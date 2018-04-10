جامعة الغرف المغربية تندّد باستفزازات البوليساريو

هسبريس من الرباط

قالت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات إنها "استعرضت التحركات المفتعلة والخطيرة لجبهة البوليساريو جنوب المغرب، شرق منظومة الدفاع المغربية بالمنطقة العازلة في تفاريتي وبئر لحلو والكركرات شهر أبريل 2018، وعبرت عن استغرابها من هذه التطورات رغم احتكام المغرب الدائم للمشروعية الدولية، وتخصيص المغرب للمنطقة المذكورة للهيئة الأممية من أجل استتباب الأمن بالحدود المغربية".

وأضافت الجامعة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنها "بكل مكوناتها، تندد بهذه التحركات التي تعتبر انتهاكا للسيادة المغربية ومحاولة لتغيير الوضع القائم في المنطقة، وتدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات والقرارات الحازمة ضد الوجود اللاقانوني لعناصر البوليساريو في المنطقة".

وأوردت الجامعة ذاتها أن "المغرب ظل متمسكا وملتزما بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية، وعدم الانسياق للاستفزازات المتكررة للبوليساريو التي ما فتئت تشكل تهديدا للاستقرار في المنطقة، وتحديا للمنتظم الدولي وللمساعي الأممية لإيجاد حلول سلمية جنوب المغرب".

وأكّدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، ضمن البلاغ ذاته، على تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس، "من أجل تحقيق التنمية الشاملة والوحدة الترابية في ظل المشروعية الدولية"، مشدّدة في الوقت ذاته على "موقف المغرب الموحد والحازم، ملكا وحكومة وشعبا، من قضية الصحراء المغربية، وسيادة المغرب على كل أراضيه من طنجة إلى الكويرة".