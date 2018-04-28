زيارة عمل وصداقة تقود محمد السادس إلى الكونغو

هسبريس من الرباط

أكد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت أن الملك محمد السادس يشارك في "قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو"، يوم الأحد 29 أبريل 2018، في برازافيل.

وأضاف المصدر نفسه أن خلق هذه اللجنة جرى بمبادرة ملكية خلال قمة العمل الإفريقية، التي عقدت بمراكش في نونبر 2016، على هامش المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية "كوب 22".

البلاغ كشف أن ملك المغرب سيقوم بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو، حيث سيجري بمعية الرئيس دونيس ساسو نغيسو محادثات ثنائية. كما سيترأس الملك محمد السادس مراسيم توقيع اتفاقيات ثنائية.