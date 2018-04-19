فلكي يحدد تواريخ حلول رمضان وعيد الفطر بالمغرب

هسبريس من الرباط

توقع الدكتور هشام العيساوي، باحث فلكي خريج دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا بالرباط، بناء على حساباته الفلكية أن لا يستوفي شهر شعبان الجاري ثلاثين يوما، وأن تحل غرة شهر رمضان المبارك في السابع عشر من شهر مايو المقبل.

وأفاد العيساوي في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك بأن شهر شعبان سيدوم 29 يوما فقط، ليكون الأول من شهر رمضان المبارك يوم الخميس 17 ماي.

واسترسل الباحث الفلكي بأن شهر رمضان المعظم بدوره لن يستكمل ثلاثين يوما، بل فقط 29 يوما، ليحل بذلك عيد الفطر السعيد يوم الجمعة 15 يونيو إن شاء الله.