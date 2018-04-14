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الرئيسية | مدارات | أويحيى: انتقاد الملك محمد السادس لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب

أويحيى: انتقاد الملك محمد السادس لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب

أويحيى: انتقاد الملك محمد السادس لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
السبت 14 أبريل 2018 - 15:00

انتقد رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، صحفيين جزائريين اعتبروابرقية التعزية التي بعثها الملك محمد السادس إلى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، إثر حادث تحطم طائرة للجيش بمحيط القاعدة العسكرية بوفاريك، "جاءت متأخرة".

ورداً على أسئلة الصحافة حول "تأخر التعازي من المغرب وفرنسا"، في ندوة صحافية عقدها اليوم السبت في الجزائر العاصمة، قال أويحيى: "أعتقد أن الحديث عن تأخر رسائل التعازي من الرباط وباريس تهويل لا يخدم مصلحة الجزائر"، قبل أن يضيف أن "طرح تأخر رسائل التعازي يتنافى مع المصالح الجيوستراتيجية بالمنطقة".

ورفض المسؤول الحكومي الجزائري "الترويج لمثل هذه المغالطات"، قائلاً: "هل دورنا هو بناء علاقات مع الدول أم الدخول في متاهات حلزونية لخلق الأزمات؟"، مردفا: "يجب أن نَحتَكم في هذه المواقف إلى علاج المشاكل وتطوير العلاقات بين البلدان، وليس العكس".

وتابع أحمد أويحيى: "سوء التفاهم بين المغرب والجزائر يعود لقضية الصحراء، والجزائر ليست طرفاً في هذا النزاع"، واعتبر أن "الدخول في هذا المنعرج لا يخدم مصالح الجزائر، طبقا للسياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، وفق تعبيره.

وتفادى المسؤول الجزائري الحديث عن حيثيات نقل الطائرة العسكرية لعناصر من جبهة البوليساريو، وما راج حول وجود تناقضات كثيرة في المعطيات التي قُدمت بخصوص الضحايا المرتبطين بـ"الجبهة".

وكان الملك محمد السادس قد حمّل الجزائر، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، "المسؤولية الصارخة" في النزاع ، منبهاً إلى أن الجزائر "هي التي تمول وتحتضن وتساند وتقدم دعمها الدبلوماسي لجبهة البوليساريو"؛ وذلك على إثر التطورات الأخيرة في المنطقة العازلة بالصحراء.

من جهة أخرى، عبّر الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى عن سعادته إذا ما استمر عبد العزيز بوتفليقة في الحكم لعهدة خامسة، رغم بلوغه 81 سنة من العمر، وتعرضه لجلطة دماغية في أبريل 2013 أفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة الشعب.

وردا على الانتقادات الواسعة التي وُجهت إلى المسؤولين الجزائريين عقب الخرجة الأخيرة التي ظهر فيها بوتفليقة وكأنه "إنسان ميت يُخاطب شعبه"، أوضح أويحيى أن المناسبة "كانت فرصة للقاء الشعب وتدشين مشاريع هامة"، بالإضافة إلى" وقف التكهنات والإشاعات بأن رئيس الجمهورية عبارة عن دمية ويتم إخفاؤه عمداً".

