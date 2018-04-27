24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0606:4013:3017:0720:1221:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة (5.00)

  2. خط بحري تجاري مباشر يربط بين طنجة المغربية وجدة السعودية (5.00)

  3. نادي مالقة يكرم بنمبارك ببوابة في ملعب روساليدا (5.00)

  4. أمن القصر الكبير يوقف مغامرات "نشال هواتف" (5.00)

  5. طائرة متحكم فيها عن بعد تستنفر أمن مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | طائرات مغربية وأمريكية تختتم مناورات فوق سواحل المحيط الأطلسي

طائرات مغربية وأمريكية تختتم مناورات فوق سواحل المحيط الأطلسي

طائرات مغربية وأمريكية تختتم مناورات فوق سواحل المحيط الأطلسي
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:00

حضر وفد عسكري من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، يوم أمس الخميس، المرحلة النهائية من المناورة الجوية- البحرية المغربية- الأمريكية "لايثنينغ هاندشايك"، على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" التابعة للبحرية الأمريكية، التي تشارك في تمرين "الأسد الإفريقي 2018"، إلى جانب فرقاطة محمد السادس متعددة المهام التابعة للبحرية الملكية.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الوفد العسكري للقوات المسلحة الملكية أجرى، خلال هذه المشاركة التي جرت بتعليمات من الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، مباحثات مع الأميرال جيمس غوردون فوغو، قائد القيادة الحليفة للقوات المسلحة التابعة لحلف شمال الأطلسي المتمركزة في نابولي، وقائد القوات البحرية الأمريكية بأوروبا وإفريقيا، الذي كان مرفوقا بقائد وأطر حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان".

وأشاد المسؤولون العسكريون المغاربة والأمريكيون بالحصيلة الإيجابية للتعاون العسكري بين القوات المسلحة بالبلدين؛ بما فيه تنظيم تمارين مشتركة، والمشاركة في مختلف التدريبات، والدعم المتبادل، والتكوين وتبادل الزيارات والمعلومات. كما بحثوا، من جهة أخرى، فرص توطيد وتنمية هذا التعاون في أفق تعزيز العمل المشترك بين الجيشين عبر تقاسم التجارب والخبرات.

وأضاف المصدر ذاته أن المناورة الجوية- البحرية المغربية- الأمريكية "لايثنينغ هاندشايك"، التي جرت بالمحيط الأطلسي بعرض السواحل المغربية على هامش تمرين "الأسد الإفريقي 2018"، تميزت بالتخطيط وقيادة مناورات تكتيكية بين المدمرة الأمريكية (فوريست) وفرقاطة محمد السادس وتمارين حول مواجهة الهجمات الجوية وغارات جوية بمشاركة طائرات مقاتلة أمريكية (إف 18 ) ومغربية (إف 16 ) وكذا تمارين للتصدي للغواصات والاعتراض والتحليق على علو منخفض.

وخلص البلاغ إلى أنه جرى، خلال هذه المناورة، تنفيذ مهام جوية مشتركة والقيام بطلقات بالذخيرة الحية بالبحر ضد أهداف عائمة وبرية إلى جانب تمارين للقتال بالبحر. وقد أسهمت هذه التمارين في تطوير العمل المشترك في المجالات التكتيكية والتقنية والإجرائية بين القوات المغربية والأمريكية المشاركة.

جدير بالذكر أنه اختُتمت، يوم أمس، مناورات "الأسد الإفريقي" لسنة 2018 بمركب التدريب الخاص بالمنطقة الجنوبية بتيفنيت، الموجود بإقليم شتوكة آيت باها، بحضور كبار المسؤولين العسكريين المغاربة ونظرائهم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن بعض الدول المشاركة.

وجاء اختتام مناورات "الأسد الإفريقي"، وهي أكبر مناورة عسكرية في القارة الإفريقية تحتضنها المملكة المغربية سنوياً بهدف تبادل التقنيات والتكتيكات، بعد أن شاركت فيها خمس عشرة دولة؛ على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - غريب في المنفى الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:31
في نضري يجب تغيير لون الزي العسكري للجيش المغربي من اللون الأخضر إلى البني ،متل الزي العسكري الأمريكي، لأن أفضل لتخفي في رمال الصحراء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - تحالف شيطاني الجمعة 27 أبريل 2018 - 15:37
كنا ننتفذ تركيا لتحالفها و تدريباتها مع الجيش الأمريكي و الإسرائيلي فإذا بنا نحن كذلك لدينا جيش تربطه علاقات ممتازة مع جيش دولة الشر و الإمبريالية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.