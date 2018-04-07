24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3607:0413:3517:0519:5621:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية (5.00)

  2. يا طِيرْ لْجْبال، يا السَّاكَنْ عَاليِ (5.00)

  3. اتهام دركيين بـ"إفشاء أسرار والارتشاء" في مراكش (5.00)

  4. بنشمسي: المغرب لا يرد بتوضيحات دقيقة على مضامين تقارير حقوقية (5.00)

  5. جيش المملكة يرفع أهبته القتالية بمناورات بحرية مع القوات الفرنسية (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | البوليساريو تجمع قادة الميليشيات لنيل أوامر الحرب

البوليساريو تجمع قادة الميليشيات لنيل أوامر الحرب

البوليساريو تجمع قادة الميليشيات لنيل أوامر الحرب
هسبريس من الرباط
السبت 07 أبريل 2018 - 14:00

ذكرت وكالة أنباء تنظيم البوليساريو أن إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، قد "ترأس اجتماعا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير بمقر وزارة الدفاع"، وفق تعبيرها.

وأضاف المصدر نفسه، بخصوص الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت في تندوف، أن الموعد "يعقد لتدارس آخر المستجدات والتطورات الميدانية، بالإضافة إلى البرامج المستقبلية للجيش".

جدير بالذكر أن هذا المستجد يأتي عقب تهديد المغرب بتحرك عسكري ضد تموقعات للجبهة في الصحراء؛ تريد البوليساريو من خلالها تغيير الوضع القائم شرق الجدار الأمني المقام منذ عقود في المنطقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - تمغربيت السبت 07 أبريل 2018 - 14:11
علي اساس ستكون الحرب بين المغرب وبينكم يا إرهابيين يا مرتزقة يا للقطاء.. انتم لا شيء يا بيادق انتم فقط تستعملكم سيادتكم جارة السوء من أجل محاربة المغرب.. لكن أن وقعت حرب ستكون بين المغرب وبين اسيادكم وستتحول إلى حرب إقليمية.. لو كان محمد الخامس رحمه الله قبل بما عرضته عليه فرنسا لما كانت لنا هاذه المشكلة اليوم.. الله يحفظ مغربنا الحبيب من كل شر..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
94
2 - مغربي السبت 07 أبريل 2018 - 14:12
ضسرو هاد خوتنا بزاف اضن انه حان وقت استعمال القوة بدل الحوار وان يقف المغاربة وقفة رجل واحد في وجه كل من يتطاول على أمنهم وارضهم جربنا كل شيء مع هؤلاء الانفصاليين ولَم يبقى الا ان نجرب القوة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
3 - كمال المانيا السبت 07 أبريل 2018 - 14:12
الحرب هي الحل. هذه فرصة للمغرب يجب استغلالها فورا. الحرب وفرض ارض الواقع ثم السياسة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
60
4 - مخيمات العار السبت 07 أبريل 2018 - 14:15
اقسم أن قادة البوليزاريو هم أول من يؤمن باستحالة تنزيل دولة الوهم على أرض الواقع ولكنها بقرة حلوب وجب استثمارها . والضحية الأول الأخير والسلعة المعروضة هم سكان المخيمات من الجيل الأول الدي قارب أغلبه السبعين والثمانين من العمر أما الجيل الثاني والثالث فقد غادر المخيمات إلى الديار الأوروبية ويستحيل عليه العيش في المخيمات التي لاتراعي أدنى شروط العيش الكريم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
5 - عبدالله السبت 07 أبريل 2018 - 14:16
هاته الخطة ما هي الا خطة جزاءرية والله اعلم ما وراءها ، اظن انها أخذت الضوء الأخضر من عند الغرب وبالاخص الامريكان والسعودية. السعودية قلبات علينا الفيستا او المغرب خصو يعول على مولانا ورجاله . علينا ان نكون يد واحدة ونتوكل على الله باركا من الدل.
