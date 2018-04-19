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الرئيسية | مدارات | فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب

فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب

فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب
هسبريس من الرباط
الخميس 19 أبريل 2018 - 13:05

توقع الدكتور هشام العيساوي، باحث فلكي خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، بناء على حساباته الفلكية أن لا يستوفي شهر شعبان الجاري ثلاثين يوما، وأن تحل غرة شهر رمضان المبارك في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وأفاد العيساوي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك بأن شهر شعبان سيدوم 29 يوما فقط، ليكون الأول من شهر رمضان المبارك يوم الخميس 17 ماي.

واسترسل الباحث الفلكي بأن شهر رمضان المعظم بدوره لن يستكمل ثلاثين يوما، بل فقط 29 يوما، ليحل بذلك عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو إن شاء الله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد ارجدال الخميس 19 أبريل 2018 - 13:15
اللهم بلغنا رمضان واحله علينا بالخير وللهناء وراحة البال
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2 - moad الخميس 19 أبريل 2018 - 13:21
اللهم بلغنا رمضان و احفظ بلدنا من الفتن..
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3 - رضوان الخميس 19 أبريل 2018 - 13:22
الله هم بارك لنا في شعبان و بلغنا رمضان. اهله الله على الشعب المغربي بالصحة و المغفرة و الثواب والامن والاستقرار. ولكافة المسلمين في كل بقاع الارض.
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4 - الفيلسوف الخميس 19 أبريل 2018 - 13:23
انه الشهر الكريم الذي وجب فيه التقرب الى الله وتصحيح الاخطاء و الاقلاع عن العادات السيئة من غضب و نميمة و كلام ساقط و شجار و كسل..
كما انصح الموظفين بتنظيم اوقاتهم، خاصة اوقات النوم ختى لا تتظر مصالح المواطنين ، ومن لا يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه فلياخد اجازة..
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