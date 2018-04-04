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الدريوش يدعو إلى خلق "جبهة تصدي للبوليساريو‎"

الدريوش يدعو إلى خلق "جبهة تصدي للبوليساريو‎"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 02:07

دعا الدرويش عبد العزيز، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، المجتمع المدني إلى خلق جبهة وطنية للتصدي للمناورات الاستفزازية من طرف البوليساريو.

وطالب الدريوش الأمين العام للأمم المتحدة بالتعامل بحزم مع انفصاليي البوليساريو ومحتضنيهم، وحثهم على احترام المواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن والاتفاق العسكري رقم 1، وأن يسهر على إيجاد حل سياسي متفق عليه في نطاق وساطة الأمم المتحدة.

كما دعا المتحدث المؤسسات الحكومية المعنية بملف الوحدة الترابية إلى التعامل بالحزم المناسب والصارم للتصدي للاستفزازات، وأن تستعد لكل الاحتمالات، وألا تقبل بسياسية الأمر الواقع.

كما عبر رئيس الهيئة بكل مسؤولية عن الانخراط في كل المبادرات الوطنية والعسكرية التي تروم الدفاع عن وحدة المملكة.

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