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كُتّاب وآراء
دبلوماسي يؤيد "تقرير المصير" .. والكويت تتمسك بمغربية الصحراء
بعد الخرجة المُبْهَمَةِ لمنصور العتيبي، السفير الممثل لدولة الكويت داخل مجلس الأمن، خلال جلسة الجمعة الماضية، المخصصة للتداول في قضية الصحراء، والتي أكد فيها على "حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، سارعت وزارة الخارجية الكويتية إلى التأكيد على التزام دولة الكويت بموقفها الثابت والمبدئي بوحدة التراب المغربي وأهمية حل النزاع في الصحراء في إطار السيادة المغربية.
وأوردت الخارجية الكويتية أن "الموقف الكويتي لم ولن يتغير تجاه هذه المسألة وأن مسمى الصحراء المغربية هو المعتمد في الخطاب السياسي للسياسة الخارجية الكويتية"، مسجلا "تأييد دولة الكويت للقرار 2414، الذي صدر يوم الجمعة الماضي عن مجلس الأمن الدولي.
موقف السفير، الذي بَدَّدَهُ بلاغ وزارة الخارجية الكويتية، كان قد لاقى رواجا كبيرا لدى الآلة الدعائية لجبهة البوليساريو، التي رحبت بالقرار معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا وسابقة تُحْسَبُ لدولة الكويت التي خرجت من الصمت الذي طالما طبع الموقف العربي عامة من الصحراء، على حد تعبيرها.
ويرى العديد من المراقبين أن التصريح الكويتي لا يَحْمِلُ في طياته أية دعوةٍ مناوئة للمغرب، مشيدين بالدبلوماسية المغربية التي تجاوزت في السنوات الأخيرة عقدة المصطلحات من قبيل تقرير المصير، التي تعني الانفصال والانضمام في الآن ذاته. كما أن مفهوم الصحراء الغربية أصبح تقنيا ولا يشير إلى الاعتراف بكيان سياسي جنوب المغرب؛ بل أصبح عبارة تتداول على المستوى الدولي والأكاديمي، في علاقة الصحراء بالأجانب الذين لا يضبطون جغرافية المنطقة بشكل دقيق.
وفي السياق ذاته، يرى سعيد الصديقي، الخبير في القانون والعلاقات الدولية، أن العلاقات المغربية الكويتية كانت على مدار التاريخ جيدة، إذ إن الكويت لم تُعَبِرْ يوما عن موقف ضد المغرب. كما أن المملكة كانت من بين الدول العربية السباقة إلى انتقاد اجتياح صدام حسين للكويت، وإرسال جنودها إليها من أجل الدفاع عن حوزتها.
وأضاف سعيد الصديقي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الكويت لا تملك أي مصالح متناقضة مع المغرب على المستويين الاقتصادي والسياسي، نافيا أن يكون هناك تضاد بين كلمة السفير وبلاغ وزارة الخارجية الكويتية،؛ لأن العبارات المتداولة داخل مجلس الأمن ونظيرتها من المراسلات الرسمية بين الدول فيما بينها، تختلف بشكل كبير".
واستبعد الخبير في القانون والعلاقات الدولية أن تكون هناك اتصالات بين قيادات الدولتين لتبديد سوء الفهم، معتبرا أن الخارجية الكويتية تفاعلت فقط مع الجدل الإعلامي الذي أثاره تصريح السفير داخل المغرب، من أجل توضيح الموقف ورفع اللبس الحاصل.
وسجل المتحدث أنه لا علاقة لأزمة الخليج الجارية حاليا بقضية الصحراء المغربية؛ لأن الكويت ليست طرفا مباشرا في الأزمة، لذلك فمن البعيد أن تُسْتَعْمَلَ الصحراء كورقة ضغط ضد المغرب، مشددا على أن مَرَّدَ الإثارة الحاصلة بخصوص التصريح هو ضُعْفُ مُحَامِيي الصحراء المغربية على المستوى الإعلامي، حيث إن ردودهم متسرعة وعاطفية، ولا تقرأ تصريحات السياسيين الأجانب في سياقاتها الحقيقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
نسيتم وقوفنا معكم في حرب الخليج ¿
مند الازل نساعدهم بجنودنا وقت الاجتياح وينسون الصنيع بعد وقت قليل
الكويت كدولة صديقة و شقيقة كان يجب ان تختار من قاموسها الدبلوماسي كلمات تعكس الموقف المغرب و تدافع عنه كما فعلت فرنسا و الكوتديفوار و بشكل اكثر حماسا الولايات المتحدة ...
