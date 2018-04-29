24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0306:3813:3017:0720:1321:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقعون لجوء المغرب إلى القوة العسكرية أمام استفزازات البوليساريو؟

  1. "فاجعة أم الربيع" تسلط الضوء على تهميش "سيدي أحمد الخدير" (5.00)

  2. H&M تفتتح أول متاجرها النموذجية في المغرب (5.00)

  3. مُومن: غياب التخطيط والتكوين يضعف تطور كرة القدم المغربية (5.00)

  4. جريدة "8 مارس" تعود إلى النضال النسائي في صيغة إلكترونية (5.00)

  5. عريضة إلكترونية تطالب بفرض رسوم الدخول على سياح المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء

دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء

دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء
هسبريس – نور الدين إكجان
الأحد 29 أبريل 2018 - 19:00

بعد الخرجة المُبْهَمَةِ لمنصور العتيبي، السفير الممثل لدولة الكويت داخل مجلس الأمن، خلال جلسة الجمعة الماضية، المخصصة للتداول في قضية الصحراء، والتي أكد فيها على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، سارعت وزارة الخارجية الكويتية إلى التأكيد على التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية.

وأوردت الخارجية الكويتية أن "الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة وأن مسمى الصحراء المغربية هو المعتمد في الخطاب السياسي للسياسة الخارجية الكويتية"، مسجلا "تأييد دولة الكويت للقرار 2414، الذي صدر يوم الجمعة الماضي عن مجلس الأمن الدولي.

موقف السفير، الذي بَدَّدَهُ بلاغ وزارة الخارجية الكويتية، كان قد لاقى رواجا كبيرا لدى الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو، التي رحبت بالقرار معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا وسابقة تُحْسَبُ لدولة الكويت التي خرجت من الصمت الذي طالما طبع الموقف العربي عامة من الصحراء، على حد تعبيرها.

ويرى العديد من المراقبين أن التصريح الكويتي لا يَحْمِلُ في طياته أية دعوةٍ مناوئة للمغرب، مشيدين بالدبلوماسية المغربية التي تجاوزت في السنوات الأخيرة عقدة المصطلحات من قبيل تقرير المصير، التي تعني الانفصال والانضمام في الآن ذاته. كما أن مفهوم الصحراء الغربية أصبح تقنيا ولا يشير إلى الاعتراف بكيان سياسي جنوب المغرب؛ بل أصبح عبارة تتداول على المستوى الدولي والأكاديمي، في علاقة الصحراء بالأجانب الذين لا يضبطون جغرافية المنطقة بشكل دقيق.

وفي السياق ذاته، يرى سعيد الصديقي، الخبير في القانون والعلاقات الدولية، أن العلاقات المغربية الكويتية كانت على مدار التاريخ جيدة، إذ إن الكويت لم تُعَبِرْ يوما عن موقف ضد المغرب. كما أن المملكة كانت من بين الدول العربية السباقة إلى انتقاد اجتياح صدام حسين للكويت، وإرسال جنودها إليها من أجل الدفاع عن حوزتها.

وأضاف سعيد الصديقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الكويت لا تملك أي مصالح متناقضة مع المغرب على المستويين الاقتصادي والسياسي، نافيا أن يكون هناك تضاد بين كلمة السفير وبلاغ وزارة الخارجية الكويتية،؛ لأن العبارات المتداولة داخل مجلس الأمن ونظيرتها من المراسلات الرسمية بين الدول فيما بينها، تختلف بشكل كبير".

واستبعد الخبير في القانون والعلاقات الدولية أن تكون هناك اتصالات بين قيادات الدولتين لتبديد سوء الفهم، معتبرا أن الخارجية الكويتية تفاعلت فقط مع الجدل الإعلامي الذي أثاره تصريح السفير داخل المغرب، من أجل توضيح الموقف ورفع اللبس الحاصل.