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد كشفت، خلال اليومين الماضيين، أن اللقاءات التي يُجريها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع ضيوفه ورؤساء الدول "كلها مفبركة وليست صحيحة"، بينما نفى أويحيى ذلك، مشددا على أن "صحة بوتفليقة ليست كما في السابق، وهي أيضا لا تسمح له بالخروج دائما".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - شمالي السبت 14 أبريل 2018 - 15:15
معلق من شمال المغرب :
تسليح الجزائر للمليشيات الانفصالية الارهابية لا يخدم السلام ولا الاسلام في شيئ لكن يخدم المشروع الصهيوني في تقسيم المسلمين وتشتيتهم يا عبيد الفرنسي
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158
2 - مصطفى السبت 14 أبريل 2018 - 15:19
يضمرون ما لا يعلنون. .... .....
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102
3 - mjido السبت 14 أبريل 2018 - 15:19
كيف ما دّير تَوحَل مع هاذ الدزايريين . ماعزيتهم إقولو علاش معزَّوناش ، تعزيهم إقولو تعطَلْتُم . نهار واقعة أكديم إزيك و واقعة تدافع النساء ، هما قاع ما عزّاونا .أو ما قُلنا والو. مصيبة مع هاد الجيران.
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129
4 - أبوعمير السبت 14 أبريل 2018 - 15:21
نسأل المولى عز وجل أن يؤلف بين القلوب . ويجمع بين الشعبين لما فيه صلاح الأمة
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102
5 - لحسن ياسين السبت 14 أبريل 2018 - 15:22
ردا على الوزير الجزائري انتم ولا لا تريدون المصلحة للمغرب تقولون ما تفعلون بين لي بغي المصلحة والهلك آمنتم تساعدون الجبهة الوهمية الإرهابية على المغرب سير كن تحشم
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51
6 - متتبع السبت 14 أبريل 2018 - 15:22
مخاطر و مصائب تنتظر الجزائر بسبب الصحراء المغربية.
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53
7 - مغربي السبت 14 أبريل 2018 - 15:24
لله يهدي الشعب الجزائري ناض كولو كسب المغرب قبل وبعد برقية التعزية في نفس الوقت لم يسبّو فرنسا و السعودية التي بعث وزير خارجيتها برقية التعزية متأخرة على الآي بعتها ملك المغرب واليوم وانا اتصفّح التويتر هناك في هذه الأثناء حفل للفنانة نجوى كرم في الجزائر و برامج التلفزية في القوات الرسمية تبث برامج بعيدة كل البعد عن الحزن الدي في مواقع التواصل الاجتماعي .من هنا ظهر لي كم نجح إعلام و مقررات الجزائرية وصحفهم وقناواتهم التلفزية في تجييش الشعب الجزائري لكل شيء مغربي مهما كان الموضوع بسيط !!
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54
8 - محند اعشيش السبت 14 أبريل 2018 - 15:25
الجزائر طرف مباشر في نزاع الصحراء هذا لا نقاش فيه وهذا يعرفه العالم لانها هي التي تمول وهي التي تساعد سياسيا وعسكريا وكل شيئ وهي التي تأوي... ولماذا تغطي وجهها بالغربال كما يقال.. سياسة الجزائر العدوانية تجاه المغرب عرقل التقدم في المغرب العربي كله. وفي الحقيقة سياسة السؤولين الجزائريين انتهة صلاحيتها...
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50
9 - KIM السبت 14 أبريل 2018 - 15:25
ما قاله أويحيى كلام سياسي
ولم يتطرق الى الكلام الاخلاقي
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26
10 - ايوب مغربي حر السبت 14 أبريل 2018 - 15:28
سلام الإخوان والأخوات يجب أن نتحد و أن نقاطع جميع قنوات جارة سوء و جميع أشرطة الفيديو التي توجد على اليوتوب لأنهم يتطاولون على أسيادهم المغاربة و يتطاولون على الملك ونساء المغرب الشريفات و امهتنا العفيفات .من عطيوهمش قيمة. ونترحم على امواتهم. إن لله وإن إليه راجعون. الصحراء مغربية. انشري يا هسبريس من أجل الوطن.
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27
11 - سعيد من الريف السبت 14 أبريل 2018 - 15:28
هل حكام الجزائر مصابون بمرض السكيزوفرينيا أو انفصام الشخصية، كيف يعقل أن الجزائر أول دولة تعترف بالجمهورية الصحراوية وتحتضنها في أرضها وتنعت مدن الصحراء بالمحتلة فتقول العيون المحتلة والسمارة المحتلة في نشراتها الإخبارية على القنوات الرسمية، ثم يقولون أن الجزائر لا دخل لها في نزاع الصحراء؟؟؟
إحترموا عقولنا يا حكام المرادية.
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29
