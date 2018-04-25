مركز حقوقي يطلب إحصاء "لاجئي مخيمات تندوف"

هسبريس - محمد الراجي

وجّه مركز الحريات والحقوق رسالة إلى مفوّض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، نبّهه فيها إلى "الأوضاع المُقلقة التي يعيشها اللاجئون في مخيمات لْحمادة بتندوف"، والتي وصفها المركز بـ"اللاإنسانية والحاطّة بكرامة الإنسان".

ودقّ المركز ذاته جرس الخطر بخصوص "أوضاع اللاجئين في تندوف، وغالبيتهم محتجزين من لدن جبهة البوليساريو الانفصالية، والتي ترفض السماح بإحصائهم من لدن أيّ جهة خارجية ذات مصداقية".

مركز الحريات والحقوق قال إن "جبهة البوليساريو ترفض السماح بإحصاء العدد الحقيقي للاجئين في مخيمات تندوف؛ وتروّج، في المقابل، لرقم مبالغ فيه، حتى تحقق أكبر استفادة ممكنة من الدعم والمساعدات المالية والعينية الموجهة إلى اللاجئين".

وأضاف المركز أن "جزءا مهما من المساعدات المقدمة إلى اللاجئين في مخيمات تندوف يذهب إلى حسابات بنكية خاصة بقيادات البوليساريو في أوروبا، عبر بيعها في السوق السوداء في الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا".

وطالب المركز الحقوقي المغربي مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بـ"الضغط على الجزائر والبوليساريو من أجل السماح بإحصاء سكان مخيمات تندوف وتمكينهم من بطاقات اللاجئين، حتى تتمكن المفوضية وباقي المنظمات الإنسانية من التعامل بمصداقية مع معاناة السكان المحتجزين في المخيمات".