وسجل المتحدث أنه لا علاقة لأزمة الخليج الجارية حاليا بقضية الصحراء المغربية؛ لأن الكويت ليست طرفا مباشرا في الأزمة، لذلك فمن البعيد أن تُسْتَعْمَلَ الصحراء كورقة ضغط ضد المغرب، مشددا على أن مَرَّدَ الإثارة الحاصلة بخصوص التصريح هو ضُعْفُ مُحَامِيي الصحراء المغربية على المستوى الإعلامي، حيث إن ردودهم متسرعة وعاطفية، ولا تقرأ تصريحات السياسيين الأجانب في سياقاتها الحقيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - مغربي غيور الأحد 29 أبريل 2018 - 19:20
يقول المثل اثق شر من احسنت اليه دائما الدول التي ساندنها في الماضي ترد لنا المعروف بمومزوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
44
2 - عبدالعظيم الأحد 29 أبريل 2018 - 19:21
يريدون الجزية مقابل اعترافهم بالصحراء المغربية يستغلون مشاكلنا لينعموا ببعض الامتيازات في تعاملهم معنا الحل العسكري هو الحل مع الاسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
3 - Ziryab الأحد 29 أبريل 2018 - 19:21
الشعب المغربي لن يقبل بتكوين دولة عربية على أراضيه. من يريد تكوين كيان عربي فليذهب إلى الجزيرة العربية لتقرير مصيره. حتى الأمازيغ و هم السكان الأصليون لم يحصلوا على هذا الشرف بتكوين دولة أمازيغية على أرضهم. و تريدون منا السماح بتكوين دولة عربية. هذا أكبر وهم و لن يقبل به أحد﻿
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
53
4 - يوسف السباعي الأحد 29 أبريل 2018 - 19:22
اظن ان حق تقرير المصير هو افضل خيار لحل نزاع الصحراء المغربية او الغربية كما يسميها العالم اجمع لانه لجميع الشعوب في العالم الحق في تقرير مصيرها وتصفية المستعمرات.البوليساريو كنت اظن انها منظمة انفصالية ارهابية.لكن بعد قرات عن حقيقيتهم تبين انها منظمة تاسست من اجل تحرير الصحراء من الاستعمار الاسباني وكانت تسمى الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-95
5 - wood الأحد 29 أبريل 2018 - 19:22
اصبح واضحا الآن ان كل المناورات الصبيانية التي انتهجها المخزن للهروب من الاستحقاقات المرتبطة بمشكل الصحراء قد بائت بفشل ذريع ، فبعد ان اشتد عليه الخناق من طرف الامم المتحدة ٱعتقد انه بدخوله الاتحاد الافريقي سيكسبه بعض الوقت باستغلال فقر بعض الدول الافريقية ليكسب دعمها و في نفس الوقت يقول للامم المتحدة ان هذا المشكل سيتم حله ضمن العائلة الافريقية لكنه عكس توقعاته واجه معارضة قوية لنواياه المبيتة و عاد مرة اخرى لأطروحته القديمة بأن المشكل في يد الامم المتحدة ، فالقرار الاخير لمجلس الامن رسالة واضحة للمخزن بالانخراط بجدية لحل المشكل أو سيكون ملزما لٱتخاد اجراءات عند عدم وفائه بالتزاماته !! و كل هذه الامور أكد عليها العديد من المتدخلين في مجلس الامن !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-82
6 - Abderrahim الأحد 29 أبريل 2018 - 19:24
Alors si c'est comme ça le kuwait appartient a l'Irak
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - تازي حر الأحد 29 أبريل 2018 - 19:25
واش صدام حسين كيظلم¿
نسيتم وقوفنا معكم في حرب الخليج ¿
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - تمغربيت الأحد 29 أبريل 2018 - 19:26
اه علي زمان جاء اليوم الذي ننتظر فيه مواقف دول لم تكن موجودة في تاريخ وخرجت للوجود بفضل الاستعمار البريطاني والفرنسي..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - L.M الأحد 29 أبريل 2018 - 19:27