اخر ابريل سوف يفتح لنا الطريق اما السلم او الحرب وان اقتدى الحال للحرب علينا مسحهم من الخريطة قبل فوات الاوان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
6 - omar v السبت 07 أبريل 2018 - 14:18
لا اجتماع و ﻻ هم يحزنون، تعليمات الحرب بيد جنراﻻت المرادية. أما المغرر بهم فهم فقط كراكيز،و من كترة كدبهم صدقوا كدبهم. لكن حبل الكدب قصير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
7 - عبدالحق السبت 07 أبريل 2018 - 14:21
الحمد لله. مغرب 2018 ليس مغرب 1975 ستكون حرب دفاعية ثم حرب اكتساحية بامتياز اتحداكم أيها المرتزقة الأرض اصلا ليست لكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
8 - Zohair السبت 07 أبريل 2018 - 14:30
لأن الجزائر كسولة, تريد إغلاق جميع الأبواب و النوافذ على المغرب حتى لا يتواصل مع عمقه الإفريقي !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
9 - وحدوي السبت 07 أبريل 2018 - 14:31
اذن هي الحرب ... على الجيش المغربي ان يعي بانه لن يخاف من لعنة قتل ابنائنا بقدر ماهو بصدد قتل مرتزقة من مدينة تندوف الجزائرية و موريتان وتشاد ومالي والنيجر ...بل حتى عناصر من القيادة ليسوا من اصول مغربية كالبوهالي الذي هو من اصول موريتانية اذن على بركة الله ...نصر من الله وفتح مبين اما ابناء الصحراء فهم من يعيشون معززين مكرمين في العيون والداخلة والسمارة واوسرد والكويرة وغيرها من البلدات في صحرائنا الحبيبة ...واخيرا مااتمناه في حال نشوب الحرب ان لا يتوقف الجيش المغربي بعد سحق ملشيات البولساريو ان يواصل زحفه لتحرير الصحراء الشرقية ورسم حدود المغرب مع جارة السوء الى ماقبل معاهدة للا مغنية المشؤومة لسنة 1845
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
10 - نواادين الفلاح السبت 07 أبريل 2018 - 14:32
الله يرحم الحسن الثاني و الجنرال إدريس بن عمر أسد حرب الرمال و الجنرال الدليمي بطل معركة أمگالا أبطال أشاوس رحمهم الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - الامين السبت 07 أبريل 2018 - 14:37
متتبع:
يهمني كتيرا تتبع قضيتنا الوطنية الاولى، لكن الملاحظ من خلال قراءة جميع التوجهات وكذلك البحت في جميع وسائل الاعلام حول الاستفزازات الاخيرة للجبهة: يتبين ان الاختناقات التي تعيشها الجبهة على مستوى المخيمات وكدلك انبهارها بالتحولات التنموية التى تعرفها الاقاليم الجنوبية.. لكن يبقى دلك غير كافي.. حيت وجب احدات تورة حقيقية تمس جميع الجوانب من دبلوماسية ومن مجتمع مدنى واحزاب ومؤسسات منتخبة من اجل خلق موجة جديدة تستمد عمقها من تضافر الجهود وخلق وعي جديد يفند الاطروحات المعادية والقيام بالدراسات العلمية والتاريخية و السوسيولوجية وطرحها للنقاش في المجلات الفكرية العالمية بالاعتماد على المقاربات والمناهج العلمية... هدا هو دور النخب بجميع اصنافها والبحت في المفاهيم الجديدة ودحض المزاعم والافتراءات ودعوة الجبهة من اجل الالتحاق بالوطن... يتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
12 - فدواش الصحراوي ولد غنو السبت 07 أبريل 2018 - 14:38
