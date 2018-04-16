24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5313:3217:0620:0321:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. ناشطة بيئية: جمعيات مغربية تستغل أطفال البوادي (5.00)

  2. سلطات أكادير تشن حملة ضد الكلاب الضالة قبل زيارة وفد "الفيفا" (5.00)

  3. المغرب يبحث مع بريطانيا آفاق العلاقات التجارية ما بعد "بريكسيت" (5.00)

  4. عباس : القدس الشرقية عاصمة أبدية لفلسطين (5.00)

  5. المغرب التطواني يتفوق بهدفين لصفر على الراسينغ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | "قادمون وقادرون" تشجب أفعال "دعاة الانفصال"

"قادمون وقادرون" تشجب أفعال "دعاة الانفصال"

"قادمون وقادرون" تشجب أفعال "دعاة الانفصال"
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 أبريل 2018 - 04:15

أعلنت حركة "قادمون وقادرون- مغرب المستقبل" شجبها "لكل سلوك يقوم به دعاة الانفصال يستهدف تغيير الواقع الذي أقرته اتفاقية وقف إطلاق النار سنة 1991"، إدراكا منها "لخطورة الأفعال التي تقوم بها البوليساريو في المناطق العازلة، وتأكيدا لمواقفها المبدئية ومواقف شعبنا الثابتة من هذه القضية".

وثمنت الحركة، في بيان لها صدر عقب اجتماعها الشهري بطنجة، أطلقت عليه اسم "بيان طنجة"، ما ورد في "بيان العيون"، الذي وقعته الأحزاب السياسية المغربية في موضوع الوحدة الترابية والإجماع الوطني.

ودعت الحركة الحكومة المغربية إلى تنزيل مقتضيات الجهوية المتقدمة على أرض الواقع، "حتى تستفيد كل مناطق المغرب من خيراتها الكثيرة والمتنوعة"، وطالبتها "بالاهتمام الكبير بالشباب، خاصة بأقاليمنا الجنوبية، إيمانا بحب الوطن وبعدالة وحدته الترابية". كما دعت الحركة أصدقاءها في الجزائر إلى "حوار هادئ وإيجابي حول كل القضايا الخلافية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، والمساهمة الجماعية في بناء الوحدة المغاربية، نظرا لما تمليه التحولات التاريخية في المنطقة وفي العالم من تغيرات جذرية قد تعصف باستقرار الشعوب وبالأمن والأمان".

كما طالبت الحركة، في البيان ذاته، الحكومة بإدراج قضية الصحراء في المقررات الدراسية "حتى نمكن شبابنا من معرفة كاملة بالموضوع، وبكل الإنتاج الفكري والحضاري المرتبط بالإجماع الوطني الضروري في هذه القضية المصيرية". كما دعت إلى فتح نقاش وطني عام في كل الفضاءات العمومية حول المقاربات التي تعتمدها الحكومة في تدبيرها لملف الصحراء، وإشراك نخب الهامش وجمعيات المجتمع المدني ومراكز البحث والدراسات في الموضوع، عبر وسائل الإعلام، وعبر أنشطة إشعاعية ومؤتمرات وندوات ثقافية وفكرية.

واختتمت الحركة بيانها بـ"تقديم العزاء للعائلات الجزائرية والصحراوية، جراء كارثة تحطم الطائرة العسكرية صباح يوم 11 أبريل الماضي"، وفق صياغة الوثيقة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.