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الرئيسية | مدارات | "عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش

"عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش

"عري" وقبل نسائية ساخنة تثير جدلا في مراكش
هسبريس من الرباط
الأحد 29 أبريل 2018 - 13:20

بين الفينة والأخرى يتم تداول صور أو فيديوهات تتم نسبتها إلى مدينة مراكش لفتيات بملابس شبه عارية، أو لقبل ساخنة يتبادلنها في ملهى ليلي أو في الشارع العام، ما أفضى إلى جدل وسجال بشأن رواج مثل هذه السلوكات وخلفيات ممارسة "طقوس جنسية" أمام الملأ.

قبل يومين تداول نشطاء مغاربة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لفتاتين يظهر أنهما من المدينة الحمراء وهما تتبادلان قبلا ساخنة، الشيء الذي خلق تعليقات تتذمر من ترويج هذه الفيديوهات التي تنم عن تردي القيم الأخلاقية، بينما اعتبرها آخرون تدخل في إطار الحرية الفردية.

وقبل هذا الفيديو تداولت صفحات موقع الفيسبوك فيديو آخر التقط من داخل ملهى ليلي في حي جليز السياحي، وتظهر فيه فتاة تتبادل قبلات إباحية مع صديقاتها، وهن يرقصن بحركات وإيحاءات جنسية.

وقبل أيام مضت راجت صورة تم التقاطها من أحد الشوارع الرئيسية بمراكش لفتاتين تسيران شبه عاريتين، حيث يبدو أن ملتقط الصورة كان يتبعهما من الخلف، فيما كانت الشابتان ترتديان معطفين يغطيان جزءهما العلوي، لكن الجزء الأسفل كان عاريا بدون ملابس داخلية.

