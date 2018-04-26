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سفير بريطانيا بالمغرب يدعو إلى مواجهة "دموية الأسد" بدهاء

سفير بريطانيا بالمغرب يدعو إلى مواجهة "دموية الأسد" بدهاء
توماس رايلي*
الخميس 26 أبريل 2018 - 09:00

تعاني سوريا من واحدة من أطول الحروب في التاريخ الحديث وأكثرها دموية. وقد أسفرت الهجمات الفظيعة والبغيضة التي يشنها نظام الأسد ومن يدعمونه عن دمار وبلاء يصعب تصوّرهما.

وقاسى الأبرياء من رجال ونساء وأطفال بصورة مروعة، جراء تعرضهم لأسلحة كيميائية كان قد حُظر استخدامها قانونيا منذ قرن من الزمن.

لا بد أن القراء يشعرون بالاشمئزاز من الاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات، والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الغذائية والطبية إلى البلاد، الأمر الذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

إنها ممارسات سقيمة لنظام يطمح إلى تحقيق النصر بأي ثمن كان.

وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن المملكة المتحدة تقف في مقدمة الاستجابة الإنسانية في المنطقة؛ فنحن نقدم الدعم اللازم لإنقاذ حياة الملايين من الناس الذين يحتاجون إلى مساعدة ماسّة داخل سوريا، وكذلك خارجها لمن هربوا إلى الدول المجاورة.

الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة هو مساعدة للعائلات والأطفال الذين تركوا وراءهم كل شيء عندما فرّوا للنجاة بأرواحهم من القصف والأسلحة الكيميائية والموت جوعا.

ويواجه موظفو الإغاثة، والكثير منهم سوريون أيضاً، ظروفاً مروعة وغايةً في الصعوبة، وبشكل يومي، أثناء محاولاتهم إنقاذ الأرواح. إن ما يقومون به هو ضرب من ضروب البطولة.

إن الضربات الجوية الموجّهة، التي نفذتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا هذا الشهر، قلّصت قدرة نظام الأسد على تنفيذ مثل تلك الاعتداءات مرة أخرى.

والموقف البريطاني واضح من حيث أن علينا أنْ ندافع عن النظام العالمي المرتكز على القوانين، والذي يحافظ على سلامتنا جميعا. ولقد قوبلت عملياتنا بترحيب واسع من المجتمع الدولي. هذا دليل على أن العالم لن يسمح باقتراف انتهاكات للقانون الدولي دون التصدي لها.

وحين يتوجه وزراء بريطانيون إلى بروكسل لحضور مؤتمر الدعم الإنساني، فإنهم سيدعون جميع أطراف الصراع إلى السعي إلى تسوية سياسية تحقق السلام في سوريا. فهذه هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن لنا أن نضع بها حداً للمعاناة.

وإذا واصل نظام الأسد وحكومتا روسيا وإيران تأخير هذا المسعى، فإن ذلك يعني موت مزيد من الناس، وأن يحل بسوريا مزيد من الشقاء والدمار.

كما سيؤكد الوزراء البريطانيون، مجددا، التزام حكومة المملكة المتحدة بعمل كل ما تستطيع لحماية المدنيين وموظفي الإغاثة الإنسانية الشجعان الذين يخاطرون يومياً بحياتهم في سبيل مساعدة هؤلاء المدنيين.

لقد قدّمنا، منذ عام 2012، في جميع أنحاء سوريا والمنطقة، أكثر من 27 مليون حصة غذائية، و12 مليون استشارة طبية، و10 ملايين حزمة إغاثة، و10 ملايين لقاح طبي حتى لا يقع الناس في براثن أمراض مميتة.

كما دعمنا، خلال العام الماضي، 175 منشأة طبية في سوريا، وساعدنا في تدريب 125 من العاملين في المجال الصحي لتهيئتهم لهجمات مستقبلية محتملة والاستجابة لها.

ونساعد أيضا موظفي الإغاثة على التكيف مع الواقع الجديد للحرب. ومن خلال العمل مع حكومة الولايات المتحدة، أنشأنا صندوقاً جديداً الهدف منه إيجاد ابتكارات وتكنولوجيا جديدة لإنقاذ الأرواح في مناطق الصراع. ففي الشهر الماضي، أشارت تقارير إلى استهداف الطاقم الطبي بمنطقة الغوطة الشرقية في سوريا، وذلك بعد ما بدا أنه عملية قرصنة لجهاز كمبيوتر، ما أدى إلى الكشف عن الإحداثيات الدالة على موقع أحد المستشفيات. وهنا، يمكن لصندوقنا الجديد أن يوجد طرقاً لمنع حدوث ذلك مستقبلاً.

واقع الحال اليوم هو أن الإغاثة لم تعُد تنحصر في توزيع غذاء وماء وضمادات طبية؛ بل بات علينا أن نكون أدهى من نظام يعرقل عمل موظفي الإغاثة ويقتل المدنيين من أبناء شعبه دون إحساس بتأنيب الضمير.

