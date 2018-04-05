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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، بعلى مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عرفت تعيين زينب بنموسى مديرة للتجهيزات العامة، ونجيب الكركوري مديرا للموارد البشرية، وحسن إمزل مديرا للطرق، ونادية نحيل في منصب مديرة أنظمة المعلومات، وانور الدين معنى في منصب مدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تم تعيين محمد بلغن عميدا لكلية العلوم بالجديدة، وحسن بوكي عميدا للكلية متعددة التخصصات بتازة. وفي قطاع التربية الوطنية أقرّ تعيين محمد دالي في منصب مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي.
كما عرف المجلس الحكومي المصادقة على تعيين هشام نجمي في منصب الكاتب العام بوزارة الصحة، ومحمد مسلك في منصب الكاتب العام لقطاع السياحة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي.