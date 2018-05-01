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الرئيسية | مدارات | فتوى مصرية .. الجنس مع "صوفيا" ليس زنا

فتوى مصرية .. الجنس مع "صوفيا" ليس زنا

فتوى مصرية .. الجنس مع "صوفيا" ليس زنا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 01 ماي 2018 - 14:35

ما تزال فتوى داعية مصري تثير جدلا كبيرا في مصر وخارجها، بعد أن أكد أن ممارسة الجنس مع الروبوت "صوفيا"، التي حصلت على الجنسية السعودية، ليس زنا، ولكنه حرام".

وقال الداعية حذيفة المسير خلال حواره مع إحدى الفضائيات المصرية: "ده روبوت كله حديد، مش عارف ممارسة الجنس إزاي، ولا منين".

وأضاف: "الروبوت صوفيا لا يختلف عن أي آلة أو أداة ناطقة موجودة في المنزل، مثل الساعة الناطقة أو ترجمة موقع غوغل".

وتابع قائلا: "الروبوت صوفيا عبارة عن جهاز آلي على شكل مرأة ليس أكثر".

حري بالذكر أن الروبوت "صوفيا" صنعت من قبل شركة هونغ كونغ Hanson Robotics.

فتوى الداعية المصري أثارت حالة من الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل، الذي استنكروا على المسير فتواه، مشيرين إلى أنّ هناك الكثير من الأمور في المجتمعات العربية أولى الحديث عنها من الروبوت صوفيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - خالد افران الثلاثاء 01 ماي 2018 - 14:50
شعب لا يفكر إلا في الغرائز الحيوانية اكل نوم جنس لا يفكرون كيف اخترع أو كيف يعمل راسه به سلكان فقط يعملان و يفكران في الجنس
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58
2 - أبو أنس الثلاثاء 01 ماي 2018 - 14:59
أصبح التطاول على الفتوى موضة القرن و خاصة في مصر، وقد تكاثرت هذه الفقاعات بعد الانقلاب العسكري. حسبنا الله و نعم الوكيل.
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31
3 - الروبو يحتج الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:11
هادا كل مابقا ناقصنا باش نبرهنو على أدنى درجات التخلف عن ركب الحضارة الانسانية .
كوريا صنعات روبو متقدم تكنولوجيا و كيساوى الملايين و أصحابنا كيناقشو واش ممارسة الجنس معاه حلال ام حرام ههههههه
و خاص هاه الأخ العالم يشوفو واش قابل الروبو يمارس الجنس مع سي كمارة و واش الروبو قاصر و واش مازال على عدريته وووووو باش يكون الفقه قد ألم بالموضوع من جميع جوانبه هههه
كوريا ستوقف التصنيع عير على هاد السبب
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28
4 - immad الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:11
معه حق ليس زنا.... يمكن اعتباره نوع من انواع الشذوذ.
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-20
5 - الفتاوي في العهد الجديد الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:11
مزال يتخربق كلشي مع التكنلوجيا والحداثة. سألني صديق كيف ستكون الفتوى حين يقوم "ربوط انسان" بصلاة الجماعة؟؟؟
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8
6 - mre الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:13
حنا حادكين غير في الفتاوي التي لا تسمن ولا تغني من جوع. العقول صممت وانتجت الروبوت والعربان المستهلكون اعطوها الجنسية ويحسبون ان لا احد مثلهم في العالم... لو كان الصينيون هم من اشترى الروبوت لجزؤوه وحللوه لكي يصنعوا مثله او احسن... اما العرب فلم يخترعوا ولكن يسمحون لانفسهم بالاستحواد وصناعة النقاشات العميقة التي لا راس لها ولا ذيل.
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16
7 - mohammed ladide الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:15
ودائما ،من إهتمامت الأولى للعالم العربي "الجنس"
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9
8 - الوجدي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:18
عندما جاء الامريكان بعيّمات من أحجار القمر وزعوها على علماء الارض بأكملها من أجل دراستها وتحليلها وأعطوهم مدة زمنية لنشر النتائج ، إلتزم كل العلماء بالمهلة إلا العلماء العرب المسلمون لم ينطقو ببنت شفة ، شكّت أمريكا في أمرهم وظنّت أنهم عثرو بالأحجار على مصدر للطاقة جديد أو معدن إشعاعي خطير فقرروا إرسال جواسيس للنظر في الامر فلما دخل أحد الجواسيس لمكان تواجد الأحجار وجده موضوع وسط طاولة والعلماء المسلمون ملتفون حوله والجدال قائم حول سؤال : هل يجوز التيمم به أم لا يجوز . مجرد نكتة .
الغربيون أخدو العلم وتركونا نجتهد فقط في الفتوى . اللهم أعز الاسلام والمسلمين .
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9
9 - الرحمني الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:26
لنسأل المنظمات الحقوقية واش هذا صوفيا قاصر او لا هل يجوز ممارسة الجنس معها ام ننتظر حتى تصل 18سنة
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0
10 - أمي الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:26
قام بعض العلماء بتجربة عاى تلات رجال.واحد من اليابان وواحد من ألمانيا وواحد من المغرب .فتحوا رأس الياباني وجدوا به عدد كثير من اﻷسلاك عندما يلتقي سلكان يعطيهم إختراع وكذلك اﻷلماني .عندما فتحوا رأس المغربي وجدوا به فقط سلكان غليضان عندما يلتقيان يفكر في االجنس.
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-4
11 - جلال الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:31
فاقد الشيء لا يعطيه...بمعنى ...إن من زل و ارتمى في الفحشاء و المنكر فهو مسيء لنفسه و لمجتمعه و كلام الله عز وجل و وصايا النبي عليه الصلاة و السلام واضحة في هادا المنكر و لا مزايدات في هادا الباب لأنه من الفواحش و الزنا. انتهى الكلام.
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0
12 - عزالدين الثلاثاء 01 ماي 2018 - 15:35
والله العظيم هولاء المشارقة ليس لهم هم في الدنيا سوى الزنا والله حشمتونا مع الناس الله يحشم بكم
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