اجتماع في صالة مؤتثة في تندوف . . انها في الجزاءر العاصمة .قصر عسكر الجزاءر الحكام. وزارة الدفاع . القاءد الأعلى للقوات المسلحة . منتهى الغرور . بروباكاندا مكتملة الاركان . وبهذا ما تزال عساكر الجزاءر تصر على فرض حرب على المملكة المغربية تكون لها عواقب وخيمة وخطيرة على المغرب والجزاءر ومنطقة المغرب العربي وحتى جنوب أوروبا. ويبدو أن مصلحة الشعب الجزائري الشقيق ووطنه لا تهم كابرانات الجزاءر .المهم لهم أن تشتعل الحرب في المنطقة وتقع الكوارث والأضرار والدمار في الجزاءر والمغرب . انذاك يستقلون الطائرات ويفرون إلى كوبا أو جنوب إفريقيا أو روسيا ويتركون الشعب الجزائري الشقيق لمصيره. هذه نتائج مؤكدة ومتوقعة. لأن اتخاذ قرار الحرب والاصرار على استفزاز المملكة المغربية من طرف حكام الجزاءر يبين خطتهم في تقسيم الجزاءر إلى دويلات وحرمان شعبها من خيراته . وهو قرار ارتجالي غير محسوب العواقب لكنه فرض عليهم من طرف القوى الكبرى لتنفيذه والفرار بعد ذالك إلى دولة أخرى موالية والاستمتاع بالارصدة البنكية المملوءة بالبترودولار المنزوع من قوت الشعب الجزائري الشقيق.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - عبدالكريم بوشيخي السبت 07 أبريل 2018 - 14:38
قرار الحرب يوجد في يد كابرانات الجيش الجزائري و المخابرات و اجتماع هذه القيادات الارهابية في تندوف جاء بتعليمات من النظام الجزائري لان البوليساريو ما هي الا منظمة ارهابية تابعة لمخابراته لتنفيذ اجندته هذا كل ما في الامر يتدارسون المستجدات لكن القرار كما قلت في يد ذالك النظام الذي اصبح تائها لا يعرف اين يتجه فان اعطى الاوامر لمليشياته لارهابية لشن عملياتها الارهابية فانه يضع بلده على فوهة بركان و ان استقر رايه على عدم التصعيد فانه سيربح بعض الوقت لكن يقابله فشل سياسي لان المغرب عازم على طرد هذه المليشيات من الاراضي العازلة حتى و ان اندلعت حرب في المنطقة فالبوليساريو و دولتها الوهمية تمت فبركتها داخل الجزائر و هناك ستدفن اما الصحراء المغربية فهي ملك للمغاربة و لا تستطيع اي قوة زحزحتهم منها مهما كان جبروتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
14 - Abderrahim lotfi السبت 07 أبريل 2018 - 14:38
c'est l'etat major algerien..
C'est l'etat major algerien qui se reunit sous la presidence de son mercenaire Brahim Ghali traitre sahtaoui ,qui ne pige rien dans les forces armees...C'est une vraie comedie ..Il aura affaire aux lions marocains ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - أبو خليل السبت 07 أبريل 2018 - 14:41
إنها تحركات الترنح للاستهلاك الإعلامي لا غير. الجيش المغربي بالمرصاد، وفِي حالة تراخي مجلس الأمن وأدواته سوف يلقن المغرب دروسا لمن يستحقها من المعتدين المرتزقة ولمن يدعمهم. الأراضي التي يسمونها محررة تحت المراقبة الدقيقة وتطهيرها يتطلب ساعات لا غير.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - امير الشعراء السبت 07 أبريل 2018 - 14:41
الكثير من الناس العوام ينادون بالحرب. والخواص اي الخبراء ينادون بالثريت.
ماذا يقول المنطق : المنطق يقول يجب قطع راس الافعى للقضاء على ذنبها راس الافعى يوجد في الجزاءر والذنب هو البوليساريو
لو سلط المغرب السيف وقطع ذنب الافعى فان الراس لا زال باقيا وسينبت ذنبا اخر.
ماذا يتطلب المنطق السليم:
في الوقت الراهن يصعب على المغرب قطع راس الافعى لان راس الافعى له مصالح مشتركة مع اوروبا اذا قطع المغرب ااراس فسيدخل في صدام مع اوروبا.
اذا ما العمل؟
الانتظار والانتظار مع اليقظة لماذا؟
راس الافعى يعيش ازمة خانقة ويبدو باذن الله انه لن يخرج منها سالما. يقول المثل لا تلوث يدك براس افعى اذا كانت على وشك الموت.

