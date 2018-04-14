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الرئيسية | مدارات | المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة

المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة

المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: خالد كدار)
السبت 14 أبريل 2018 - 16:40

عبرت المملكة المغربية، من خلال بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت، عن "الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري بسوريا".

وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد نفذت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، غارات جوية على أهداف فوق التراب السوري، مستهدفة "فضاءات إنتاج وتخزين أسلحة كيماوية"، وفق ما أفصحت عنه واشنطن ولندن وباريس.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغها، أن "المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء".

كما أضاف المصدر نفسه: "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".

الموقف المغربي اعتبر أن "التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد، عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام".

كما أن تدبير النزاعات الدولية بشكل مزدوج باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، تضيف الوزارة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.

وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - al3arandass السبت 14 أبريل 2018 - 16:52
الغرب لا يقيم لكم وزنا يا عرب، نحن المسلمون لا بواكي لنا، لذا الافضل لو اهتممتم بالصحراء وكيفية استرجاع ما سلبته منكم جنوب افريقيا على الاقل
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30
2 - تمغربيت السبت 14 أبريل 2018 - 16:53
الخيارات العسكرية سوف يدفع ثمنها فقط لا غير الشعب السوري الأبي.. لا أحد من تلك دول التي توجد في سوريا سوف تضرب بعضها لا أمريكا سوف تضرب روسيا والعكس صحيح.. مع الأسف حكام العرب يفكرون فقط في الكرسي ومن أجله لديهم استعداد لأن يحرقوا الأخضر واليابس يبعون بلدانهم ويتسببون في قتل وتشتيت شعوبهم.. كيف للعالم أن يحترمنا..
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19
3 - اسفي السبت 14 أبريل 2018 - 16:56
الموقف المغربي اعتبر أن "التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد، عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام". وهل امريكا وحلفائها يهمهم رأي الدول العربية أو رأي العام العربي
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19
4 - rachida السبت 14 أبريل 2018 - 17:00
الجميع يرفض الكيماوي في سوريا وفي كل الدول التي تعيش حروبا لكن اين هو الدليل اذا كانت اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تصل دوما بعد ؟علينا ان نكون واقعيين لان ضرب سوريا احب من احب وكره من كره هو ضرب للامة العربية باكملها .
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13
5 - مغربي السبت 14 أبريل 2018 - 17:05
فعلا كلام معقول وفي الصميم من وزارة الخارجية فقوة المغرب من هده الوزارة اللتي تدافع دائما عن أمن واستقرار البلاد ضدا عن أعداء الوطن
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-6
6 - ريم السبت 14 أبريل 2018 - 17:05
يا بلدي كن ديبلوماسيا في ردودك .كلنا يدين ما يحدث في سوريا سواء من النظام او معارضيه .ولكن السياسة شيء اخر .نحن لا يتضامن أحد معنا .كل تصريحاتهم فضفاصة لا تعرف هل هم معنا او ضدنا .الحزائر موالية لنظام سوريا ولم تصدر أي تصريح خوفا من غضب ترامب .ولا أصدرت بيانا تؤيد فيه انفصال الباسك .هم بارعون في إصدار تصريحات وتنديدات اذا تعلق الأمر بنا .
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11
7 - محمود السبت 14 أبريل 2018 - 17:06
المغرب معندو مايدير سوى الإدانة ،وحتى الإدانة حصو يختار ليها الكلمات المناسبة.
أما ملف سوريا غهو خاص بالكبار اللي كيلعبو فيه كي بغاو.
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14
8 - ملاحظ 1 السبت 14 أبريل 2018 - 17:08
لاول مرة اقرأ بلاغ لوزارة الخارجية متكامل هكذا وجه اذان الطرفين و لم يصطف مع الغرب كما يفعل دائما اتمنى ان نلاحظ وزاة قوية و جريئة في بلاغاتها لا مع الغرب و كذلك في قضيتنا الوطنية نريد قرارات حاسمة و جريئة تعيد لنا التقة في وطننا و قضيتنا الاولى .
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4
9 - tarik السبت 14 أبريل 2018 - 17:08
بيان رزين يعكس تقدير جيد للموقف دون الانجرار وراء التجاذبات التي تجعل من مصلحة الشعب السوري الشقيق في آخر اهتمامات الغرب وأزلامهم
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7
10 - الطنز البنفسجي السبت 14 أبريل 2018 - 17:08
المغرب اسيدي ولا كيدين حتى هو وكينتاقد ميريكان وفرنسا ونجليز.. المغرب زعم وولا حتى هو كيتكلم فالقضايا الكبيرة المغرب ناض للبوليساريو نوضة صحيحة مع ان الاوضاع فالمنطقة العازلة هي هادي سنوات..