إن دعمنا للمدنيين السوريين واللاجئين الذين يحتمون في الأقطار المجاورة إنّما يسهم في خلق الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

*السفير البريطاني لدى المغرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ملاحظ الخميس 26 أبريل 2018 - 09:08
من أوصل سوريا لهذا الحال؟ التحالف الأميركي مع فرنسا وبريطانيا وبتمويل عربي. و يأتي منافق من المنافقين ويتاوه من اجل أطفال ونساء سوريا.
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25
2 - الهاشمي الخميس 26 أبريل 2018 - 09:10
على من تكذبون،، أنتم صناع الحروب في العالم تتعطشون لدماء الشعوب لبناء رفاهيتكم ووجدتم في بني ديننا أذناب لكم.
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3 - الساكي اسبانيا الخميس 26 أبريل 2018 - 09:21
بل انتم اللدين تخربون الشعوب العربية باسم حقوق الشعب و كلمات رنانه و ما جاورها.. تقدفون سوريا بالقنابل دون اللجوء الى مجلس الامن.. انكم انتم هم المجرمون الحقيقيون اللدين لا يريدون ان يكون هناك سلام. خصوصا الدول العربيه..
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4 - و ماذا عن دموية بريطانيا... الخميس 26 أبريل 2018 - 09:26
و ماذا عن دموية بريطانيا...
بريطانيا التي غزت العراق مع امريكا بحجة وجود اسلحة دمار شامل... ليتبين فيما بعد انها اكبر كذبة في التاريخ...
بريطانيا التي ساعدت اليهود لاحتلال فلسطين...
بريطانيا و تاريخها الدموي الكبير.... بريطانيا التي اشعلت (بطريقة مباشرة او غير مباشرة) كل الحروب العالمية...
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5 - صاغرو الخميس 26 أبريل 2018 - 09:31
هل تاربخ بريطانيا وأمريكا اقل دموية
الا تسيل دماء في اليمن وليبيا والعراق...
أصبحتم تكذبون وتطلبون منا تصديقكم
بربطانيا اخطر دولة في العالم
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6 - نجيب الخميس 26 أبريل 2018 - 09:37
أسطوانة قديمة لا يصدقها عاقل، دمرتم العراق واليمن وليبيا وجاء الدور على سوريا لكن هيهات.
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7 - اسفي الخميس 26 أبريل 2018 - 09:41
الدول الغربية تبيع القرد وتدحك على من اشتراه من زرعة الفتنة في الشرق الأوسط أليست بريطانيا وحلفائها
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8 - استعباط الأنجليز الخميس 26 أبريل 2018 - 09:47
لا أعرف لمن تكتب بهاته العربية يا سفير، ثم لكي أبين رؤية الشعب المغربي الذي لا تعرفه جيدا في موضوع سوريا، سوريا تدمرها العصابة المصرفية العالمية بقيادة آل روتشيلد الذين يتحكمون في الحي المالي السيتي بكامله في بلدك بلندن، هاته العصابة تتحكم في الويلتين المتحدتين الأمريكية و البريطانية كما في روسيا و الصين عن طريق الأبناك المركزية، و بالتالي ممول الطرفين في سوريا هو واحد ! أقصد حلف أمريكا و حلفائها و حلف روسيا إيران حزب الله، كل هؤلاء متفقون سرا و يتقاتلون دون اصطدام بينهم في سوريا ! لأن الهدف هو أن تدمر هاته العصابة سوريا كما دمرت بلدان و قارات أخرى دون أن تظهر بصماتهم و كأنها حرب عفوية جيوسياسية بين الحلفين السابقين ! من جهة أخرى و من وجهة نظر التلمود فإن من شروط رجوع مسيح الصهيونيتين اليهودية و البابوية ( مسيح دجال بالنسبة للمسلمين ) هو وقوع الحرب الكبرى بين المسلمين و النصارى و هو ما يفسر سوريا و تفجيرات الموساد الإسرائيلي المخاذع و الغبي في نيويورك، باريس، مدينتك لندن، برشلونة ...فأبرق للندن يا سفير و أكتب أن المغاربة أذكياء ؛)
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9 - جليل نور الخميس 26 أبريل 2018 - 10:01
للأسف السيد السفير كان الأجدر أن تتوجهوا بمثل هذا الخطاب إلى الدولة العنصرية إسرائيل التي أنشأتموها و حميتموها و سلحتموها بما ظهر و خفي من الأسلحة و شاركتم في تشريد الشعب الفلسطيني تماما كما تسسبتم بسياساتكم ذات المعايير المزدوجة و أطماعكم في تشريد الشعب السوري و العراقي اليوم..ألا يذكركم عدوانكم الثلاثي الحالي (من الواضح أنه لم ينته بعد) بعدوان ثلاثي آخر ضد سيادة مصر..أي مآسي جديدة تخططون لها في الشرق الأوسط بتحالف مع أنظمة محلية مصداقية تعمل ضد المصالح الحقيقية لشعوب"ها"..مزيدا من حمم النار و مزيدا من الدموع و الدماء و الخراب!؟..السيد السفير لا أشك في نواياك الشخصية و لكنكم كدولة فقدتم كل مصداقية لدى شعوبنا المنكوبة بشرور الإستعمار الغربي قديما و حديثا..هل أياديكم أنظف من أيادي الأسد و أمثاله، التاريخ شاهد أنها أكثر دموية و ما ترتديه من قفازات لن تحجب الحقيقة.
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10 - كمال الخميس 26 أبريل 2018 - 10:04
هذه مؤامرة كبرى احيكت ضد سوريا لقلب نظامها السياسي من طرف الدول الغربية وإسرائيل ودول الخليج العميلة لهم بالإضافة إلى المهدي المنتظر أردوغان. استخدمت فيها منظمات إرهابية إسلامية جد متطرفه. داعش. النصرة. الخ..... وخونه الداخل المسمون انفسهم بالمعارضة السياسية وانت كانت مسلحة. الخ.....
حرب شرسة أدت حتى الآن إلى إحداث دمار هائل مع تقتيل وتهجير للشعب السوري. لكن مع كل ذالك وقف الجيش العربي السوري بقيادة اسد دمشق في وجههم كلهم والحق بهم الهزيمة تلو الهزيمة وقريبا سيتم القضاء عليهم نهائيا.
لكن بالرغم
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