12 - حيااااة السبت 14 أبريل 2018 - 15:29
نحن لسنا بحاجة للإشارة إلى ذلك..التعزية جاءت متأخرة جدا والجميع يعرف ذلك لكننا سئمنا من المشاكل والنزاعات...نتمنى أن نستيقظ يوما بدون أن نسمع أخبار مزعجة في بلاد العرب
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-3
13 - المهاجر السبت 14 أبريل 2018 - 15:30
هناك من المغاربة من يضن ان الجزاءير هي سبب الأوضاع التي يعيشها المغرب من فقر وبطالة وأمية مشكلة الصحراء هي مشكلة مفتعلة يستعملها النضام المغربي لافقار شعبه ولو كانة هناك إرادة حقيقية لتم حسم الموضوع عسكريا كما فعلت تركيا مع الأكراد .
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-32
14 - karim السبت 14 أبريل 2018 - 15:30
الجزائر فضحها الله امام العالم لانها اصبحت متورطة في دعم ونقل بشكل شبه يومي جماعات ارهابية من البوليساريو على طائراتها العسكرية منها الاسلحة الثقيلة التي كانت متوجهة الى مخيمات تندوف فاسقطها الله من عنده , وماذا تريدون من االمغرب ان يحزن معكم 3 ايام ويشجعنكم على المزيد من حملكم وتدريبكم العشرات من البوليزاريوعلى طائراتكم العسكرية, فبدون حرب اصبحت طائراتكم تسقط واحدة تلو الاخرى والله هوالمنتقم من الظالمين.
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20
15 - ancien militaire السبت 14 أبريل 2018 - 15:31
je dis à monsieur le ministre algérien que tout est clair mais tout simplement il faut bien savoir que le Polisario va se suicider si il entre dans la guerre voir simplement vos propres problèmes de votre pays le roi du Maroc est compétent dans tous les domaines vous êtes malade. le Maroc avance dans tous les domaines pauvre Algérie commandée par le reste des généraux d'après la cognalisation française réveillez vous paresseux
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12
16 - Nait Bra السبت 14 أبريل 2018 - 15:32
كلام اويحيى لا ينطوي على رزانة رجل وانما يدل على ظرفية بلده ومرض بوتفليقة لا تسمح بالمغامرة و 9الدخول في صراع مع المغرب..وهناك صحوة سياسية عند البلد الجار للخروج من مخلفات الحرب الباردة والشعارات الجوفاء التي لا زالت تعشش في عقول شيوخ كهنوت المعبد...اما تعازي صاحب الجلالة فتنم عمل الكبار وفق صواب ايكون..ولعزى مكشرفش كما يقول المثل الامازيغي..والذي لا يعرفه ساسة الزاير هو ان بلدنا فران اكاد بحومة !
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13
17 - حداش السبت 14 أبريل 2018 - 15:33
بكل صراحة مشكل الصحراء لن يحل إلا بالحديد والنار نضرا لقدم هذه القضية و بدون بصيص امل من أجل الحل النهائي . أما الجزائر فهي كل شيء في القضية الصحراوية الراعي الرسمي الأول لهذا المسلسل العجيب. أتعجب عندما يتحدث أحد الجزائريين سواء من السياسيين أو من الشعب ويقول " المغرب الشقيق" يدعون الأخوة وييطعنوننا من الضهر وهم يبتسمون لنا .هذا جزاء من ساند قوما من أجل التحرر وفي الأخير هم يسعون بأن يجزؤون بلدنا الحبيب .إنهم منافقين إلا من رحم ربي .أقولها و أقولها ثم سأقولها مشكل الصحراء لن يحل إلا بالحرب و بالحرب سيتلاشى البوليزبال.!!!
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8
18 - عبدالحميد السبت 14 أبريل 2018 - 15:34
الله يهديهم هاد الجيران نكارين خير المغرب عليهم.
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11
19 - anass السبت 14 أبريل 2018 - 15:40
جاء زائر من فرنسا متيحشموش ربي فضحكم بسقوط الطائرة التي كانت محملة بأسلحة وإرهابيي البوليزاريو حرام العزاء فيكم يا لقطاء فرنسا التي استعمرتكم 132سنة ودافع عليكم المغرب والمغاربة هكدا تردون الجميل أطلب من الله العلي القدير أن تصبح جاء زائر مثل سوريا اللهم اجعل كيدهم في نحورهم
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6
20 - Ziryab السبت 14 أبريل 2018 - 15:41
سياسة النعامة غير مجدية. لأن الواقع يكذب القول. بالنسبة للطائرات العسكرية، الكل يعرف أنها مخصصة للجنود و عائلاتهم فقط. المدنيون سواء كانوا مرضى أو في سليمين يتنقلون في الطائرات المدنية. إذن وجودهم مع جنود جزائريين في طائرة تابعة للجيش، يجعل منهم جزءا من الجيش الجزائري و يحاربون عنه بالنيابة. هذه ليست شماتة. هذا واقع لا يجب إخفاءه بالجانب الإنساني المؤلم الذي لايشمت فيه إلا أحمق.
