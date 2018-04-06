المنتدى المغربي الدنماركي يرفض "تهور تندوف"

هسبريس من الرباط

أعلن المنتدى المغربي الدنماركي "التنديد بالتحركات غير المسؤولة والمتهورة التي تقوم بها جبهة البوليساريو كلما اقترب نقاش ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن، والاستفزازات التي ستؤدي بالمنطقة إلى مستقبل مجهول، خصوصا في الظرفية الحالية".

المنتدى ذاته، عقب اجتماع مكتبه بهدف تدارس المستجدات القائمة حاليا بجنوب المغرب، قال إنه "يحمل المسؤولية للانفصاليين، ومعهم المجتمع الدولي والأمم المتحدة، المشرفة الأولى على هذا الملف الذي عمر لمدة 42 سنة"، مطالبا السلطات الدنماركية والقوى الفاعلة بأن "تتدخل في أقرب وقت لتضع حدا لهذه التجاوزات، والعمل على تحرير المحتجزين في تندوف، وإعطائهم على الأقل صفة لاجئ، وتمكينهم من كل حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية".

وجاء في بيان، توصلت به هسبريس، أن "المنتدى المغربي الدنماركي يطالب الأشقاء الجزائريين بألا يدعموا هذه الجبهة الانفصالية، حتى لا تؤدي بالمنطقة إلى ما لا تحمد عقباه"، معبّرا في الوقت ذاته عن "استنكاره وتنديده بكل هذه التحركات غير المسؤولة"، ومضيفا أن "المجتمع المدني لا يقبل بهذه الاستفزازات المتكررة لزعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة المغربية، التي تعتبر نموذجا للاستقرار والأمن في العالم العربي والإفريقي، وكانت من البلدان التي لم تنجر إلى مرارة الفوضى، وكل ذلك بحكمة وبصيرة ملك المغرب وشعبه العظيم".

ومن هذا المنطلق، يضيف المنتدى المغربي الدنماركي، نناشد كل المغاربة الأحرار أن يقفوا وقفة رجل واحد للتصدي لكل المؤامرات التي تحاك لضرب الوحدة الوطنية المغربية؛ فيما ختم مصطفى الطيبي، رئيس مكتب المنتدى، الموقف المسجل بالإشارة إلى أن" نسخة من الوثيقة ستُبعث إلى فرع الأمم المتحدة في كوبنهاغن، وكذا لجنة الخارجية في البرلمان الدنماركي".