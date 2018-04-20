الجزائر وقضية الصحراء.. أربعون سنة من "غسيل الدماغ" بتندوف

عبد الله بوصوف

مرت أكثر من أربعين سنة على صراع اختـلقـه "الجيـران" وجعلـوه عصب حياتهم الـسياسية والاقتصادية والإعلامية، والأخطر أنه تحول عندهــم إلى "حالة ذهـنية ونفسية" صعبة، يعتقدون من خلالها أنهم وحـدهم "ملائـكـة"، باعتماد أسلوب بروباغاندا تحريضي وتدليسي قديم، لم تعد له أي صلاحية إيديولوجية ولا سياسـية ولا إنسانية.

بعد أربعة عقود من صراع يتخدد من احتجاز مواطنين مغاربة داخل خمسة مخيمات بتندوف جنوب الجزائر، في انتظــار إجراء استفتــاء على مقاس قصر المرادية، أثبتت المقاربة الواقعية والقانونية عدم جدوى هذا الصراع، وجعلت البنية الحجاجية للجيران أكثر هشاشة وأبعد عن المنطق؛ لأنه إذا افـترضنا جدلا أن إحصاء سنة 1974 -على علاته- الذي أجــراه المستعمر الإسباني، يُمكن اعتماده ككتلـة ناخبـة فيما يسمى بـ"استفـتاء تـقرير المصير"، كـم بقي من المعنيين به على قـيـد الحيـاة بعد أربعين سنة؟ بمعنى أوضح أننـا أصبحنا أمام بـنيـة ديمغرافية ومجتمعيـة جديدة لا تربطها بقضية الصحراء المغربية إلا "رابطة الدم" وليس رابطة الأرض، وهو ما يدافع عنه المغرب منذ بداية النزاع المفتعل وترفضه البوليساريو وحاضنتها.

لقد تعرض جيل كامل من أبناء المغاربة لمختلف أنواع "التـدجين" وغسل الدماغ طيلة أربعين سنة داخل مخيمات تفتقر إلى أدنى شــروط الحيـاة الكريمة. شربـوا كراهية المغرب مـن "ثــدي الجيران"، وفطموا على أن المغرب هو المسؤول عن مأساتهـم وجوعهم وعطشهم، وربما أيضا هو سبب الجفـاف والتصحر! جيـل كامـل أصبح ضحية تضليــل إعلامي مُـوجه، لا مجال فـيه لـلرأي الآخــر؛ جيل أُمطر بأدبيـات التسول الإنساني حتى أصبح محترفا وخبيــرا في اصطياد الإعانات الـدولية، ورغم ذلك فإن جزءا مهما من هذه الإعانات يجد طريقه إلى أسواق الصحراء، ويذهب ثمنه إلى جيوب التجار عوض بطون الأطفال المحتجزين في المخيمات. عن أي تقرير مصير سنتحدث بعد سنوات الاحتجاز والتدليس وتدجين جيل لا يعرف عن الجهة الأخـرى من الجدار العازل سـوى الكراهية والشر والمغالطات التاريخية والسياسية والإديولوجية؟ وهل هاته البنية الديمغرافية والمجتمعية الجديدة التي وُلـدت وتـرعرعت داخل خيـام الاحتجاز بــتندوف تتوفر لها حقا شروط الاختيار؟

من جهة أخرى، عرف العالم طيلـة الأربعيـن سنـة الماضية تغييـرا في معادلات سياسية ودولية، وتعـاقب أنظمة سياسية واختلافا في الحكومات حـول الأولــويات السياسيـة والمُجتمعية؛ في حين حافـظ سكان قصر المرادية على أولويـة ملف الصحراء المغربية كملف للصراع الخارجي، ولامتصاص الضغط السياسي الداخلي، ووفــروا لـه الـدعم السياسي والمالي واللوجستيكي والإعلامي، كل ذلك من أموال ضرائب ومدخـرات الشعب الجزائري ومن ثرواته المعدنية، التي هو في حاجة إليها أكثـر من غيره، والدليل معدلات البطالة في صفوف الشباب التي لا تتماشى مع معدلات الدول النفطية.

فوسفاط بوكراع وتغير نظرة المستعمر الإسباني إلى الصحراء المغربية

فلماذا كل هـذا الوفاء لقضية وهمية تـلعب فيها حكومة الجزائر دور الضحية والجلاد؟ وأي دور تلعـب "دبلوماسية المعادن" في تحديد معالم تـدخل الجيران في ملف الصحراء المغربية؟ ربما يعتقـد البعض أن الإجابة عن هذه الأسئلة يغلب عليها الطابع العاطفي أو شهادة الانتماء الوطني، لكننا نحبذ الاحتكام إلى شواهد التاريخ والواقع الذي يخشاه كومبارس جبهة الانفصال.

إن التاريخ المشترك للمغرب والجزائر مليء بصفحات التضامن والتعاون، سواء في وقت الحرب أو السلــم أو مقاومة الاستعمار، وكـذا في زمن الأزمات الاجتماعية أو غضب الطبيعة (زلازل وجفاف...)، وهو ما تشهــد عليه تضحيات المغرب ومساعدته للشعب الجزائري في معركة استقـلاله، وكـذا اتفــاقيات التعاون بين البلدين الشقيقـيْـن، كاتفاقية إفــران، مثلا، سنة 1969، القاضية بتكويــن لجان ثنائيـة لحل كل المسائل المختلف حولها، ومنها إشكاليــة الحدود. وهي، بالمناسبة، السنة نفسها التي اعترف فيها المغرب بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتم إبرام اتفـاقية الصداقة وحُـسن الجوار والتعاون. بمعنى آخــر، أن دول الجوار المغربي وحدوده هي الجزائر شرقـا وموريتانيـا جنوبـا، ولا وجود لكيان اسمــه جبهة البوليساريو.

دعــونا نـلخص الجواب عـن السؤاليـن السابقين في بعض الأحداث التاريخية المفصلية في تاريخ المنطقة: في سنة 1949 تم اكتشاف الفوسفاط في منطقة بوكراع من طرف الجيولوجي الإسباني مانويل إليا ميدينا، وهو ما غيّر وجه المنطقة عموما، وتعامل المستعمر الإسباني مع مغاربة الصحراء خصوصا، وسرّع بزيارة شخصية للديكتاتور الجنرال فرانكو إلى العيون في أكتوبر 1950، حيث خاطب سكانها قائلا إن "إخوانكم الإسبان لم يأتوا لـتغيير طمأنينتكم أو حريتكم أو سلطتكم، بــل من أجل إهدائكم الـتطور الحضاري والمستشفيات والمدارس...".

كما شمل التغييــر تعامل المستعمر الإسباني، أيضا، مع التنظيم الإداري، حيث بدأ بإشراك السكان في التسيير من خلال مجلس "الجْماعة" المكون من 82 عضوا، بمرسوم حكومي سنة 1967، وإحـداث مجالس جهوية وأخرى إقليمية، وتعيين ثلاثــة صحراويين في البرلمان الإسباني، مع محاولة خلخلة المجتمع الـقبلي الصحراوي، بـل إن هدف الإسبان في إحصاء 1974 وإجـراء استفتاء تقرير المصير كان هو ربط الصحراء المغربية سيـاسيـا واقـتصاديـا، كجهة مستقـلـة، بـالحكومة الإسبانيـة، وليس من أجل تطبيق قـرارات الأمم المتحدة أو من أجل عيـون سكان الصحراء المغربية. لذلك كان تنظيـم المسيرة الخضراء سنة 1975 ردا شعبيـا وإجماعــا وطنيا ضد كل المناورات السياسية التي تستهدف الـوحدة الترابية للمملكـة.

والمقاربة الاقتصادية نفسها وكذا المصالح المالـية هي التي ستجعل حكـومات موريتانيا تتـأرجح مع ثقل كفـة ميــزان المساعدات المالية والاقتصادية الآتية من ليبيا العقيد معمر القذافي ضد مصلحة المغرب في استكمال وحدته الـوطنية والترابية.

ثروة غار جبيلات والبحث عن منفذ للعالم عبر السواحل المغربية

أما الجزائر فظلت تتستر بجبهة الانفصاليين وتُديـر صراعها مع المغرب حول الزعامة الإقليمية والريادة الاقتصادية، كيف لا وهي تمتلك ثروات هائـلة من الغاز والبترول تحت صحرائها وبـقُـرْبهـا المتوسطي ولا تفصلهـا عن الأطلسي إلا الصحراء المغربية، ولم تبق إلا الطريقة التي سيتم بها إيجاد تموقع استراتيجي أقوى ومنفذ على المحيط من أجل بسط السيطرة الجيوستراتيجية على المنطقة المغاربية، وحتى على غرب إفريقيا. كيف ذلك؟

في اعتقادنا المتواضع، لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال بدون العودة إلى الوراء، وبالضبط إلى سنة 1952، تاريخ اكتشاف مناجم كبيرة للحديد من طرف الفرنسي بيير جيفان بمنطقة غار جْـبيلات جنوب تندوف، وفي ماي 1970 تم إنشاء شركة مغربية/جزائرية لاستخراج الحديد من منطقة غار جْبيلات، وتوقيع اتفـاق إنـشاء خط سكة حديدية يربـط غـار جْبيلات بمدينـة طرفايــة المغربية سنة 1972، سيتبعها اتفـاق حول إنشاء أنبوب للغـــاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية، ثم اتفاق تجاري بين المغرب والجزائر طويل الأمد سنة 1973.

