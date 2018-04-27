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المغرب يراهن على أمريكا أمام "العرقلة الروسية" في قضية الصحراء

المغرب يراهن على أمريكا أمام "العرقلة الروسية" في قضية الصحراء
د. سمير بنيس*
الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:00

عرقلت روسيا، الأربعاء، اعتماد مشروع القرار الذي وضعته الولايات المتحدة بشأن مسألة الصحراء؛ فقد طلب وفد روسيا أياماً إضافية قبل التصويت على مشروع القرار. وكما فعلت السنة الماضية، لا شك في أن روسيا ستحاول تمييع لغة القرار بشكل لا يتضمن لغة قوية ضد البوليساريو. كما ستعمل على أن يتضمن القرار النهائي عبارات تصف المغرب كذلك بأنه مسبب للتوتر الذي عرفته المنطقة في الآونة الأخيرة.

وهذا ما كنت قد أكدتُ عليه في التحاليل التي نشرتها هذا الشهر حول الصحراء، موضحا أن روسيا ستحاول كسر الدعم الذي يحظى به المغرب داخل مجلس الأمن وأنه لن يتم اعتماد مشروع القرار يوم 25 أبريل بسبب صعوبة المفاوضات. والأهم من ذلك هو ما كنتُ قد أكدتُ عليه بأن حربا لن تقع بين المغرب والبوليساريو، وأن الهدف من الحملة الدبلوماسية التي يقوم بها المغرب هو توجيه المناقشات لصالحه ودفع مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار صارم ضد البوليساريو، وذلك ما تضمنته مسودة مشروع القرار بالفعل.

وبغض النظر عن محتوى القرار الذي سيعتمده مجلس الأمن، فإن المغرب سيكون قد نجح في تقويض محاولات البوليساريو إيهام المجتمع الدولي بجديتها في التوصل إلى حل سياسي ومقبول من الطرفين بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وفضح ارتكابها خروقات متكررة لاتفاقية وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 ومحاولاتها تغيير الوضع القائم في المنطقة العازلة وفي كل أرجاء المنطقة المتواجدة شرق الجدار. كما أن المغرب سيكون قد نجح في إيصال رسالته بوضوح بأنه لا مجال لانخراطه في مفاوضات مباشرة للتوصل إلى حل سياسي نهائي ما دامت البوليساريو وما دامت الجزائر غير ملزمة بالمشاركة بشكل فعلي في المفاوضات باعتبارها طرفا رئيسيا في النزاع والداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو.

متانة العلاقة بين الجزائر وروسيا

من جهة أخرى، يخطئ من يظن أنه بفضل تقرب المغرب من روسيا وتوقيعه على العديد من الاتفاقيات ستصبح روسيا حليفة للمغرب وستدعمه في ملف الصحراء. هذه القراءة تتجاهل أو تتناسى كل المصالح المشتركة بين روسيا والجزائر، الراعية الرئيسية للبوليساريو، والتي بُنيت على مدى عقود ومنذ أيام الحرب الباردة. فمهما تقرب المغرب من روسيا، فلن يعوض قيمة الصفقات العسكرية التي تبرمها روسيا مع الجزائر، التي تعدّ ثالث أكثر زبون للأسلحة الروسية خلال الفترة ما بين 2007-2016، حسب إحصائيات معهد ستوكهولم لأبحاث السلام، ناهيك عن أنها تستحوذ على 46 في المائة من مبيعات الأسلحة الروسية لأفريقيا.

فمنذ التوقيع على الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والجزائر عام 2001، تطورت العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ، خاصةً في المجال العسكري والأمني. فعلى سبيل المثال، وقع البلدان عام 2006 على صفقة بقيمة 7،5 مليارات دولار قامت بموجبها الجزائر باقتناء أسلحة روسية، وهي الصفقة التي عدّها المراقبون الأعلى آنذاك بين روسيا وبلد أجنبي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. وفي سنة 2016، زودت روسيا الجزائر بأسلحة بلغت قيمتها 1،5 مليارات دولار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن روسيا تحت قيادة الرئيس فلاديمير بوتين تسعى إلى إحياء التنافس الجيوستراتيجي نفسه الذي ساد أثناء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية.

