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زيارة عمل وصداقة تقود محمد السادس إلى الكونغو

زيارة عمل وصداقة تقود محمد السادس إلى الكونغو
هسبريس من الرباط
السبت 28 أبريل 2018 - 20:06

أكد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم السبت أن الملك محمد السادس يشارك في "قمة رؤساء الدول والحكومات حول لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو"، يوم الأحد 29 أبريل 2018، في برازافيل.

وأضاف المصدر نفسه أن خلق هذه اللجنة جرى بمبادرة ملكية خلال قمة العمل الإفريقية، التي عقدت بمراكش في نونبر 2016، على هامش المؤتمر الدولي حول التغيرات المناخية "كوب 22".

البلاغ كشف أن ملك المغرب سيقوم بزيارة عمل وصداقة لجمهورية الكونغو، حيث سيجري بمعية الرئيس دونيس ساسو نغيسو محادثات ثنائية. كما سيترأس الملك محمد السادس مراسيم توقيع اتفاقيات ثنائية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغربي السبت 28 أبريل 2018 - 20:31
اللهم دم الصحة و السلامة و التوفيق و التفوق و الافراح و المسرات و العز و النصر و التمكين على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل وارتحل الرائد بالجميع المقاييس في الخدمة المغرب المغاربة بشتى المجالات دون ملل أو كلل و بالنكران الذات. الله * * * الوطن * * * الوطن * * * الملك.
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11
2 - زكرياء منجد السبت 28 أبريل 2018 - 20:35
طريق السلامة جلالة الملك محمد السادس نتمنى أن تكون هذه الزيارة زيارة خير و بشر على الشعب المغربي العظيم و الشعب الكونغولي الشقيق
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9
3 - ضحايا مأذونيات السبت 28 أبريل 2018 - 20:50
إنشاء الله يارب العالمين نسأل الله بالتوفيق والنجاح
الله الوطن الملك
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5
4 - محمد السبت 28 أبريل 2018 - 21:05
أظن أن زيارة لجهة الشرق ستكون أفضل للوطن، و ذلك للتقليل من البطالة التي تفوق 70% داخل فئة الشباب الحامل للشواهد العليا، و أظن أن إستثمار رؤوس أموال الأغنياء و العائلة الحاكمة داخل الوطن سيكون أحسن لنا، فبناء المصانع على أرض الوطن سيوفر فرص شغل للمغاربة و يساهم في الرفع من الإقتصاد الوطني عوض إقامتها في الخارج.
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