة ابدية لفلسطين . نريد من العرب وعلى راسهم المغرب مقاطعة الصهاينة وتجريم التطبيع ومساندة كلملة للمقاومة الفلسطينية .
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5
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