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كُتّاب وآراء
المغرب يدين "كيماوي سوريا" ويرفض الخيارات العسكرية المتسرعة
عبرت المملكة المغربية، من خلال بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي اليوم السبت، عن "الأسف لتدهور الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما التصعيد العسكري بسوريا".
وكانت أمريكا وبريطانيا وفرنسا قد نفذت، في الساعات الأولى من صباح اليوم، غارات جوية على أهداف فوق التراب السوري، مستهدفة "فضاءات إنتاج وتخزين أسلحة كيماوية"، وفق ما أفصحت عنه واشنطن ولندن وباريس.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغها، أن "المغرب، الذي احترم دوما القانون الدولي، لا يمكنه إلا أن يدين، بشكل واضح، اللجوء إلى الأسلحة الكيماوية، وخاصة ضد سكان مدنيين أبرياء".
كما أضاف المصدر نفسه: "تجارب الماضي علمتنا أن الخيارات العسكرية، بما فيها الضربات الجوية، سواء المبررة أو المحدودة، لا تعمل إلا على تعقيد الحلول السياسية، وتعميق معاناة الضحايا المدنيين وزيادة تفاقم مشاعرهم تجاه الغرب".
الموقف المغربي اعتبر أن "التوقيت الذي تم اختياره لهذا التصعيد، عشية استحقاقات عربية مهمة، وغياب مشاورات ملائمة معتادة، قد تثير تساؤلات وسوء فهم وامتعاض لدى الرأي العام".
كما أن تدبير النزاعات الدولية بشكل مزدوج باللجوء في بعض الحالات إلى الخيارات العسكرية المتسرعة، وفي حالات أخرى إلى معالجة وإلى شرعية دولية مفروضة، تضيف الوزارة، من شأنه أن يزيد من حدة التوترات الدولية.
وخلص البلاغ إلى أن "المملكة المغربية تعتبر أن حل الأزمة السورية لن يكون إلا سياسيا، وتأمل في أن يتغلب المنطق من أجل إيجاد مخرج للأزمة بما يمكن من الحفاظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد، وكرامة سكانه، والمحاربة الفعالة ضد اللاتسامح والتطرف والإرهاب".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
أما ملف سوريا غهو خاص بالكبار اللي كيلعبو فيه كي بغاو.
المغرب يا متكي على شي وسادة صحيحة.. يا فعلا وصلنا سياسيا وعسكريا لمستوى يخلينا نتكلمو على راسنا.. بصراحة.. كيجيني المغرب الناس والدول على برا كيخلع ماكيعرفوش اش تحت راسو واشنو يقدر يدير.. مزيرينو ولكن دايرين منو اطونسيو.. بلد متخلف لكن غامض ونمس فالازمات.. سياسة متفردة لملك متفرد وشعب متفرد.
الله يحفظ بلادنا من كل سوء
الغرب يقود العالم الى ما لا تحمد عقباه و الهدف انقاد أنظمتهم المالية المنهارة
tout le monde n'est pas dupe ,l'(occident fabrique les accusations à sa guise pour mieux dominer les faibles,l'agression tripartite occidentale est criminelle contre un peuple syrien meurtri par une guerre de 8 ans imposée de l'étranger
Les ennemis de la Syrie vont tout nous dire sur cette fameuse guerre des richesses du sous sol Syrien.