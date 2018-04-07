البوليساريو تجمع قادة الميليشيات لنيل أوامر الحرب

هسبريس من الرباط

ذكرت وكالة أنباء تنظيم البوليساريو أن إبراهيم غالي، الأمين العام للجبهة، بصفته "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، قد "ترأس اجتماعا لهيئة الأركان العامة لجيش التحرير بمقر وزارة الدفاع"، وفق تعبيرها.

وأضاف المصدر نفسه، بخصوص الاجتماع الذي انعقد اليوم السبت في تندوف، أن الموعد "يعقد لتدارس آخر المستجدات والتطورات الميدانية، بالإضافة إلى البرامج المستقبلية للجيش".

جدير بالذكر أن هذا المستجد يأتي عقب تهديد المغرب بتحرك عسكري ضد تموقعات للجبهة في الصحراء؛ تريد البوليساريو من خلالها تغيير الوضع القائم شرق الجدار الأمني المقام منذ عقود في المنطقة.