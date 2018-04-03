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الرئيسية | مدارات | سراويل "جينز" في محلات باريس تجذب فضول الملك

سراويل "جينز" في محلات باريس تجذب فضول الملك

سراويل "جينز" في محلات باريس تجذب فضول الملك
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:10

ظهر الملك محمد السادس، المتواجد حاليا في فرنسا، في صور بـ"لوك" جديد أثار فضول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعوا خلالها على إعجابهم بإطلالته الشبابية المفعمة بالحيوية والصحة.

ونشر الناشط الجمعوي الشاب مهدي بنكيران في صفحته الفيسبوكية صورا جديدة للعاهل المغربي، واحدة يظهر فيها داخل محل تجاري شهير خاص بسراويل "جينز"، وصورة ثانية يبدو بحلة جديدة وأنيقة مرتديا معطفا شتويا مائلا إلى الأصفر، داخل حديقة جميلة للنباتات وسط باريس.

وكان الجالس على عرش المملكة قد ظهر قبل أيام قليلة في صور انتشرت بشكل واسع رفقة النجم العالمي ميتر جيمس والفنان الكوميدي جمال دبوز، وفي صورة سابقة رفقة الحاخام إسرائيل كولبيرغ، داخل محل لبيع النظارات، حيث ردد أمامه تراتيل عبرية تأثر بها الملك المغربي.

وخضع الملك محمد السادس قبل بضعة أسابيع لتدخل طبي ناجح على مستوى القلب في مصحة باريسية معروفة، بسبب اضطراب دقاته الاعتيادية، لينصحه الأطباء بضرورة نيل قسط من الراحة قبل أن يعود إلى ممارسة مهامه ومسؤولياته الكثيرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - علي باريس الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:18
ماشاء الله وتبارك الله عليك قمة فالأناقة والرقي فعلا نعتز بملكنا ونفتخر بك أين ماكنت سدد الله خطاك ورعاك بعينه التي لاتنام
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-9
2 - مغربي الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:20
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و اناقة و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل أو كلل و بالنكران الذات و أعده إلى أرض الوطن سالما غانما بالصحة و العافية الجيدة .
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-4
3 - ابن تاليوين سوس الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:20
الحمد لله على نعمه الله اشافيه شفاء عاجل لايغادر سقما اللهم أحفظه واحفظ والي العهد مولاي حسن الله طول العمر انشاء الله
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-4
4 - حساين ايت منصور الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:21
حفظك الله و رعاك يا ملكنا المحبوب واطلب من الله ان تحل بالمملكة في القريب العاجل وانت بكامل الصحة والهناء
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-1
5 - aziz agadir الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:23
الله احفظك وانصرك و اشافيك يا مالكنا العزيز
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2
6 - محمد بوعناية الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:24
كنت اعتقد ان اصحاب الفخامة والمهابة يتلقى العلاج لا يقوى على التجوال أما وهو يستطيع المشي فلاباس انشاء الله سيطل في اقرب وقت على الشعب العزيز بفضل الله وكرمه
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0
7 - زهير الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 16:27
الأناقة والجمال والتقة فالنفس الله ينصر سيدنا
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