إن روسيا لا تريد أن تترك للولايات المتحدة الحرية للتأثير على مجريات الأمور في المناطق التي تعتبر تقليديا ضمن نطاق تأثير الدول الغربية؛ ففي إطار التنافس الجيوستراتيجي بينها والدول الغربية للحصول على مناطق نفوذ، فإنها تستعمل هذا النزاع لإرسال رسائل واضحة للدول الغربية، خاصةً فرنسا والولايات المتحدة بأنها لن تترك المجال مفتوحاً لهما لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية وأنها مستعدة للقيام بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن مصالحها ومصالح حلفائها، وهو ما يبدو جلياً من الدور الروسي من الجوار الروسي في أوكرانيا وجورجيا مرورا بإيران وانتهاءً بما تقوم به للاستئثار بسوريا ضمن دائرة نفوذها الحصري وإبعاد أي نفوذ غربي في المنطقة.

لا مناص من اعتماد المغرب على تحالفاته التقليدية

من جهة أخرى، يخطئ من يظن أن المغرب على استعداد للتخلي عن الدور الرئيسي التي تلعبه الولايات المتحدة في النزاع حول الصحراء المغربية وأن العلاقات المغربية الأمريكية قد دخلت مرحلة من الفتور منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الرئاسة. فلو كانت هذا العلاقات قد دخلت في مرحلة فتور، لما وقع الرئيس الأمريكي للسنة الثانية على التوالي على قانون الميزانية الذي يخصص نسبة من الاعتمادات الأمريكية للمغرب في الصحراء المغربية، وهو ما يمكن بناءً عليه الزعم بأن الولايات المتحدة تعتبر بأن للمغرب سيادة فعلية على صحرائه.

وليس ذلك إلا نتيجة لمتانة العلاقات التي تربط البلدين ومرحلة النضج التي وصلت إليها. فكما بنت روسيا والجزائر علاقات متينة على مدى عقود، فقد بنى المغرب والولايات المتحدة علاقة متينة على جميع المستويات منذ ستينيات القرن الماضي. وبحكم نوعية هذه العلاقات التاريخية التي تمتد لما يزيد عن 240 سنة، فقد بنى المغرب جسوراً للتواصل مع العديد من الجهات النافذة في دواليب القرار في الإدارة الأمريكية.

وبفضل نوعية هذه العلاقة، ومهما كان مستوى الخلاف بين البلدين في بعض الأوقات، كما وقع أثناء الولاية الثانية للرئيس السابق باراك أوباما، فإن طبيعة صناعة القرار في الإدارة الأمريكية، الذي تتدخل فيه العديد من الجهات، بما في ذلك البيت الأبيض ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وتقرب المغرب من بعض الجهات التي تلعب دوراً مهماً في صناعة القرار أو التأثير عليه، كما هو الحال بالنسبة إلى الكونغرس، تساعد على تجاوز أي خلاف ممكن بين البلدين وجعل علاقتهما في مأمن من أي تدهور لعلاقاتهما. كما علينا ألا ننسى أن توجهات السياسة الخارجية المغربية في العديد من القضايا الإقليمية والدولية تتماشى مع توجهات السياسة الخارجية الفرنسية والأمريكية، وهذا ما تأخذه روسيا في عين الاعتبار.

لقد أوضحت سيرورة المفاوضات التي يشهدها مجلس الأمن هذه السنة بشكل لا يدع مجالاً للشك أن التحالفات التقليدية للمغرب مع كل فرنسا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا، ما زالت قائمة وفعالة وأنه مهما بلغ مستوى تطور العلاقات الثنائية بين المغرب والصين وروسيا، فإنها لنتكون على حساب العلاقات الإستراتيجية العريقة والمتينة التي يتمتع بها المغرب مع حلفائه التقليديين. وبالتالي، ما دام ملف الصحراء بين أورقة الأمم المتحدة لا مناص للمغرب من الاعتماد على تحالفاته التقليدية للدفاع عن مصالحه وتفادي وقوع أي تطور أو تحول من شأنه أن يقوض جهوده الرامية للحفاظ على وحدته الترابية.

* مستشار دبلوماسي ورئيس تحرير Morocco World News

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - igout us الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:16
روسيا ستصوت لصالح المغرب ضد امريكا لكاس العام 2026
أمريكا تصوت لصالح المغرب ضد روسيا في مجلس الأمن
المغرب يصدر البرتقال واطماطم إلى روسيا
أمريكا تهدي المغرب أسلحة لا تستعملها
الجزائر تشتري أسلحة روسيا
الجزائر تساعد البوليساريو وتصوت لصالح المغرب 2026