ومثل كل مرة تنتشر فيها مثل هذه الصور والفيديوهات التي تظهر سلوكات جنسية في الفضاء العام، انهال كثيرون على مرتكبي هذه الأفعال وحتى مصوريها وموثقيها بالانتقاد الذي يصل حد الشتم، بدعوى أنها صور وفيديوهات تهدم القيم، بينما يتمسك آخرون بأن كل هذه التصرفات حرية فردية لا أقل ولا أكثر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - لا للحرية الأحد 29 أبريل 2018 - 13:37
واش هاذي هي المساوات لي بغات المراة . الخروج لشارع عارية وملي تهضر معها باش تنهيها تقوليك تتحرش بيا.
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26
2 - عبدو من الرباط الأحد 29 أبريل 2018 - 13:38
إنها حقوق الإنسان والحرية الشخصية التي يطالب بها البعض و يا ويل الي يتكلم.مع فتاة شبه عارية تصيفطو الحبس بتهمة التحرش
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33
3 - نعمان الأحد 29 أبريل 2018 - 13:38
حرية فردية لا أقل و لا أكثر !!!!! أتحداكم أن تمشوا عراة في الشارع العام في أي دولة متقدمة ، سيتم إعتقالكن على الفور كما يحدث مع فتيات حركة فيمن، اتقوا الله في البلاد و العباد
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25
4 - عبدو ألمانيا الأحد 29 أبريل 2018 - 13:40
يالله بان ليكوم هادشي؟ منذ اوائل الألفية الجديدة والشعب المغربي يتلقى دروس و إيحاءات الجنس من الاعلام الفاسد. و مع دخول الفيسبوك تم دق آخر مسمار في نعش المجتمع المغربي المحافظ سابقا. انا بعدا مفاجئنيش هادشي.
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17
5 - مغربية صحراوية بكل فخر الأحد 29 أبريل 2018 - 13:40
مكاينش لغادي يخرج على هاد البلاد قد الحرية الفردية حرية الشخصية و الجمعيات اللي كدافع على هاذ السلوكات المشينة اللي كتحتاقر الشعب المغربي المسلم الله يهديكم تقاو فينا وجه الله سبحانه سؤال جاوبوني عليه شكون اللي كينشر هاد الفيديوهات ...؟؟؟ الجواب في راسكم ياللي بغيتو الفتنة في هاد البلاد
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21
6 - محافظ الأحد 29 أبريل 2018 - 13:42
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19)
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28
7 - صديق الأحد 29 أبريل 2018 - 13:42
بالمختصر المفيد: اقتربت الساعة
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14
8 - karim الأحد 29 أبريل 2018 - 13:43
وا اسفاه هذه مراكش رغم جمالها و روعتها تبقى ضحية تصرفات بعض الأشخاص تسوء لسمعة هذه المدينة ذات الصيت العالمي
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9
9 - واك الأحد 29 أبريل 2018 - 13:44
هدي مش حرية الشخصية هدا قلات الحياء وقلات الوعي نتنسوش بئنكم في دولة مسلمة وعربية و مالكيه فلي هدا يجب إحترام مكان العمومي لكي لا تكون فتنة بيت المغربه كفانا مشاكيل وتحيا خلاص للمغربه لاحرار
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10
10 - عبدالله الأحد 29 أبريل 2018 - 13:45
لاتلتفتو لهدا المكروب إنها سياسة المفسدين لإفساد المجتمع .الزنا المخدرات القنوات الفاضحة...
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11
11 - البعمراني الأحد 29 أبريل 2018 - 13:46
أنها حقارة وسفالة وليست حرية شخصية ليجربوا وليقموا بهذا في أحدى الولايات الامريكية الجنوبية المحافظة ولينضروا ماذا سيحدث لهم
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12
12 - الادريسي الأحد 29 أبريل 2018 - 13:46
متى كان الفساد والاباحية سلوكيات فردية. اين القيم والوازع الديني. اعتقد اننا في دولة اسلامية يحكمها دستور يقر باسلامية البلاد. هذا الدستور لا يقر لا بالعلمانية ولا بالفجور والفسوق. بل اعتقد ان حتى البلدان العلمانية يحترم سكانها أنفسهم ويحترمون الاخرين.
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15
13 - حسين الأحد 29 أبريل 2018 - 13:48
بسبب الجهل والتخلف 80 في المائة من المغاربة لا يعرفون مامعنى الحرية لغة واصطلاحا.
فالحرية ليست أن نفعل ما تشاء كيف تشاء في اي مكان تشاء.
وإنما ان تفعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي
مثل السياقة لو قلنا ان الحرية تعني ان تفعل ما تشاء بسيارتك بغير احترام قوانين المرور .وحق الآخرين في الطريق فإنك ستصتدم وتلحق الأذى بالآخرين ومن تم متابعتك قضائيا.
لان كما يقولون ان حريتك تنتهي عندما تبدأ حرية الاخرين.والله من وراء القصد
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14 - فؤاد من برشلونة الأحد 29 أبريل 2018 - 13:48
كل ما اقدر أن أقوله أن الإعلاميات استفادت منها الدول المتقدمة و العكس صحيح بالنسبة للدول العربية و الإسلامية التي تتدهور شيء على شيء. بسبب الفضائح و قلة الادب. حسبي الله ونعم الوكيل
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0
15 - al3aranadass الأحد 29 أبريل 2018 - 13:50
إذا كان قد حدث فعلا فإنه يحدث بحماية الأمن، أليس رجال الشرطة هم من يحرسون العلب الليلية كما كانت قد أشارت هيسبريس في مقال سابق ؟
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0
16 - أمازيغي الأحد 29 أبريل 2018 - 13:53
حملة صليبية من جميع الجوانب الإعلام والمدرسة ......لينسى الشعب العربي دينه كمثل الذي يقع في السعودية وووو
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17 - مريومة الأحد 29 أبريل 2018 - 13:54
مراكش مدينة الأولياء والصالحين مدينة العلماء والفقهاء تخرج من جامعاتها أساتذة كبار في شتى المجالات وتخرج من كلياتها أطباء كبار وتضم هذه المدينة بين احيائها نساء عفيفات تسهر على تربية أبناءها تربية صالحة ،مدينة كان ولازال رجالها طاهرين متدينين . ما أصاب هذه الجوهرة هو انتقال العديد من الفاسدين أخلاقيا ليرتزقوا بين فنادقها ودور الفساد التي زرعت غصبا بين احيائها وازقتها هؤلاء المفسدين أتوا إلى هذه المدينة قصدا ويقال هم اصلا منها،ملئت بمن هب ودب أكثرهم يمتهنون الدعارة للأسف الشديد فكم من المراكشييين يبكون بحرقة على ما آل إليه وضع مدينتهم بحجة السياحة.
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18 - الساوية الأحد 29 أبريل 2018 - 13:56
الحمد لله المغرب بلد الإسلام والشريعة الإسلامية تطبق على الجميع ههههه صراحة ما يقع في اامغرب من فساد وإغتصاب وسياحة جنسية وإستغلال جنسي للأطفال عار عار عار عار عار
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19 - حسن الأحد 29 أبريل 2018 - 13:56
الحقيقة المرة ان بلادنا اصبحت مستنقعا للرذيلة;والشعب فاسد بدون اخلاق,انما امام الملاء نظهر عكس ذالك,شعب فاسق بامتياز كارثة متزوجات_ارامل_مطلقات_فتيات عزبات اولا قاصرات راشدات الكل الكل يمارسن البغاء علنا والكارثة ان شبابا كذالك لا قيمة للشرف عندنا ;الكل يعلم هذا ولكن نتجاهله,حتى ان زنى المحارم انتشر بشكل مخيف ,لكل شيء ثمن وكل شيء مباح الا من رحم الله ....في غياب تام وصمت مطبق من الجميع...ماذا بقي لنا لما تضبط زوجة وهي تخون زوجها وبكل وقاحة يقف امام الامن والقضاء ويتنازل!!!?لكم واسع النظر.
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20 - Abdessamad الأحد 29 أبريل 2018 - 13:57
و الله أصبحت اخجل كوني مغربي واش مبقاوش الرجال فهاد البلاد ...اصبحنا متل تايلاند الخليجيين يأتون من اجل لحم المغربيات الرخيص
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21 - brahim الأحد 29 أبريل 2018 - 13:58
المغرب أصبح الدولة من الدول الفاسد .مراكش مدينة جنسي بمتياز ونفتخرو بها. للأسف. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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