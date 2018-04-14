المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة

هسبريس من الرباط (كاريكاتير: خالد كدار)

عبرت المملكة المغربية، من خلال بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت، عن "الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري بسوريا".

وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد نفذت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، غارات جوية على أهداف فوق التراب السوري، مستهدفة "فضاءات إنتاج وتخزين أسلحة كيماوية"، وفق ما أفصحت عنه واشنطن ولندن وباريس.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغها، أن "المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء".

كما أضاف المصدر نفسه: "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

الموقف المغربي اعتبر أن "التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد، عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام".

كما أن تدبير النزاعات الدولية بشكل مزدوج باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، تضيف الوزارة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب".