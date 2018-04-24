ترويج معرض عالمي يجمع المالكي بمسؤول روسي

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بمقر المجلس، Evgueni Kouivachev، حاكم جهة Sverdlovsk الروسية، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب في إطار الترويج لاحتضان عاصمة المنطقة Ekaterinburg للمعرض العالمي لسنة 2025.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أن "إيفغيني كويفاشف أكّد في بداية اللقاء أن زيارته الحالية إلى المملكة هي تعبير عن الاهتمام بإقامة تعاون بين جهة سفيردلوفسك والمملكة المغربية في جميع المجالات، بما فيها العلاقات البرلمانية، وفي إطار تطوير الديبلوماسية البرلمانية بين البلدين".

وأوضح المسؤول الروسي أن "ترشيح المنطقة لاستضافة المعرض العالمي لسنة 2025 يحظى بدعم الرئيس الروسي والحكومة والبرلمان وكافة مكونات الشعب"، مستعرضا في هذا السياق أبرز مكونات ملف ترشيح روسيا لاحتضان هذه التظاهرة العالمية، ومشيرا إلى نجاح روسيا في استضافة عدد مهم من الملتقيات الدولية وتوفرها على مؤهلات وقدرات تنظيمية كبيرة.

وتقدم إيفغيني كويفاشف، بالمناسبة، بطلب دعم المغرب لملف احتضان روسيا للمعرض العالمي لسنة 2025، وأشار إلى أن تنظيم هذه التظاهرة سيعطي دفعة للتعاون بين البلدين، كاشفا أنه تم اختيار موضوع "التكنولوجيا في خدمة السعادة" كشعار للمعرض، مشددا على أن روسيا منفتحة للتعاون مع العالم من أجل ضمان مستقبل مشترك.

من جهته، أشاد رئيس مجلس النواب بعلاقات الصداقة التي تجمع روسيا والمغرب، معربا عن الاعتزاز بمتانة هذه العلاقات، وبالتقدم الملموس الذي تعرفه روسيا في شتى المجالات. وأكد على أهمية التظاهرات والملتقيات الدولية في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

وذكّر المالكي، وفق البلاغ ذاته، بترشح المغرب لاحتضان كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، متمنيا التوفيق والنجاح لروسيا في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستحتضنها خلال السنة الحالية.