الكويت عندها التزام خطي مع المغرب للدفاع عن وحدته الترابية ، و عليها الالتزام بذلك ،،، فهذا المنذوب ان استفسر الشعب الكويتي عن موقفه سيكون بجانب المغرب ، اذا لماذا هذا الموقف المخجل ؟
الدبلوماسية المغربية يجب ان تتحرك لاصلاح العلاقات مع الكويت و هذا الهراء الذي ليس علينا تصديقه هو تغطية الشمس بالغربال .
لابد لخارجية الكويت ان تدلي علانية بنيتها تجاه المغرب . اما معك او ضدك. ليس هناك لعب على الحبلين. فاهمين.
التصريح بالموقف خاص يسمعوه و يسجلوه ;;;; في وذنيهم.
ليدهب العرب جميعهم الى الجحيم
ومن ضمن ما يمكن الإشتغال عليه كذلك ضمن هذا الزخم الجديد بعد القرار 2414 هو أن "الحكم الذاتي" autonomie هي صيغة من صيغ autodétermination المبنية على "التوافق" compromis الذي دعى إليه القرار السالف الذكر
ماعليهم سوى جمع قطعان الابل والدهاب لاراضي اجدادهم في الحبشة والصومال واليمن مع اشقائهم الحوتين
الصحراء مغربية وستبقى كذلك رغم انفكما
ايها الأخ السباعي قرأت عن منضمة ولن تقرأ عن تاريخك ؟
لو كنت مواطنا حقا لاعطيت الوقت الكافي لقراءات تاريخ المنطقة و تاريخ وطنك الدي ولدت فيه.
لاتكون جاهلا لا سيمى أن هناك الآن جميع وسائل للمعرفة.
ممثل الكويت في مجلس الأمن قال ما قال و هو يعلم مااااا قاااااال و متأكد منه بدليــــــــل أنه كان يقرأ من الورقة،و ليس زلة لسان ، بل مكتوب بتفكير و إستشارة لدولته،، و يجب إتخاذ الإجراءات المناسبة مع هذا الأمر،، كل الدول سمعت موقف الكويت و هو تقرير المصير أي الإستفتاء و هذا كل ما تطلبه البوليساريو .. و إذا كان موقف الكويت مخالفا لهذا كما تحاولون إقناعنا،إذن فليعد هذا الديبلوماسي لمجلس الأمن و يؤكد دعمه لمقترح المغرب، أما غير هذا فهو ضحك علينا... كمن يتهمني أنني لص أمام العالم ثم يأتي ليقول لي في أذني أنني لست بلص .. كفااااااااااا من إستحماااااااارنا
كشعب ماصور وماغادي يصور والو في جميع الاحوال.
غير كونوا هانيين.
اتمنى من الله عز وجل ان يمسحهم اجمعين ليس فقط من خريطة المغرب بل من خريطة العالمين اجمعين هم و من يساندهم
A=Arabe : Le monde Arabe ne la reconnait pas, par ce qu il connait bien la vérité historique des problèmes géostratégiques incarnés par le comportement de Feu Boumédiane et son équipe à l’égard de la Monarchie Marocaine qu il a essayée de renverser
S=Sahraoui : Si jamais ce rêve éphémère se concrétise, ts les Sahraoui (les 5 du gd Maghreb, Egypte,Pays du Golfe Arabique, Pays Sahélo Sahariens et autres Sahraouis…..)Seront concernés et intéressés.
En 1978,Feu Boumédiane avait confié au Tunisien Bachir B Yahmed (Fondateur de la revue »Jeune Afrique) : « Au Maghreb, il y a un en trop :ou moi ou Hassane II » ;C’était aussi la pleine guerre froide ;les putschs ,les guerres civiles, la décolonisation. Aujourd’hui les temps ont changé, et l histoire retiendra les grands qui corrigeront les erreurs du passé.(Je pense à M.Bouteflika et à Sa Ma gesté M6, pour le bien de ts les peuples de la région. )RASD=Rien A Signaler en Dividende.
- عكاشة أبو حفصة