من فضلكم سئمنا من هذه المهدئات واللغط في الكلام حتى أصبحنا لا نعرف من معنا ومن ضدنا..نستجدي المواقف من أشباه الدول والحل بأيدي مسيري شأننا ، فَلَو أنبت الزرع بالصحراء وازدهر المغرب شرق مع غربه وشماله مع جنوبه وتكافأت الفرص لأصبح يضرب لنا ألف حساب ولأصبح بلدنا يغري ، لكن هيهات هيهات حتى اثيوبيا التي كانت مجاعتها نكتة بالنسبة لنا أصبح لها قاع وباع في الأمم المتحدة وأصبحنا نحن نحصد الخيبات ونجملها لتصبح انتصارات.. كلام الممثل الكويتي بالأمم المتحدة لم يأتي من عدم مع كل تبريراتهم التي سنحاول أن نتخذها كمسكنات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - نونو الأحد 29 أبريل 2018 - 19:28
قبل عشرون يوما اقمتم الدنيا و لم تقعدوها وقمتم حملة عشواء على الجزائر و اليوليساريو وتوعدتم الجزائر با الحرب ههه اما الان بعد قرار مجلس الامن ( لا تَسْمَعُ إلا همسا ) اين هم الدين يعلقون با الحرب ضدالجزائر من وراء شاشة الهاتف النقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - محند الأحد 29 أبريل 2018 - 19:31
ما هذا الارتباك الم يكون مندوب الكويت علي علم ب موقف بلاده من قضيتنا الل ولي؟ ؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - اعلي الأحد 29 أبريل 2018 - 19:32
هاد سياسة دسيسي (كيد النسا ) لم تعد تنطلي على الشعب المغربي الأصيل الدي دافع ويدافع عن مباديء الأمة رغم جحودها له وقد جاءت وقت الحقيقه والمكاشفة أما أنتم معنا أم ضدنا حتا لا نتفاجيء بخيانات أخرى كما وقع في الماضي ونعرف من نحارب حتى لا نتفاجيء من الخونة العرب وما أفكارهم!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - لماذا التناقض الأحد 29 أبريل 2018 - 19:32
كنا نعرف الكويت من أصدقاء و اخوان المغرب فلماذا هذا الخطاب المساند للانفصاليين الصحراويين و لمصلحة من. يبدو أن دول الخليج تتفتت شيء بعد شيء و تدخل تحت أوامر اليهود و الأمريكان و الروس. و هذا مخالف للاتفاهم المغربي الخليجي. هل أراد الكويت أن ينتقم من المغرب ورد الصرف للمغرب عن عدم مقاطعة قطر. شكرا يا خواننا في و بالكويت. نحن لا نعادي احد الا من ندعوا الله لمن عادانا بالهداية امين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - متتبع الأحد 29 أبريل 2018 - 19:33
هذا جزاء المغرب الذي انتفض الملك الراحل الحسن الثاني من اجل الكويت حين اجتاحها صدام حسين فسعى الحسن الثاني كعادته رحمه الله الى الضغط على صدام للانسحاب من الكويت و كانت ثمار مساعي الراحل مثمرة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - عبد اللطيف الأحد 29 أبريل 2018 - 19:34
قالها القدافي العرب غضارون يكيدون لبعض
مند الازل نساعدهم بجنودنا وقت الاجتياح وينسون الصنيع بعد وقت قليل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مسفيوي الأحد 29 أبريل 2018 - 19:36
الكويت هي سويسرا الخليج الفارسي .... لا ينسون أصدقاءهم و يصالحون بينهم على عكس السهودية و الأمارات العبرية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - عادل ايت بوعزة الأحد 29 أبريل 2018 - 19:37
ما يلفث الانتباه في مداخلة المنذوب الكويتي ، هو دعوته لمفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة ، و تشترط المغرب على البوليساريو اخلاءها من بير الحلو و تفرنيتي و الكركرات و ايظا ان يكون جدول اعمال النقاش على اساس مبادرة الحكم الذاتي ، الترويج لعودة المفاوضات بهذه الطريقة هو طرح انفصالي ، و ذكر مصطلح تقرير المصير هو اشارة لموقف البوليساريو و لا داعي لتغطية الشمس بالغربال ..
