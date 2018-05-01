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كُتّاب وآراء
فتوى مصرية .. الجنس مع "صوفيا" ليس زنا
ما تزال فتوى داعية مصري تثير جدلا كبيرا في مصر وخارجها، بعد أن أكد أن ممارسة الجنس مع الروبوت "صوفيا"، التي حصلت على الجنسية السعودية، ليس زنا، ولكنه حرام".
وقال الداعية حذيفة المسير خلال حواره مع إحدى الفضائيات المصرية: "ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين".
وأضاف: "الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع غوغل".
وتابع قائلا: "الروبوت صوفيا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر".
حري بالذكر أن الروبوت "صوفيا" صنعت من قبل شركة هونغ كونغ Hanson Robotics.
فتوى الداعية المصري أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، الذي استنكروا على المسير فتواه، مشيرين إلى أنّ هناك الكثير من الأمور في المجتمعات العربية أولى الحديث عنها من الروبوت صوفيا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
كوريا صنعات روبو متقدم تكنولوجيا و كيساوى الملايين و أصحابنا كيناقشو واش ممارسة الجنس معاه حلال ام حرام ههههههه
و خاص هاه الأخ العالم يشوفو واش قابل الروبو يمارس الجنس مع سي كمارة و واش الروبو قاصر و واش مازال على عدريته وووووو باش يكون الفقه قد ألم بالموضوع من جميع جوانبه هههه
كوريا ستوقف التصنيع عير على هاد السبب
الغربيون أخدو العلم وتركونا نجتهد فقط في الفتوى . اللهم أعز الاسلام والمسلمين .