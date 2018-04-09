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كُتّاب وآراء
حزب البيئة ينتقد سلبية مواقف الأمم المتحدة
بعد اجتماعه مع رئيس الحكومة حول تسريب البوليساريو لمعدات عسكرية في المنطقة العازلة، وانطلاقا من قناعته وقيمه الوطنية الراسخة، وتتبعه اليومي لكل القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية المصيرية الوطنية الأولى، عبّر حزب البيئة والتنمية المستدامة عن "انزعاجه الشديد من المواقف السلبية للأمم المتحدة جراء هذا الخرق السافر لمرتزقة البوليساريو للاتفاقيات والقانون الدولي".
وأدان حزب البيئة والتنمية والمستدامة، في بلاغ توصلت به هسبريس، "الاستفزازات الصادرة عن أعداء الوطن، والتي تعبر عن يأسهم وفشلهم وانهزامهم على المستوى الدبلوماسي وعلى جميع المستويات"، مؤكّدا على "أهمية اجتماع رئيس الحكومة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية"، وداعيا في الوقت ذاته إلى "التواصل المستمر مع جميع الأحزاب السياسية للتعبئة والمشاورات وتبادل المعلومات".
وناشد التنظيم الحزبي الحكومة "التحرك العاجل بمعية الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية تجاه ممثلي الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، للتأكيد على الاجماع الوطني والتفاف كل المغاربة حول ملكهم وتجندهم للدفاع عن المملكة في حدودها الحقة"، كما دعا الحكومة إلى "التعجيل بتنزيل الجهوية المتقدمة، وتوفير الوسائل المادية والقانونية الضرورية، وتدعيم المسار الديمقراطي، وتكريس احترام حقوق الإنسان، والاهتمام اللازم بالقضايا الاجتماعية".
وختم حزب البيئة والتنمية والمستدامة بيانه بدعوة جميع مكونات الشعب المغربي، بمختلف تلاوينه السياسية والنقابية والمدنية، "إلى تمنيع الصف الوطني وتقوية الجبهة الداخلية"، مؤكدا "دعمه الكامل وتجنده المستميت للدفاع عن الوطن من مختلف المواقع، وفي جميع المحافل الدولية"، وفق تعبير البلاغ.