المغرب يا متكي على شي وسادة صحيحة.. يا فعلا وصلنا سياسيا وعسكريا لمستوى يخلينا نتكلمو على راسنا.. بصراحة.. كيجيني المغرب الناس والدول على برا كيخلع ماكيعرفوش اش تحت راسو واشنو يقدر يدير.. مزيرينو ولكن دايرين منو اطونسيو.. بلد متخلف لكن غامض ونمس فالازمات.. سياسة متفردة لملك متفرد وشعب متفرد.
الله يحفظ بلادنا من كل سوء
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6
11 - Hamido السبت 14 أبريل 2018 - 17:09
هده مبادرة حسنة من أجل تلطيف الأجواء مع سورية التي تتقاسم نفس الأفكار مع نظام الكابرانات.ادا الكرة في الملعب السوري ودعاة الانفصال اكيد ومؤكد سيغتاضون.المغرب قلبه يتسع للجميع.أوا نعلوا الشيطان راه حنا جيران.
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2
12 - ابو والو السبت 14 أبريل 2018 - 17:10
ٱعباد الله من استخدم الكيماوي ؟، هل ٱستخدم الكيماوي ؟، هل تضحكون على دقوننا ؟، ضربات عسكرية لم يسبقها تحقيق .
الغرب يقود العالم الى ما لا تحمد عقباه و الهدف انقاد أنظمتهم المالية المنهارة
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5
13 - المكلخ السبت 14 أبريل 2018 - 17:12
بالفعل فحسب معرفتي تدخل حلفاء ضد دولة ما يتم بعد موافقة مجلس اﻻمن .....المغرب يهاجمه مرتزقة وليس دولة ورغم دلك يطلب منه التريت ولو فعل ستلصق به تهمة الهجوم وبدأ النزاع....انه حكم الغاب. ان سوريا الشعب تؤدي ضريبة مقاومة اﻻحتﻻل اﻻسرائيلي
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3
14 - محمد السبت 14 أبريل 2018 - 17:12
لماذا لا نكون أكثر جرأة ونطالب كل هذه الدول التي تعيت فسادا في الدول المسلمة بالخروج من سوريا ومن العراق و يقوم قادة بلدان الدول المسلمة بحل مشاكلهم مع بعضهم البعض دون أي تدخل غربي في مشاكلنا
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4
15 - le maokain السبت 14 أبريل 2018 - 17:14
اودي سير تكمش،كون قضيتو حاجة كون حلييتو غير مشكل الصحرا سنين هادي ، او المشاكل الداخلية المهمة، بقات ليك غير الزج بالمغرب بين سوريا وروسيا وامريكا، نهار تنود في المغرب وآجي تفرج اش غي طلقو علينا فين تبان سوريا،
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4
16 - الملاحظ السبت 14 أبريل 2018 - 17:20
يوم ضربت العراق والدول العربية صامتة خائفة على كراسيها ويقتلون شعوبهم بحماية الامبريالية الغاشمةستطبق على جميع هذه الدول مقولة" اكلت يوم اكل الثور الابيض"والدور آتي على الباقي والبقاء لله
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0
17 - جبلي ابن الجبل السبت 14 أبريل 2018 - 17:24
لقد دمرو العراق و أعدمو الشهيد صدام حسين بمبرر وجود اسلحة نووية داخل العراق و كانت لدى أمريكا معلومات دقيقة بكون صدام لا يتوفر على اسلحة نووية و لكنها كانت حجة لاحتلال العراق و اعدام صدام الذي كان يشكل خطر على صهاينة و اتحدى امريكا و حلفائها يضربون مواقع للجيش الروسي.. كل ما وقع من أجل الحفاظ على أمن و سلامة الاحتلال الصهيوني .. كل ما اتمناه هو تحرير فلسطين و تدمير الصهاينة الغاصبين ..فأين هو صلاح الدين ؟؟
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-2
18 - hass السبت 14 أبريل 2018 - 17:28
غير مفهوم ان الوزارة الخارجية تدين التدخل العسكري لماذا ، اليس من الاجدر ان تدرب القواعد التي مجود فيها السلاح الكيماوي ام ان الوزارة مع بشار ، على ما يبدو لي هؤلاء الذين يشتغلون في هاته الوزارة اكل الظهر عليهم وشرب ، من الأفضل ان يتركوا الوزارة للأشخاص الاكفاء
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0
19 - بسيط السبت 14 أبريل 2018 - 17:30
المغرب ديما مسامح فحقو ديما ماشي لحيط لحيط،هادا وقت القوة والتعقل ماشي هير شكاوي وزيدها التعقل
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-1
20 - pas de preuve السبت 14 أبريل 2018 - 17:34
cette position semble indiquer que l'accusation d'utilisation d'armes chimiques a été avalée sans aucune preuve, accusation contre la syrie semblable à celle des usa contre l'irak agressé et occupé par les usa,et pour adoucir le communiqué rejette le recours aux attaques pour régler le problè-me syrien,
tout le monde n'est pas dupe ,l'(occident fabrique les accusations à sa guise pour mieux dominer les faibles,l'agression tripartite occidentale est criminelle contre un peuple syrien meurtri par une guerre de 8 ans imposée de l'étranger
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0
21 - lila السبت 14 أبريل 2018 - 17:38
On comprend mieux la précipitation des Americains a lancer des opérations militaires . le vrai but était de supprimer toutes les traces de ce odieux montage"attaque chimique" en tuant les civils.
Les ennemis de la Syrie vont tout nous dire sur cette fameuse guerre des richesses du sous sol Syrien.﻿
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