الكويت كدولة صديقة و شقيقة كان يجب ان تختار من قاموسها الدبلوماسي كلمات تعكس الموقف المغرب و تدافع عنه كما فعلت فرنسا و الكوتديفوار و بشكل اكثر حماسا الولايات المتحدة ...
الكويت عندها التزام خطي مع المغرب للدفاع عن وحدته الترابية ، و عليها الالتزام بذلك ،،، فهذا المنذوب ان استفسر الشعب الكويتي عن موقفه سيكون بجانب المغرب ، اذا لماذا هذا الموقف المخجل ؟
الدبلوماسية المغربية يجب ان تتحرك لاصلاح العلاقات مع الكويت و هذا الهراء الذي ليس علينا تصديقه هو تغطية الشمس بالغربال .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - مشكك الأحد 29 أبريل 2018 - 19:42
لا أحد سيقنعني بأن هادا الديبلوماسي لم يكن على علم بردود فعل الو سط الديبلوماسي والسياسي المغربي قبل خروجه بهادا التصريح ،كما أني متيقن بأن التصريح جاء مكتوبا من الخارجية الكويتية والا من يكون هادا الديبلوماسي ليخاطر بتصريح بالغ الأهمية لعلاقة دولتين شقيقتين؟؟؟ الكويت طالما احتفظت بموقف غامض تجاه صحرائنا واشك في أن شيئا ما يتبلور وراء الستار ادا اخدنا بعين الاعتبار. طبيعة التصريح ،من هو المصرح؟ والتوقيت الدي أدلي فيه التصريح !!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - صحراوي مغربي حر الأحد 29 أبريل 2018 - 19:42
وهاذاك الممثل ديال الكويت فالامم المتحدة واش كان خامر شراب و سكرة. مابقاش عارف اش يقول. وجابها نيشان فالطاص و لا كيفاش.؟ انا مابقيت فاهم والو.
لابد لخارجية الكويت ان تدلي علانية بنيتها تجاه المغرب . اما معك او ضدك. ليس هناك لعب على الحبلين. فاهمين.
التصريح بالموقف خاص يسمعوه و يسجلوه ;;;; في وذنيهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - المهاجر الأحد 29 أبريل 2018 - 19:42
الله رحم دريس البصري 40 سنة على مشكلة الصحراء ولم نكن نسمع حس البوليزاريو او الدول الداعمة لها بل كان البصري من الرباط يحرك الملف وحتى الجزاءير البلد الداعم البوليزاريو كان يعترف بتعلب الشاوية الله رحمك في نهار اليوم لم يخطء بوتفليقة حينما بعت رسالة تعزية في وفاته وقال في رسالته فقدنا رجل سياسة وحوار رغم الاختلاف ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - مهاجر الأحد 29 أبريل 2018 - 19:43
ادا أنتم صادقون في كلامكم فيجب عليكم مساءلة سفيركم في الامم المتحدة يجب على المغرب ان لا يتساهل مع من يريد تقسيم بلادنا
ليدهب العرب جميعهم الى الجحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - abde italia الأحد 29 أبريل 2018 - 19:44
الصحراء مغربية وستبقى فى مغربيتيها ولما تطولة أيادي خبتا نحن فى المغرب نحيب جميع المسليمون من حبيبنا ويتكلم أيو علينا او عتيبا كما يشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - كمال الأحد 29 أبريل 2018 - 19:46
صراحة انا في رايي الطريقة المثلى لحل هذا النزاع هي حمل السلاح والغلبة ستكون للاقوى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - محمد الأحد 29 أبريل 2018 - 19:47
لا زال هناك الكثير من الجهد على السلطات أن تبذله بخصوص مصطلح "تقرير المصير" autodétermination الذي ظل متداولا منذ القرار الأول الخاص بالصحراء وبالتالي بتم تكراره في أي قرار جديد بخكم أن القرارات كلها تقريبا هي مجرد استنساه لما سبقها من القرارات لتبقي على الوضع كما كان إلى حين ظهور حل والذي يحاول المرتزقة دائما إعطاءه تأويلا واحدا وتسويقه على أنه التأويل الصحيح والأوحد للمصطلح وهو "الإستقلال" أو الإنفصال
