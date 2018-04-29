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الرئيسية | مدارات | الملك من الكونغو: "الصندوق الأزرق" يضمن حقوق الأجيال الإفريقية

الملك من الكونغو: "الصندوق الأزرق" يضمن حقوق الأجيال الإفريقية

الملك من الكونغو: "الصندوق الأزرق" يضمن حقوق الأجيال الإفريقية
هسبريس من الرباط
الأحد 29 أبريل 2018 - 15:00

افتتحت أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، وذلك بحضور الملك محمد السادس زوال اليوم الأحد ببرازافيل.

ووصل العاهل المغربي إلى المركز الدولي للمؤتمرات لكينتيلي ببرازافيل. وبهذه المناسبة التقطت للملك صورة تذكارية مع قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين في القمة.

وأكد الملك محمد السادس، في خطاب له، أن الصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الذي يشكل أهم أداة مالية للجنة المناخ لحوض الكونغو سيفضي "حتما" إلى إطلاق دينامية إيجابية، ستتمخض عن جملة من المشاريع، التي من شأنها أن تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء.

وأبرز الجالس على العرش أن هذا المشروع الجامع والمتكامل سيساهم في تحسين المسالك المائية الداخلية، وتهيئة الموانئ الصغيرة، وتطوير الصيد المستدام داخل الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيعزز أيضا مكافحة تلوث المجاري المائية، وتقوية شبكات الري، في أفق الارتقاء بمستوى الإنتاجية الفلاحية، مشيرا إلى أن "هذا النمط الاقتصادي الجديد، القائم على الماء وعلى حسن تدبيره، يشكل رافعة للتنمية المستدامة".

واعتبر الملك، في المقابل أن تفعيل هذا الصندوق "ينبغي أن يكون مقرونا بتعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، بما يساهم في اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، ويكفل قيام نمط تنموي قائم على الصمود في وجه هذه التغيرات".

من جهة أخرى، أبرز العاهل المغربي في هذا الخطاب، أن تمويل هذا المشروع الذي يفتح آفاقا واعدة لحوض الكونغو، ولهذه المنطقة وللقارة الإفريقية،ويضمن حقوق الأجيال المقبلة، يشكل أكبر تحد أمام تفعيله.

ودعا الملك إلى "ابتكار واستحداث الآليات الكفيلة بتقييم وتعبئة ما يتطلبه من موارد مالية، مع ما يستدعيه ذلك من جهد لإقناع المانحين، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، في القطاعين العام والخاص.

وتروم قمة قادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، الأولى من نوعها، استعراض حصيلة أنشطة لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو.

وتروم القمة تمكين قادة الدول من إقرار الآليات والوسائل الضرورية الكفيلة بتسريع أجرأة اللجنة في ارتباط مع تطلعات الدول والقطاع الخاص والسكان والشركاء التقنيين والماليين.

كما يشكل هذا اللقاء رفيع المستوى مناسبة لرصد وجمع الموارد المخصصة لتمويل برنامج ومشاريع في مجال الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر ومحاربة تداعيات التغيرات المناخية.

وإلى جانب المغرب، تشارك في قمة برازافيل، 15 دولة هي، أنغولا، الكاميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غينيا الاستوائية، كينيا، رواندا، ساوتومي وبرانسيبي، تشاد، زامبيا، النيجر، غينيا، السينغال، فضلا عن رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 29 أبريل 2018 - 15:23
هذا النجاح الذي تحققه افريقيا حاليا من فضائل عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي حيث بدات تسلك الطريق الصحيح . لقد انشغلت قارتنا في السابق بتفاهة البوليساريو على ما يزيد عن 42 سنة و لم تجني من ذالك الا التخلف و الصراعات و الاستقطابات و الانقسامات و الان بدات تنظر الى المستقبل المشرق بفضل عبقرية ملكنا محمد السادس حفظه الله و رعاه بعد ان اقتنعت بفساد النظام الجزائري الغبي و مناوراته و ولت ظهرها لقضيته المصيرية التي اجتهد عليها طيلة عقود و حاول توريط دول اخرى متاهتها.
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-1
2 - adil الأحد 29 أبريل 2018 - 15:27
المغرب لم يستفذ من إفريقيا شيئا يذكر وقد رأينا كيف وقفت إثيوبيا ضدنا في مجلس ألأمن .
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