يقول الشاعر:

سينقطع الراس بضربة قادر...
هو الخالق الاعلى وعز مدبرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
17 - حسن السبت 07 أبريل 2018 - 14:42
فرصة يجب استغلالها،دعوهم يقتربوا للمنطقة العازلة،وهي ارض مغربية لكي ندكهم هناك اولا،ولكي لا يبقى عذر لجيران السوء اننا نحارب المرتزقة على (أرضهم)،لان تندوف في الأصل ارضنا،دعوا الجرذان يقتربون،ولا تزعجوهم،حينذاك سنحاربهم على ارضنا،استغلوا الفرصة ودعوهم يسقطوا في المصيدة،يجب الا اخبروا لا امم متحدة ولا هم يحزنون،دخلوا ارضنا سنحاربهم بحجة قوية وهي الدفاع عن اراضينا ما داموا دخلوها عنوة،انها فرصة ذهبية أن تتاح مرة اخرى،واذا فوتموها سيقطنون في المنطقة العازلة،وسنجبر على مفاوضتهم عليها،وحينذاك سنصبح في وضع سئ جدا وهم على اراضينا.دعوا جنودنا البواسل يحاربون الجرذان،تقولون ايها المسؤولون وكذلك بعض المواطنين أن الجندي لا يفعل شيئا،وهمشتموه يقاسي ظروف الحياة الصعبة،ولا من يهتم لامره،دقت ساعة معرفة قيمة الجندي،يا مسؤولون،من سيحارب؟المهندس، البرلماني اصحاب المليارات،اصحاب الضيعات والشركات،اصحاب الحسابات البنكية المنتفخة.لا يا أخي سيقولون لدينا جيش،وكيف يعيش هذا الجيش؟لا بد انكم تعرفون الإجابة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
18 - بكلي السبت 07 أبريل 2018 - 14:50
هده خرجات مسرحية لان القرارة يبقى عند جنرالات الجزاير اما ابراهيم غالي ليس الا ادات تتحكم فيه المخابرات الجزائرية وقرار الحرب لايمكن ان يتخد من جهة الجزاير في الظروف الراهنة دالك راجع الى عدة عوامل الكل يعلم ان اقتصاد الجزاير لا يسمح وكلنا نعلم ان المجموعات الإرهابية الموجودة في جنوب ليبيا ودوّل الساحل تنتضر أية فرصة حتى تتوغل الى الاراضي الجزائرية وخصوصا بعدما أكملوا مهمتهم في سوريا هناك دور اخر ينتضر ولعل الجزاير هي من ستكون المشروع القادم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - simo السبت 07 أبريل 2018 - 14:51
نشكر حكام الجزائر على افتعال هذا المشكل لأنه وحد الصفوف لكل المغاربة وأزال كل الشوائب بين مختلف الأطياف السياسية وجعل الشعب المغربي متماسك أكثر ومستعد للتصدي والتضحية وزاد حماس الفئة الشابة وهذا ما نلمسه في الشارع المغربي. اما البوزباريو فليرقص رقصة الديك المدبوح الذي ذبحه حكام قصر المرادية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - jawad السبت 07 أبريل 2018 - 14:52
كل هذه المشاكل و التنديدات بالحرب من ورائها الجارة السوء ولكن ما يحزنني هو الشعب الفقير الجزائري الذي يتخبط على عتبت الفقر و امواله التي تستغل في تندوف بين مجموعة من العسكريين المجرمين ولكن الشعب الجزائري مغلوب على أمره ولاحولة ولا قوة إلا بالله لكم الله ياعساكرة الجزائر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - متتبعون السبت 07 أبريل 2018 - 14:56
يا مغاربة يا أبطال القرار الأمريكي واضح ضرورة انسحاب ميليشيات البوليزاريو من المنطقة العازلة ومن الحدود المغربية...وتميديد المساعدات للمغرب بما فيه أقاليمه الصحراوية..ومشاركة الجزائر فعليا في العملية السياسية..ماذا تنتظرون يا مغاربة غذا زادوا أو تقدموا خطوة النار الملتهبة والحطام حتى العاصمة الجزائر..في أمريكا نفسها إذا دخل مواطن لحيقة منزله كمواطن يقتله مباشرة ويحمله الأمريكان إلى البحر ولا يتابعون القاتل لأنه يعتبر هاجم "سولوا على هذا القولة ناس الاختصاص" وحنا عندنا المغاربة المثل يقول:الهاجم يموت شرعا" ويقول" نموت على ولادي و على بلادي" سولوا أهل الاختصاص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الساكي اسبانيا السبت 07 أبريل 2018 - 14:56
ليس اجتماع البوليساريو... بل هو اجتماع للمخابرات الجزائرية.انضروا صوره بوتفليقة من ورائهم..ليس لديهم الشجاعة للمواجهة. يريدون طريحة اخرى ..و هده المره سوف تكون اكثر من الطريحه الماضية..نحن في 2018...اياكم ثم اياكم....نحن ندافع عن ارضنا و الله معنا.. و لسنا معتدين...و السسلام الله الوطن الملك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - Doukali السبت 07 أبريل 2018 - 14:58
Il faut que les nations unies et tous ceux qui sont contre le terrorisme sachent que le pollisari c est le premier groupe terroriste qui est existé au sud du maroc financé par les voisins (msakhit al walidine)t
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.