ومن ضمن ما يمكن الإشتغال عليه كذلك ضمن هذا الزخم الجديد بعد القرار 2414 هو أن "الحكم الذاتي" autonomie هي صيغة من صيغ autodétermination المبنية على "التوافق" compromis الذي دعى إليه القرار السالف الذكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - adil الأحد 29 أبريل 2018 - 19:49
هذه التصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع على المغرب فلغة المصالح هي التي تحكم العلاقات بين الدول الحل هو أن يعتمد على شعبه بتوفير الحياة الكريمة لكل مواطن أما أسطوانة الصحراء فقد سئمنا منها فالمغرب ما دام في صحرائه فيجب الإعتماد على نفسه في جميع المجالات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - Je ne suis pas bête الأحد 29 أبريل 2018 - 19:52
Oui moi je dis que le Sahara est Marocaine mais arrêtez de nous raconter des histoires ou d’essayer de jouer avec les mots, le mot de l’ambassadeur du kouete était claire et les nations unis a bien noté son intervention. Allez écouter ou lire la nouvelle sur le site des NU. L’internet a pris le dessus et a dévoilé vos cochonneries, vous gagnez des gros salaires payés de nos poches vous ne les méritez pas.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - ماسينيسا الأحد 29 أبريل 2018 - 19:53
هل يعقل أن يبدي سفير دولة ما لدى الأمم المتحدة موقفا مناوئا لسياسة بلاده الخارجية؟ لا يمكن تصور هذا أبدا، هذا ضحك على الدقون، موقف الكويت واضح ويتم تفسيره بأنها عاشت وضعا مماثلا لما إجتاحها صدام وأعلنها المحافضة رقم19 وقال بأن الكويت لم تكن يوما دولة، إذا الكويت منسجمة تماما مع سياستها فما لاترضاه لنفسها لا ترضاه لغيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - حسن من الريش الأحد 29 أبريل 2018 - 19:54
كل ما نعرفه اننا بصحرائنا ,لتطزطز الجمهورية المزعومة بما تريد ;ولكن الواقع اننا بصحرائنا وعلمنا يرفرف فوقها عاليا واخواننا بهذه المناطق ينعمون بالامن والامان ,وان كانوا يعتقدون ولو للحظة بل ولو في احلامهم بان المغاربة سيسمحون في حبة رمل من صحرائه فهم يتوهمون;واخواننا واشقائنا بالجزائر يعلمون جيدا من نحن .الكويت اشقاء وكل الدول الخليجية والعربية والاسلامية اشقائنا ولا نكن لهم سوى المحبة والود.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 29 أبريل 2018 - 19:55
موقف سفير دولة الكويت لدى الامم المتحدة لا علاقة له بالوقف الرسمي لتلك الدولة الخليجية التي تؤيد مغربية الصحراء قد تكون تلك العبارات التي جاءت في كلمة السيد لعتيبي مجرد زلة اسان او موقف شخصي يتعارض مغ المواقف الرسمية لبلاده لكن الالة الدعائية للنظام الجزائري و اقزام البوليساريو وظفته في دعايتها للاستهلاك الداخلي و الترويج لانتصارات وهمية و قد اخطات الدبلماسية المغربية التي لم تتحرك نحو الدول الغير الدائمة العضوية في مجلس الامن لشرح الموقف المغربي و حشد الدعم لتاييد مغربية الصحراء مهم ان تتواصل الدبلماسية مع الجميع على مدار السنة لكن مع الاسف بقيت مكتوفة الايدي و لم تتحرك الا من خلال ردة الفعل في الوقت الذي كانت تميل فيه كفة مجلس لصالح المغرب بحكم تواجد اعضاء غير دائمين لهم مواقف ثابتة لصالح وحدتنا الترابية فوزارة الخارجية و مصالحها من سفراء و قناصل تحتاج الى استراتيجية جديدة عنوانها التتبع و اليقظة و الهجوم عليه بدون رحمة و الصرامة و البحث في كيفية توريط العدو و فضحه و كشف عورته بانه المعني الاول بنزاع الصحراء الاستمرار في التنديد بعدم سماحه باحصاء للاجئين و ارتباط مخابراته بالارهاب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - لحنين75 الأحد 29 أبريل 2018 - 19:57
