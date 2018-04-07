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كُتّاب وآراء
البوليساريو تجمع قادة الميليشيات لنيل أوامر الحرب
ذكرت وكالة أنباء تنظيم البوليساريو أن إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، قد "ترأس اجتماعا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير بمقر وزارة الدفاع"، وفق تعبيرها.
وأضاف المصدر نفسه، بخصوص الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت في تندوف، أن الموعد "يعقد لتدارس آخر المستجدات والتطورات الميدانية، بالإضافة إلى البرامج المستقبلية للجيش".
جدير بالذكر أن هذا المستجد يأتي عقب تهديد المغرب بتحرك عسكري ضد تموقعات للجبهة في الصحراء؛ تريد البوليساريو من خلالها تغيير الوضع القائم شرق الجدار الأمني المقام منذ عقود في المنطقة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
اخر ابريل سوف يفتح لنا الطريق اما السلم او الحرب وان اقتدى الحال للحرب علينا مسحهم من الخريطة قبل فوات الاوان.
يهمني كتيرا تتبع قضيتنا الوطنية الاولى، لكن الملاحظ من خلال قراءة جميع التوجهات وكذلك البحت في جميع وسائل الاعلام حول الاستفزازات الاخيرة للجبهة: يتبين ان الاختناقات التي تعيشها الجبهة على مستوى المخيمات وكدلك انبهارها بالتحولات التنموية التى تعرفها الاقاليم الجنوبية.. لكن يبقى دلك غير كافي.. حيت وجب احدات تورة حقيقية تمس جميع الجوانب من دبلوماسية ومن مجتمع مدنى واحزاب ومؤسسات منتخبة من اجل خلق موجة جديدة تستمد عمقها من تضافر الجهود وخلق وعي جديد يفند الاطروحات المعادية والقيام بالدراسات العلمية والتاريخية و السوسيولوجية وطرحها للنقاش في المجلات الفكرية العالمية بالاعتماد على المقاربات والمناهج العلمية... هدا هو دور النخب بجميع اصنافها والبحت في المفاهيم الجديدة ودحض المزاعم والافتراءات ودعوة الجبهة من اجل الالتحاق بالوطن... يتبع
C'est l'etat major algerien qui se reunit sous la presidence de son mercenaire Brahim Ghali traitre sahtaoui ,qui ne pige rien dans les forces armees...C'est une vraie comedie ..Il aura affaire aux lions marocains ....
ماذا يقول المنطق : المنطق يقول يجب قطع راس الافعى للقضاء على ذنبها راس الافعى يوجد في الجزاءر والذنب هو البوليساريو
لو سلط المغرب السيف وقطع ذنب الافعى فان الراس لا زال باقيا وسينبت ذنبا اخر.
ماذا يتطلب المنطق السليم:
في الوقت الراهن يصعب على المغرب قطع راس الافعى لان راس الافعى له مصالح مشتركة مع اوروبا اذا قطع المغرب ااراس فسيدخل في صدام مع اوروبا.
اذا ما العمل؟
الانتظار والانتظار مع اليقظة لماذا؟
راس الافعى يعيش ازمة خانقة ويبدو باذن الله انه لن يخرج منها سالما. يقول المثل لا تلوث يدك براس افعى اذا كانت على وشك الموت.
يقول الشاعر:
سينقطع الراس بضربة قادر...
هو الخالق الاعلى وعز مدبرا