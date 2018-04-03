سراويل "جينز" في محلات باريس تجذب فضول الملك

هسبريس من الرباط

ظهر الملك محمد السادس، المتواجد حاليا في فرنسا، في صور بـ"لوك" جديد أثار فضول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، أجمعوا خلالها على إعجابهم بإطلالته الشبابية المفعمة بالحيوية والصحة.

ونشر الناشط الجمعوي الشاب مهدي بنكيران في صفحته الفيسبوكية صورا جديدة للعاهل المغربي، واحدة يظهر فيها داخل محل تجاري شهير خاص بسراويل "جينز"، وصورة ثانية يبدو بحلة جديدة وأنيقة مرتديا معطفا شتويا مائلا إلى الأصفر، داخل حديقة جميلة للنباتات وسط باريس.

وكان الجالس على عرش المملكة قد ظهر قبل أيام قليلة في صور انتشرت بشكل واسع رفقة النجم العالمي ميتر جيمس والفنان الكوميدي جمال دبوز، وفي صورة سابقة رفقة الحاخام إسرائيل كولبيرغ، داخل محل لبيع النظارات، حيث ردد أمامه تراتيل عبرية تأثر بها الملك المغربي.

وخضع الملك محمد السادس قبل بضعة أسابيع لتدخل طبي ناجح على مستوى القلب في مصحة باريسية معروفة، بسبب اضطراب دقاته الاعتيادية، لينصحه الأطباء بضرورة نيل قسط من الراحة قبل أن يعود إلى ممارسة مهامه ومسؤولياته الكثيرة.