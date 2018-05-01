فتوى مصرية .. الجنس مع "صوفيا" ليس زنا

هسبريس - متابعة

ما تزال فتوى داعية مصري تثير جدلا كبيرا في مصر وخارجها، بعد أن أكد أن ممارسة الجنس مع الروبوت "صوفيا"، التي حصلت على الجنسية السعودية، ليس زنا، ولكنه حرام".

وقال الداعية حذيفة المسير خلال حواره مع إحدى الفضائيات المصرية: "ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين".

وأضاف: "الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع غوغل".

وتابع قائلا: "الروبوت صوفيا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر".

حري بالذكر أن الروبوت "صوفيا" صنعت من قبل شركة هونغ كونغ Hanson Robotics.

فتوى الداعية المصري أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، الذي استنكروا على المسير فتواه، مشيرين إلى أنّ هناك الكثير من الأمور في المجتمعات العربية أولى الحديث عنها من الروبوت صوفيا.