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الملك "مرتاح" لمستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب

الملك "مرتاح" لمستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب
هسبريس - و.م.ع
الخميس 26 أبريل 2018 - 20:20

أفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس ترأس اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة، التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 26 أبريل، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتدارس مستوى تقدم مشاريع الطاقات المتجددة التي تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن).

وتندرج جلسة العمل هاته في إطار التتبع الدوري والمنتظم لجلالة الملك لمختلف مراحل تفعيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.

وخلال هذه الجلسة، التي حضرها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومستشار صاحب الجلالة ياسر الزناكي، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمينة بنخضرة، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، قدم رئيس مجلس إدارة (مازن) مصطفى البكوري لجلالة الملك التوقعات الخاصة بتشغيل المحطات الشمسية "نور" خلال سنة 2018، خصوصا "نور ورززات 2" و "نور ورززات 4"، اللتين ستدخلان حيز التشغيل في شهر ماي 2018.

ومن جهتها، سيتم تشغيل محطة "نور ورززات 3" في شهر أكتوبر، مما سيمكن من إتمام مركب الطاقة الشمسية المندمج لورززات، انسجاما مع الالتزامات المسطرة. وبالنسبة لـ"نور العيون 1" و"نور بوجدور 1" فستدخلان حيز الاستغلال خلال شهر يونيو من هذه السنة.

كما قدم البكوري أجندة إطلاق إنجاز المشاريع الأولى لبرنامج الطاقة الريحية المندمج.

من جهة أخرى قدم البكوري مشروع "نور 2" للطاقة الكهروضوئية، الذي تفوق قدرته 800 ميغاوات. والذي يشمل عددا من الأقاليم (العيون، وبوجدور، وتارودانت وقلعة السراغنة، وخريبكة، والحاجب وكرسيف، وسيدي بنور، وجرادة)، والذي يأتي كمكمل لمركبات الطاقة الشمسية المندمجة الكبرى والرامية لتثمين الباقة التكنلوجية للمزيج الكهربائي الوطني والمساهمة في تنمية ترابية على نطاق واسع.

وفي ختام جلسة العمل هاته، عبر جلالة الملك عن ارتياحه للتقدم المسجل لغاية اليوم، على مستوى مجموع مكونات المخطط الوطني للطاقات المتجددة، وأعطى جلالته تعليماته السامية للحفاظ وتعزيز تعبئة كافة الفاعلين، من أجل جعل هذا القطاع قاطرة اقتصادية حقيقية للمملكة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - Sousi الخميس 26 أبريل 2018 - 20:57
دائما ملكنا حفظه الله في تنمية بلادنا الحبيب.
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2 - Amazigh Muslim الخميس 26 أبريل 2018 - 20:59
A mon Avis, Il faux penser aux Tours Solaires (Solar Towers) vu l'avantage de production d'electricité hors des heures ensoleillés.
plusieues études ont montré que la constallation optimale est une comination:
volatique ∪ Tours solaire.
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0
3 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 26 أبريل 2018 - 21:00
المغرب يسير تحت قيادة جلالة الملك في الطريق الصحيح بهذه المشاريع الطاقوية الواعدة فاختيار السيد مصطفى الباكوري للاشراف على هذه المشاريع المهمة كان اختيارا صائبا لذالك نجحت كل المشاريع التي اشرف عليها فالمغرب يحتاج فقط لمسؤولين مخلصين لوطنهم ليتقدم في جميع المجالات هذه هي الحقيقة.
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4 - العبسي غيلان الديب. الخميس 26 أبريل 2018 - 21:01
كل ما تحقق من نجاحات في المملكة من بنيات تحتية و طرق سيارة و معامل و موانئ و مطارات هو اجتهاد ملكي صرف ،فجميعنا يعرف ما كانت عليه المملكة في التسعينات.اليوم المغرب رقم صعب في جميع المجالات رغم مجموعة من الاكراهات كنقص الموارد المالية اضافة الى ممارسات غير مسؤولة لغالبية المغاربة.المغرب في الطريق الصحيح لدى يجب على الشعب تحمل مسؤولياته و يغير من سلوكياته كالرشوة و المحسوبية و باك صاحبي مع الابتعاد عن قاعدة انا و الطوفان بعدي.معا من اجل غد افضل.اما اصحاب النظرة الضيقة و السلبية فلسنا في حاجة اليهم.غير اخطيونا.انتهى الكلام .المغرب في الطريق الصحيح
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5 - مول البراكة وافتخر الخميس 26 أبريل 2018 - 21:04
عاش سيدنا محمد السادس امير المؤمنين وعاشت الاسرة العلوية الشريفة احفاد الرسول صلى الله عليه وسلم والصراحة المغرب ديالنا غادي وتيزيد القدام
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