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2
21 - عروب السبت 14 أبريل 2018 - 15:42
يجب على المغرب ان يتعامل مع مرتزقة البوليزايو كما تتعامل اسبانيا مع الايطا وبريطانيا مع الايرا سابقا وتركيا ووو ... غيرها كثير. لست ادري، ليس هناك شيء اخر غير اعتبار البوليزاريو تنظيم ارررهابي...
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3
22 - يوم الحساب السبت 14 أبريل 2018 - 15:47
الأمور أصبحت واضحة لقد انقلب السحر على الساحر والكل أصبح على علم بأن الجزائر هي من اصطنعت هذه الجبهة وهي من يقوم بالتمويل والتكوين والتدريب وفي الأخير الجزائر ستتحمل الخسارة الكبرى لوحدها والمغرب لن يسمح في شبر واحد من اراضيه مهما كان الثمن.
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2
23 - فؤاد علي السبت 14 أبريل 2018 - 15:52
يا اوياحيا انت كذاب و مناور وانفضح كذبك ومناوراتك على المغرب. ومند متى فكرت فكرت في مصالح المغرب ؟ انت مخبول وغير مقبول والشعب الجزائري غير راض عليك و على تصريحاتك المفبركة . روح لدارك وهني راسك من السياسة لان هاد الميدان لم ولن تسجل فيه اي مساهمة لصال الجزائر.
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1
24 - حديدان السبت 14 أبريل 2018 - 15:53
بوتفليقة يترشح لولاية خامسة وهو لا قدرة له على الحركة او حتى الكلام، هذا اعتراف ضمني انه قائد كل الجزائريين والأكفأ في هذا البلد. اللهم بارك في قادتهم، يعجبني كذلك سلال، وزير الفقاقير ههههه
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0
25 - نصر. من مراكش السبت 14 أبريل 2018 - 15:58
اويحي ينطق عن الهوى وكل المسؤولين الجزائريين يتكلمون وكأنهم في مقهى لا قيمة لكلامهم فاشلين يدفعون ببلادهم الى الهلاك والدمار والمجاعة .الشعب المسطضعف المغلوب على أمره ينتظر منهم شيئا لا وجود له في عقولهم .عقول لا تفكر إلا في نهب وسرقة اموا الدولة .أما الفقير فله الله .هذه هي دولة البيترول والغاز ...( وكمل من راسك )
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-1
26 - مغربية صحراوية بكل فخر السبت 14 أبريل 2018 - 16:00
مزيان منين فهمتي هاد القضية و تسليح البوليزاريو ميخدمش مصالح المنطقة أسي الوزير و جمعو راسكم و فهم مزيان إلا ناضت الروينة بيناتنا البراني اللي غادي يتنفع
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0
27 - افران الاطلس المتوسط السبت 14 أبريل 2018 - 16:05
تسليح الجزائر لعصابات المجرمة الانفصالية " البوليساريو" لا تخدم مصالح الجزائر والمغرب ايضا .اغتصاب اراضي المغربية منذ فترة الاستعمار الفرنسي لا يخدم مصالح الجزائر والمغرب ( تنذوف تيدكلت حاسي بيضة قنادصة بشار) لا تخدم مصالح الجزائر والمغرب ايضا . غزو المغرب بمنتجات (هيلوسيجن) مضرة لصحة المواطنين المغاربة ومواد منتهيات الصلاحية التي تدمر صحة المواطنين والمغاربة لا تخدم مصالح بين المغرب والجزائر ايضا . وهل النظام الجزائري يفكر في هذا ؟
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0
28 - مغربي السبت 14 أبريل 2018 - 16:09
اَي مسؤول جزاءري يقول نحن لسنا طرف النزاع في الصحراء المغربية
أنتم من خلقتم مرتزقة البوليزاريو وتدعمونها بالعتاد والتدريب وهم في ارضكم تندوف
صرحوا في الامم المتحدة بان ليس لكم بهم اَي علاقة
وأخرجوهم من تندوف
لا تضحكو على المغرب بهذا الكلام الثافه
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0
29 - مصطفى السبت 14 أبريل 2018 - 16:12
الجزائر فيما بعد ترجع بحال سوريا عندها 100 وجه ووجه غادى لا راءيس ولا جنرالات يأكلون أموال الشعب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
جوعوا الشعب ويسلح في البوليزاريو
سحبنا الله ونعم الوكيل
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30 - ben السبت 14 أبريل 2018 - 16:12
Il faut vraiment que le Maroc commence a construire le meme
mur qu' israel a construie sur les terres palestinienne!et terminer une fois pour toute avec ces generaux pour toujours!!!!!
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