لكن لسبب غير معروف سيتـم تعطيل كل هــذه المشاريع الاقتصادية الهامة، وبالطبـع كان المتضرر الأول هــو الجزائر، حيث سيحكم على الجنوب الجزائري بالشلل التــام، باستثناء بعض مناطق البترول والغاز. وفي الوقت الـذي كان يجب أن تـشتهر ولاية تندوف بمناجم الحديد والثروة والعمران والتنمية، اشتهرت باحتضانها مخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية، وبتنظيم زيارات الإحسان لمنظمات إنسانية.

بعــد أربعين سـنة، وتحت ضغط أزمة اجتماعية واقتصادية خانقـة وتهاوي أسعــار البترول وارتفاع الــديون الخارجية، ستعود الجزائر للتفكير في "العملاق النائم"، أي غار جْبيلات، خاصة إذا عرفنا أنـه يُـكـوّن مع منجم مشري عبد العزيـز أكبر احتياطي من الحديـد بحوالي 3 مليارات طن، ويضاهي حـديــد الجارة الحدودية موريتانيا، وستعمل الآلـة الإعلامية الجزائرية على مُغازلــة منطقة تندوف، ونعتها بـ"تكساس إفريقيـا"، وتصويرها بأنها بــوابـة الجزائر نحو الغرب الإفريقي وما ستـوفـره من فرص للشغــل.

في هذا السياق حل السيد عبد المالك سلال، الوزير الأول الجزائري السابق، سنة 2013 بالمنطقة للحديث عن الأمل والحلـم، تـلتها زيارات مسؤولين آخرين من عيار وزيــر المعادن. وفي صيف 2016 تم إطلاق طلبات عروض للقيام بالدراسات اللازمة، شاركت فيها مكاتب وشركات من أستراليا وكندا والصين...

وفي حديثــه مع "الشروق الجزائرية " كشف السيد عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمعادن، بأن "غار جبيلات من المشاريع الاستراتيجية التي تحظى بمتابعة مستمرة من طرف أعلى سلطات البلاد"، مضيفا بأن "2021 هـو العام الـذي تـم تحديده لبدايـة الاستغلال".

لكن السيد عبد المجيد عطار، الرئيس المدير العام السابق لمجمع "سوناطراك" تحدث -حسب "الشروق الجزائرية"- عن سبعة ألغـام تعطل هذا المشروع، من بينها المسافة بين المنجم والمصنع، وهي 1200 كلم، وغياب الموانئ والسواحل التي تسهل عملية التصدير، والمشاكل السياسية، والتوتر على الحدود الغربية مع الجارة المغرب، والتي تجعل فرص التنسيق الاقتصادي مستبعدة في ظل إغـلاق الحدود بين البلدين، ومشكل نقص المياه بمنطقة تندوف المطلوب بقـوة في النشاطات المنجمية. وكل هـذا يجعل المشروع "مغامرة حقيقية"، حسب السيد عطار، الذي خلص إلى أن المشروع "بحاجة إلى قـرار اقتصادي وسيـاسي جريء".

فماذا كان يقصد رئيس أكبر شركة وطنية في الجزائر ومحركها الاقتصادي الأول بـ"قرار اقتصادي وسياسي جريء"؟ وهـل كان يعني بضرورة إحيـاء اتفاقيات فترة السبعينيات، الشركة المغربية/الجزائرية وسكة الحديـد بين غار جبيلات وطرفايـة؟ لأنها تُـشكل بشكل واضح إجابـات عن "ألغامه السبعـة" المعطلة لمشروع غار جبيلات بتندوف.

اليوم، وبعـد بروز مؤشرات جديدة لتعـثر نفس "المشروع الـمُنقـذ" للجزائـر في تندوف، هل يمكن اعتبار تحريك سكان مخيمات تندوف نحـو المناطق العازلـة والخاضعة لقرار مجلس الأمـن رقـم 1991/690 مجرد صدفــة، أم هو استمرار للعقليـة الانتقامية ذاتها لسكان قصر المرادية الحاقـدة على المغرب؟ أم هـو بـدايـة للتخلص من العبء المالي والسياسي للجبهة الانفصالية وإفـراغ مناطق شاسعة تحمل بـديلا اقتصاديـا جديــدا للجزائريين؟

في جميع الحالات، فإن ما يحــز في النفس صراحة هـو رهن مستقبل جيـل كامل من مغاربة الصحراء واحتجازهم في مخيمات تندوف لأربعة عقــود والعبث بعقـولهـم وفصلهم عــن أهـاليهــم وقبائلهـم، ليس انتصارا لهوية الشعب الصحراوي ولوهم "دولة صحراوية مستقلة"، كما يتم تصوير ذلك، ولكــن من أجل الوصول إلى سـواحل وموانئ أقاليم الجنوب المغربي لـتصدير حديـد غار جْـبيلات، وأكثر من ذلك تلبيـة الغرور السياسي والعسكري لجنرالات قصر المرادية.