هذا هو ما يسمى النفاق السياسي حسب المصلحة
فلا تأخذو الأمور بجدية
وفي موضوع أخر أنا مع # خليه يروب
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2 - مغربي قح الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:17
والمغرب يراهن على روسيا في العرقلة الأمريكية المونديال!!!فهم تصطى!!!!
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3 - ali الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:19
من الطبيعي جدا ان تدعم روسيا الجزائر لان هذه الاخيرة متشبعة بالفكر الروسي حتى النخاع .و الدليل على ذالك ان الروس لا يجدون صعوبة في صرف خردتهم من السلاح داءما يجدون الجزائر و من جهة اخرى المغرب له علاقات اقتصادية مع روسيا بمنطق رابح رابح بغيدا عن السياسية نستفيد منهم في تصدر منتجاتنا الفلاحية .وكذالك كسوق واعد من حيت السياح الروس و مجالات اخرى .اذن فلا داعي لخلط الأوراق .ان كانت الجزاءر مدعومة من روسيا لغاية في نفس يعقوب فالمغرب مدعوم من فرنسا و امريكا .لاكن الدعم الاكبر للمغرب ياتي من الشعب وهذا ما لا يمكن للجزائر ان توفره لشرديمة البوليزاريو
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4 - حلالة 59 الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:21
المراهنة على أمريكا يوازي مصالح أمريكا في بؤرة التوتر أو المنطقة المشتعلة. حتى لا نحلم و نطيل في عمر المشكل يجب أن يكون لنا قرار سيادي و عملي. فالأقطاب الدولية المؤثرة فرصتها في الانتفاع هي الوقوق وراءها و الاحتماء بها. و إنها لخلل يعكس ترتيب أوراق ملف كبير و حساس
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5 - Nadori الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:21
روسيا تبحث عن مصالحها,وساذج من يظن انها سوف تضحي بالمليارات من الدولارات هي حصتها في السوق الجزائرية من اجل المغرب, والمغرب يراهن على الحلفاء التقليديين فرنسا وامريكا,وهكذا تستفيد تلك الدول من الصراع لتجريدنا اموال من الاحسن ان تذهب الى التنميةفي كلى البلدين,فالشعبين الجزائري والمغربي اشقاء وجيران الى الابد فلا داعي لتضييع فرص التنمية والاتحاد الذي لا مفر منه سواء عاجلا ام اجلا,اتمنى ان تحل بصيرة الساسة وتجتمع كما اجتمعت الكورييتن ونفض غبار الماضي والتوجه نحو غد افضل للجميع.
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6 - wood الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:24
المخزن يكذب على المغاربة بادعائه استرجاع اقاليمه الجنوبية فكل ما يفعله و ما فعله طوال عقود هو خدمة المصالح الاقتصادية للقوى الامبريالية على حساب مصالح المغاربة الذين لم يستفيدوا و لن يستفيدو شيئا من هذا المشكل سوى مزيد من التخلف و التقهقر بينما شواطئ الصحراء ضلت عرضة للنهب من طرف الاساطيل الغربية دون حسيب او رقيب !!
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7 - الحسين الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:25
قبل أسابيع اوشهور نقرأ ونسمع عن أن المغرب وروسيا شريكان و صديقان وهم متعاونون في جميع الميادين الاقتصادية والسياسية ومحاربة التطرف إلى اخر هذه العبارات والرنانات. لكن في عالم اليوم ليس هناك أصدقاء ولا أعداء فقط قضية مصالح.
فالكفر ملة واحدة.
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8 - المغرب يراهن على أمريكا الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:26
المغرب لم يحقق اي اختراق حقيقي في ملف الصحراء طوال عقود سوى استمرار ادارته لهذه المنطقة الشيء الذي لم يستغله المخزن لاجراء مصالحة مع سكان الصحراء و استمالتهم . فالذي يجهله او يتجاهله الكثيرون ان تأجيل البث في هذا المشكل سنة بعد اخرى هو نتيجة المصالح الاقتصادية التي يقدمها المخزن للغرب خصوصا فرنسا و اسبانيا على حساب المصالح الوطنية ، فعندما يفلس سيواجه واقعا أخر لان المشكل فصلت فيه مند البداية محكمة العدل الدولية باعتبار عن العلاقات التاريخية بين المغرب و سكان الصحراء لا يمكن اعتبارها سيادة على هذا الاقليم كما ان جميع قرارات مجلس الامن تشير بوضوح ان الحل يمر عبر تقرير المصير
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9 - hamza الجمعة 27 أبريل 2018 - 14:26
هل يملك المرتزقة اي وزن للضغط على روسيا ولكنها الجزائر التي تعتبر الصحراء المغربية قضيتها الوطنية الاولى وتعيش دبلوماسيتها في هده الايام حالة استنفار قصوى لمعاكسة المغرب
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