إلى" يوسف سباعي " فالنبدا اولا بتقرير مصير القبائل و التي حكومتهم برئاسة السيد فرحات امهني موجودة بالمنفى !! فهم أولى و أقدم شعب في القارة الافرقية اراد التحرر من بطش حكام العسكر الجزائر ..! و السلام عليكم شكرا هسبرس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - هيسبريسية الأحد 29 أبريل 2018 - 19:58
لاوجود لشعب في الصحرء سوى الشعب المغربي مايسمى بالبيضان هم مكون فقط من باقي المكونات الشعب المغربي المسالم التي تعيش في الصحراء ونسبتهم فقط اقلية نعم اقلية من الرحل وقبائل بدوية لها نمط حياة في التنقل ورعي الابل وشرب بول البعير واستوطنت في الصحراء وسط السكان المغاربة الشلوح والعروبية التي هي اراضي مغربية وامتداد للمغاربة يقطنها شعب مغربي بنسبة تفوق 90℅ فليدهبو ليقررو في ارض ليست ملكهم
ماعليهم سوى جمع قطعان الابل والدهاب لاراضي اجدادهم في الحبشة والصومال واليمن مع اشقائهم الحوتين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - Fouad الأحد 29 أبريل 2018 - 19:59
لا يوجد سفير في العالم يتكلم في الهواء أو من يتكلم كما يحلو له إنه مخالف لاعراف الديبلوماسية انه يتكلم باسم بلده،ديبلوماسي كويتي تكلم ما قيل له من طرف الدولة الكويتية،لا تتصرفون كاغبياء،لماذا لا يقال من دولة الكويت؟،انشرو من فضلكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - Nation unis الأحد 29 أبريل 2018 - 20:00
الصحراء هي مغربية ،و جميع الحلول الموجودة في مجلس الامن او التي يتم التباحث فيها هي لصالح المغرب و إن وافقت عليه دولة واحدة من الدول الدائمي العضوية في مجلس الامن فسوف يتم تطبيق القرار و السير عليه و من تلك الدول الدائمي العضوية و الذي يعتبر قرارها حاسما و يتم السير عليه و هي لصالحنا و هذا معروف و هي فرنسا التي تعتبر كذلك حليفة للمغرب و كفى من هذه الإنزعاجات و الاخبار المتكررة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - الصحراء راحت الأحد 29 أبريل 2018 - 20:01
القضية لا تسير في صالح المغرب فأصابعه تتفلت الصحراء يوما بعد يوم لأن سياسته التي انتهج لبقاء الصحراء ضمن المغرب كلها اخطاء، لو انه انفتح علي الشعب الصحراوي بقلب رجب لربح القضية بأقل من عشرة بالمائة مما تكلف خارجيا لشراء الذمم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - النسر الأحد 29 أبريل 2018 - 20:02
للتعليقين 4و5
الصحراء مغربية وستبقى كذلك رغم انفكما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - ملاحظ الأحد 29 أبريل 2018 - 20:02
جيد ان نتكلم عن تقرير المصير. لكن ليس بالخيانة و الانفصال و التبعية للعداء، و الارث الاستعماري و تزوير من يصوت .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - Hussein Azougagh الأحد 29 أبريل 2018 - 20:03
الكويت لا يمكن أن تصطف إلى جانب الجزائر لسبب معروف و هو أن الجزائر شعبا و حكومة كانا مع صدام حسين في اجتياح دولة معترف بها في الأمم المتحدة قد يدعي البعض اليوم بعد مرور كل هاته السنوات أن الجزائر بقيت محايدة أثناء اجتياح الكويت لكن الحقيقة أن كل مسؤولي الجزائر كانوا سعداء بما أقدم عليه صدام حتى الشعب نفسو كان سعيد بهذا العمل الهمجي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - محمد الأحد 29 أبريل 2018 - 20:03
