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الرئيسية | مدارات | الملك يترحم على ضحايا تحطم طائرة لجيش الجزائر

الملك يترحم على ضحايا تحطم طائرة لجيش الجزائر

الملك يترحم على ضحايا تحطم طائرة لجيش الجزائر
هسبريس من الرباط
الخميس 12 أبريل 2018 - 17:00

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إثر حادث تحطم طائرة عسكرية بمحيط القاعدة العسكرية "بوفاريك"، مخلفا العديد من الضحايا.

وأعرب ملك المغرب للرئيس الجزائري، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الجزائري، عن "أحر التعازي وأخلص مشاعر المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع الرحمة والغفران، ويسكنهم فسيح الجنان، ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء"، بتعبير البرقية.

ومما جاء في التعزية نفسها: "إذ أسأله عز وجل أن يحفظ الجزائر وشعبها الشقيق من كل مكروه، فإني أرجو أن تتفضلوا، صاحب الفخامة وأخي الموقر، بقبول أصدق مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

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