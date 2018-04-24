24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:10
|06:43
|13:31
|17:07
|20:09
|21:30
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- صفعة تونسية للمغرب
- سعيد بين تمارة والمنامة
- بوليف يواجه الحوادث في أمسكرود بالكاميرات
- "شرطة البناء" تتلكأ في حماية البنايات التاريخية بالدار البيضاء
- المصالحة تلاقي بوريطة ورئيس مجلس نواب ليبيا
"المجلس الإسلامي" يتهم سلفيين بإدخال الفساد الفكري إلى الجزائر (5.00)
- خبير يدعو إلى تحديد صفة الجزائر طرفا في حل نزاع الصحراء - (78)
- مستشار ملكي ينتقد تغييب الرافد اليهودي في مقررات التعليم المغربي - (69)
- سعار جنسي بالمغرب .. البرتوش وكيلوطي سعادتي - (69)
- قيادي سابق في البوليساريو يقترح مفاتيح حل نزاع الصحراء - (56)
- بلاغ كاذب يدين مستخدمة لدى توفيق بوعشرين بـ6 أشهر حبسا نافذا - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مولود دوق ودوقة كامبريدج ينال تهنئة ملك المغرب
بعث الملك محمد السادس برقيات تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، والأميرين دوق ودوقة كامبريدج، وذلك بمناسبة ازديان فراشهما بمولود جديد.
وأعرب الملك، في برقيته للملكة إليزابيث الثانية ومن خلالها لكافة أفراد أسرتها، عن أحر التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات للمولود السعيد بموفور الصحة وطول العمر، وبحياة حافلة بالأفراح والمسرات.
ومما جاء في برقية الملك إلى الأمير تشارلز "أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم، وإلى أفراد أسرتكم المبجلة، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم بموفور الصحة والهناء، وللمولود السعيد بمستقبل زاهر، في كنف رعايتكم".
وأعرب الملك، في برقيته لدوق ودوقة كامبريدج عن مشاطرته لهما وللأسرة الملكية مشاعر الفرحة بهذا الحدث الميمون .