كفانا كذبا؛ المندوبون بالامم المتحدة لا يمثلون انفسهم بل يمثلون موقف حكوماتهم... (هدا ماشي لعب الدراري). فقبل اي جلسة تكون مشاورات بين المندوب و دولته لمعرفة التوجهات و المواقف.... اما ما يقدمه إعلامنا فهو مجرد مهدئات و مُسكنات للاستهلاك الداخلي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
39 - امازيغي - صحراوي الأحد 29 أبريل 2018 - 20:04
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ايها الأخ السباعي قرأت عن منضمة ولن تقرأ عن تاريخك ؟
لو كنت مواطنا حقا لاعطيت الوقت الكافي لقراءات تاريخ المنطقة و تاريخ وطنك الدي ولدت فيه.
لاتكون جاهلا لا سيمى أن هناك الآن جميع وسائل للمعرفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
40 - زعبول الأحد 29 أبريل 2018 - 20:04
كفااااااااااااااااااااااااااااااا من إستجمااااااااااااااارناااااااااااااااااا
ممثل الكويت في مجلس الأمن قال ما قال و هو يعلم مااااا قاااااال و متأكد منه بدليــــــــل أنه كان يقرأ من الورقة،و ليس زلة لسان ، بل مكتوب بتفكير و إستشارة لدولته،، و يجب إتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذا الأمر،، كل الدول سمعت موقف الكويت و هو تقرير المصير أي الإستفتاء و هذا كل ما تطلبه البوليساريو .. و إذا كان موقف الكويت مخالفا لهذا كما تحاولون إقناعنا،إذن فليعد هذا الديبلوماسي لمجلس الأمن و يؤكد دعمه لمقترح المغرب، أما غير هذا فهو ضحك علينا... كمن يتهمني أنني لص أمام العالم ثم يأتي ليقول لي في أذني أنني لست بلص .. كفااااااااااا من إستحماااااااارنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
41 - Farid الأحد 29 أبريل 2018 - 20:05
اش جانا منها غير الصداع. واصلا واخا ناخدوها اش غادي يجينا منها والو. هوما اللي غادي ينتافعو و يستافدو من خيراتها. تا دابا راهم كيستغللو في اسماكها ومعادنها .وحتى المعيشة رخيصة هناك. طز
كشعب ماصور وماغادي يصور والو في جميع الاحوال.
غير كونوا هانيين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
42 - الوادنوني الأحد 29 أبريل 2018 - 20:06
الديبلوماسي الكويتي ماقال عيب . فلندعم رأيه ولنطلب من الامم المتحدة ان تقوم باحصاء سكان مخيمات تندوف لنعرف من له علاقة دم بالساقية الحمراء ومن جاء من صحاري الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر. ماقال عيب اذا كان يقصد انه يلزم تمكين محتجزي المخيمات بالتصويت على تقرير مصيرهم هل ترغبون في الالتحاق بوطنكم واهلكم ام تظلون في الخلاء والعراء يستغلكم العسكر الجزائري وعملاؤه من عصابة البوليزاريو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
43 - SAHRAOUI الأحد 29 أبريل 2018 - 20:10
قبل قليل استمعت لكلمة المندوب الكويتي و قد كان صريحا و لما تستذكر ان الكويت لم تنسحب من لقاء افريقي عربي قبل سنة تعرف ان الكويت مع حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.. هل نصدق الخارجية الكويتية و نكذب الفيديو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
44 - dikra maya الأحد 29 أبريل 2018 - 20:13
صراحة اصبحت امقت سماع اسم البوليزاريو هم مجرد حفنة جائعة المسعورة لا ارض و لا وطن لهم .حفنة من الخونة الذين ارادو و يتمنون شرا بالمغرب
