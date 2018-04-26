الملك: الراحل هنري ميشيل صديق وفي للمغرب

هسبريس من الرباط

بعث الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة لأفراد أسرة الراحل هنري ميشيل، المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم.

وعبر الملك، في هذه البرقية، عن تأثره لهذا المصاب، معبرا لأفراد أسرة هنري ميشيل ومن خلالهم لأقارب الفقيد عن أصدق التعازي وعميق المواساة.

ومما جاء في برقية الملك "كما نحرص على تكريم ذكرى المرحوم هنري ميشيل، الذي بصم، أولا كلاعب وكمدرب، كرة القدم الفرنسية والعالمية".

وأضاف العاهل أن المغرب، يفقد بوفاة هنري ميشيل "صديقا وفيا ساهم في إشعاع كرة القدم الوطنية، من خلال نجاحه، على الخصوص، في تأهيل أسود الأطلس، عن جدارة إلى الأطوار النهائية لكأس العالم 1998".