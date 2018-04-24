مولود دوق ودوقة كامبريدج ينال تهنئة ملك المغرب

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقيات تهنئة إلى الملكة إليزابيث الثانية عاهلة المملكة المتحدة، والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، والأميرين دوق ودوقة كامبريدج، وذلك بمناسبة ازديان فراشهما بمولود جديد.

وأعرب الملك، في برقيته للملكة إليزابيث الثانية ومن خلالها لكافة أفراد أسرتها، عن أحر التهاني مقرونة بأطيب المتمنيات للمولود السعيد بموفور الصحة وطول العمر، وبحياة حافلة بالأفراح والمسرات.

ومما جاء في برقية الملك إلى الأمير تشارلز "أود بهذه المناسبة أن أتقدم إليكم، وإلى أفراد أسرتكم المبجلة، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم بموفور الصحة والهناء، وللمولود السعيد بمستقبل زاهر، في كنف رعايتكم".

وأعرب الملك، في برقيته لدوق ودوقة كامبريدج عن مشاطرته لهما وللأسرة الملكية مشاعر الفرحة بهذا الحدث الميمون .