اتمنى من الله عز وجل ان يمسحهم اجمعين ليس فقط من خريطة المغرب بل من خريطة العالمين اجمعين هم و من يساندهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
45 - افران الاطلس المتوسط الأحد 29 أبريل 2018 - 20:13
الان لم يبقى لقوة " المينورسو " الا ستة اشهر وننتهي معها فسوف تاخد القوة المسلحة زمام الامور وننتهي ايضا بما يسمى المنطقة العازلة وهناك تتبدل الامور على العصابة المجرمة البوليساريو وحكام النظام العسكري الجزائري الامور سوف تتغير كثيرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
46 - Ali الأحد 29 أبريل 2018 - 20:13
La RASD: Republique Arabe Sahraoui Démocratique
A=Arabe : Le monde Arabe ne la reconnait pas, par ce qu il connait bien la vérité historique des problèmes géostratégiques incarnés par le comportement de Feu Boumédiane et son équipe à l’égard de la Monarchie Marocaine qu il a essayée de renverser
S=Sahraoui : Si jamais ce rêve éphémère se concrétise, ts les Sahraoui (les 5 du gd Maghreb, Egypte,Pays du Golfe Arabique, Pays Sahélo Sahariens et autres Sahraouis…..)Seront concernés et intéressés.
En 1978,Feu Boumédiane avait confié au Tunisien Bachir B Yahmed (Fondateur de la revue »Jeune Afrique) : « Au Maghreb, il y a un en trop :ou moi ou Hassane II » ;C’était aussi la pleine guerre froide ;les putschs ,les guerres civiles, la décolonisation. Aujourd’hui les temps ont changé, et l histoire retiendra les grands qui corrigeront les erreurs du passé.(Je pense à M.Bouteflika et à Sa Ma gesté M6, pour le bien de ts les peuples de la région. )RASD=Rien A Signaler en Dividende.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
47 - الضنك الأحد 29 أبريل 2018 - 20:14
انا صراحة مافهمتش. الشعب اش مستافد لا من الصحراء ولا من غيرها.؟؟؟ وكنشوف بلي كلشي باغي يدافع ويقاتل وفالاخير ماعنوش حتى الحق فالتطبيب. من عندي انا لي بغ يقاتل وباغي الحرب اقول له اذهب انت وسيدك فقاتلا ان هاهنا قاعدون. الذي يجب ان يدافع عن الصحراء هم الذين يستفيدون من خيراتها من فسفاط وذهب وثروات سمكية وفلاحية وبترولية وغازية. وغيرها. اما امثالي انا فلا نستفيد شيءا من ذلك. بالنسبة لي المغرب لازال مستعمرا من طرف شرذمة من الخونة والعملاء والمنبطحين. واقول ان الاستعمار الفرنسي والاسباني كان ارحم بالشعب من من يحكم اليوم. ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
48 - عكاشة أبو حفصة . الأحد 29 أبريل 2018 - 20:14
لا زلت أتذكر خطاب سيدي الحسن الثاني طيب الله ثراه عندما ناشد صدام حسين أكثر من مرة للخروج من الكويت والكف عن احتلالها بالقوة . كان سيدي رحمه الله وأسكنه فاسح الجنان المندد الاول باحتلال الكويت قبل طلوع الفجر اليوم الاول من الاحتلال ، وهذا موثق للأجيال التي لا تعرف موقف المملكة المغربية الشريفة من أبناء الكويت الأشقاء . لا ننتظر رد الجميل من أحد فسيدي جلالة الملك قام بذلك ابتغاء لوجه الله ولاحترام حدود الكويت كدولة عربية في اطار حسن الجوار ... نحن مستعدون للموت في سبيل هذا الوطن الغالي من طنجة الى الكويرة .

- عكاشة أبو حفصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 48 | عرض: 1 - 48

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.