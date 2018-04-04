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الرئيسية | مدارات | غوتيريس مع تمديد مهام "مينورسو" في الصحراء

غوتيريس مع تمديد مهام "مينورسو" في الصحراء

غوتيريس مع تمديد مهام "مينورسو" في الصحراء
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 04 أبريل 2018 - 16:30

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في تقريره الأخير حول الصحراء المرفوع إلى مجلس الأمن، الذي نشر اليوم الأربعاء، بتمديد مهمة البعثة الأممية إلى الصحراء "مينورسو" لمدة 12 شهرا، إلى غاية 30 أبريل 2019.

وقال غوتيريس في تقريره: "أوصي بأن يمدد المجلس ولاية مينورسو لمدة 12 شهرا أخرى حتى 30 أبريل 2019"، داعيا الجزائر إلى تقديم مساهمات مهمة في العملية السياسية، وتعزيز انخراطها في العملية التفاوضية.

وأشار غوتيريس إلى أنه "في زمن الاعتماد المتبادل على مستوى العالم فإن العواقب السوسيو اقتصادية والإنسانية والأمنية لهذا النزاع، الذي طال أمده، ترخي بثقلها على الاندماج الإقليمي أو شبه إقليمي".

وبعدما ذكر الأمين العام، في هذا الإطار، بدعم مجلس الأمن للدعوة التي وجهها في أبريل 2017 من أجل إحياء عملية المفاوضات في إطار دينامية وروحية جديدة، حث الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الشخصي الجديد، وفق هذه الروح الجديدة وهذه الدينامية، والانخراط فعليا في عملية التفاوض طبقا للمبادئ التوجيهية التي أرستها قرارات مجلس الأمن.

واستحضر غوتيريس في هذا التقرير مضامين خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء، وخاصة مقتطف الخطاب الذي قال فيه: "على المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية التي أرادها أنطونيو غوتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي".

وأشار التقرير إلى أن التزام المملكة يستند إلى المبادئ والمرجعيات الثابتة للموقف المغربي، ومن بينها على الخصوص رفض أي حل لقضية الصحراء خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، ودعوة جميع الأطراف التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له، والالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي لمعالجة هذا النزاع الإقليمي، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية، والرفض القاطع لأي مقترحات متجاوزة للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة.

وذكر الأمين العام أن الملك محمد السادس قال: "المغرب لن يقف مكتوف الأيدي في انتظار إيجاد الحل المنشود، بل سيواصل عمله من أجل النهوض بتنمية أقاليمنا الجنوبية". كما سجل تقرير غوتيريس أن "الاستثمارات المغربية في الصحراء متواصلة، والعديد من المشاريع تم تنفيذها أو الإعلان عنها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 16:45
أنا ومعي كل المغاربة نعلم علم اليقين بأن الصحراء أراض مغربية منذ القدم ،فعلى ماذا ولماذا التفاوض على شيء نملكه، وإلى متى ننتظر من منظمة لم ولن تريد حلا لهذا الملف حتى يبقى المغرب بين المطرقة والسندان
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38
2 - hassan الأربعاء 04 أبريل 2018 - 16:46
الصحراء في مغربها لم نخسر شيءا سواء زادت او نقصت مدة إقامة المينورسو . اعتبرها إقامة وليست مهمة لأننا قادرين على حماية حدودنا بدونها
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38
3 - قطبي القضية الأربعاء 04 أبريل 2018 - 16:52
هذه المسودة شهادة الوفاة لجمهورية الوهم قالتقرير خاطب قطبي القضية الأهم المغرب بصفته مطالبا بالتحكيم الأممي والجزائر التي وإن حاولت الظهور على الحياد في إلا أنها باتت الان مكشوفة فحبل الكذب قصير وليس أمامها إلا أن تنخرط في الحل أو تحتفظ بالأفعى التي تطعمها في صحراء التيه هنيئا لها بها مريءا يبدو أن السحر أخيرا انقلب على الساحر
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15
4 - el bahri الأربعاء 04 أبريل 2018 - 16:55
كلام واقعي 100% بدون مزايدات أو مغالطات و المغرب بلد الأمن و الأمان
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16
5 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 04 أبريل 2018 - 17:02
انا لي كيبان ليا هو كون حيدات هاد بعتة المينورسو ربما كون تفك المشكل شحال هذي المينورسو هنا بحال شي رابوز قرب مجمر كل مايبرد الجمر تنفخ نفخة او 2 نفخات باش تبين لينا بلي احنا محتاجين لرابوز
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7
6 - محمد الأربعاء 04 أبريل 2018 - 17:06
و هكذا ينقشع الضباب و تنكشف لعبة قصر المرادية و جنرالات الجزائر النكراء و يوم ما إن شاء الله تعالى سيحق الحق و يزهق الباطل لتظهر حقيقة الأمر و سينزع قناع من كان سبب في القضية المفتعلة مدة السنين الماضية ..شكرا للدبلوماسية المغربية و جميع الأطراف التي ساهمت و تساهم حتى الاعتراف الأممي والأمين العام للأمم المتحدة بمغربية الصحراء ..و والله ولي التوفيق ..
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3
7 - Souhaib الأربعاء 04 أبريل 2018 - 17:18
المغرب هذه المرة كان صارما وشجاعا،المغرب في
صحرائه والصحراء في مغربها وعلى الجزائر ان تفهم ان البولزاريو صنعها هو وعليه ان يسكنها في
تندوف اما الصحراء فهي مغربية ولن يسمح المغاربة في حبة رمل واحدة.
كفانا الله شر هذا الحقد الدفين من الشقيقة
الجزائر،اما المغرب فسينتصر ،فسينتصر.....
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