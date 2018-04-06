باكستان تهاجم الهند بـ"ملف كشمير" من الرباط

هسبريس من الرباط

ارتأت سفارة باكستان مهاجمة الهند من وسط الرباط، إذ فتحت النقاش من جديد حول قضية كشمير في إطار ندوة خاصة أصدرت على إثرها ''ورقة معطيات'' محينة شاملة تتضمن معطيات حول القضية ودعت المجتمع الدولي إلى مراعاة محنة شعب كشمير والمشاركة في التخفيف من مآسي هذا الشعب.

وفي هذا الإطار، تحدث نادر شودهري، سفير جمهورية باكستان الإسلامية في المملكة المغربية، عن أصل وتاريخ النزاع بين باكستان والهند حول كشمير، واصفا إياه بـ"الأجندة المعلقة لتقسيم الهند".

وتابع السفير قائلا، في كلمته خلال الندوة، إن "الهند استمرت في تحدي المجتمع الدولي، من خلال عدم تطبيقها لقرارات مجلس الأمن التي تنادي بحل النزاع حول كشمير، وكذا بعدم التزامها جديا بإجراء محادثات ثنائية مع باكستان لحل هذه الأزمة".

ويضيف شودهري: "الباكستانيين هم أهل وأقرباء مع شعب كشمير، الذي عانى من أبشع مظاهر القسوة على أيدي 900000 جندي من قوات الاحتلال الهندية التي قتلت 94.952 شخصا، واعتقلت 143.381 آخرين واغتصبت 11.058 امرأة منذ سنة 1989".

وشدد سفير جمهورية باكستان الإسلامية في المملكة المغربية على أن باكستان لن تتخلى "أبدا" عن الكشميريين، وستستمر في دعمهم سياسيا ودبلوماسيا ومعنويا.

كما أردف قائلا إن الجيل الجديد من الكشميريين قد "وقف مجددا ضد الاستخدام المستمر للقوة الوحشية على أيدي قوات الاحتلال الهندية. ولقد بدأت الموجة الأخيرة من العنف في 8 من يوليوز 2016، حين قامت القوات المسلحة الهندية باستخدام القوة المفرطة والأسلحة ضد المدنيين الكشميريين الأبرياء، أثناء احتجاجهم على اغتيال الزعيم الكشميري برهان واني غير الشرعي".

وأوضح المتحدث أنه "منذ 8 من يوليوز 2016، فقد 240 مواطنا أرواحهم وتعرض 21.183 للإصابة بجروح، إذ إن العديد منهم في حالة حرجة، بينما فقد 250 شابا بصرهم من بينهم إناث بسبب تعرض وجوههم لإصابات بالأسلحة والبنادق".

وأشار نادر شودهري إلى أنه في "فاتح أبريل 2018، قامت قوات الاحتلال بقتل ما يزيد عن 20 شخصا وإصابة 200 بجروح في هجوم عنيف على الشعب الكشميري في منطقة شوفيان وأنانتاغ. كما أصيب 10 شباب بجروح على مستوى العين بسبب استعمال القوات للبنادق. وبغية إسكات هذا الشعب البريء، تقوم قوات الاحتلال بفرض حظر التجول، كما أنها تعلق خدمات الاتصال خاصة في منطقة سيرنغار وبولواما وشوفيان ومناطق أخرى. ليس هذا فقط؛ بل إنه تم اعتقال بعض الزعماء الكشميريين ووضعهم رهن الإقامة الجبرية".