أكاديمي إماراتي يتهم النظام القطري باستهداف استقرار المغرب

هسبريس من الرباط

اتهم علي النعيمي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، دولة قطر باستهداف أمن واستقرار المغرب، عبر توفير الدعم لجبهة البوليساريو الانفصالية، من خلال قناة "الجزيرة"، الذراع الإعلامي لقطر.

وكتب علي النعيمي في تدوينة له بحسابه الشخصي في "تويتر" أن "صناعة الفوضى ودعم كل من يزعزع استقرار الدول العربية هو نهج النظام القطري باستخدام مختلف الوسائل المتاحة، وبالذات الإعلام".

وضرب مثلا باستهداف قطر لأمن المغرب عبر ذراعها الإعلامي الشهير، قائلا: "وكمثال على ذلك، هو استهداف أمن المغرب الشقيق من خلال دعم قناة الجزيرة لمنظمة البوليساريو".

وأعقب الأكاديمي الإماراتي تغريدته الأولى بتغريدة ثانية اتهم ضمنها دولة قطر بتخصيص أموال الشعب القطري "لدعم كل الجماعات التي تستهدف أمن واستقرار كل الدول العربية دون استثناء".

وأكد رئيس دائرة التعليم والمعرفة بأبو ظبي اتهامه لقطر باستهداف أمن المغرب، عبر دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، بقوله: "يأتي دعم الجزيرة للبوليساريو في إطار دعم النظام القطري لكل خائن لوطنه".

ورغم أن المغرب تجمعه علاقات قوية بالسعودية والإمارات، اللتين دخلتا في خلاف مع قطر، فإنه ارتأى ألا يدعم أي طرف على حساب آخر، وعرض القيام بمساعي صلح بينهما.

ولم يكتف المغرب بالوقوف موقفا محايدا وإيجابيا من الأزمة الخليجية، وبسط يده لأية وساطة لحل الأزمة، بل قام بإرسال طائرات محملة بأطنان من المواد الغذائية إلى قطر.

وفسّر المتابعون موقف السعودية بعدم دعم ملف المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 بكونه ردا على موقفه من الأزمة الخليجية، وراج أن العلاقة بين البلدين تعيش على إيقاع التوتر قبل أن يأتي اللقاء الأخير للعاهل المغربي محمد السادس بولي العهد السعودي محمد بنسلمان، في العاصمة الفرنسية باريس، ليبدد هذه التأويلات.