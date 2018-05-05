الإيسيسكو تحتفل بذكرى تأسيسها السادسة والثلاثين

هسبريس من الرباط

تحتفل المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ــ إيسيسكو ــ بذكرى تأسيسها السادس والثلاثين الذي يصادف تاريخ 3 ماي، حين أعلن عن إنشاء المنظمة من لدن الدول الثماني والعشرين الأعضاء في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في مدينة فاس، تحت رعاية الملك الراحل الحسن الثاني.

ويعتبر تأسيس الإيسيسكو مع مطلع القرن الخامس عشر الهجري، وفق وثيقة صادرة عن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة، "نـقـلة نوعية في العمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي، التي كان اسمها في تلك الفترة (منظمة المؤتمر الإسلامي)، أعطت للتضامن الإسلامي مفهوماً متطوراً يَـتَـناسب مع المتغيرات التي يعرفها العصر، خاصة في المجالات التي تدخل في دائرة اهتماماتها، وهي الأكثر حيويةً في بناء النهضة الشاملة على أقوى القواعد".

الوثيقة سالفة الذكر استعرضت مراحل تطور الإيسيسكو، سواء من حيث عدد الدول الأعضاء الذي انتقل من 14 إلى 54 "أو من حيث تحديث الإدارة وتجديد أساليب العمل فيها وفقاً لأحدث المتغيرات في هذا المجال الحيوي، والتنظير المنهجي للمهام المنوطة بها والتخطيط العلمي الذي يستشرف آفاق المستقبل للعمل الذي تنهض به".

كما استعرضت الوثيقة الأهدافَ التي حددها ميثاق المنظمة، "والتي تجمع بين تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، والنهوض بهذه المجالات في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي، وفي ضوء القيم والمثـل الإنسانية الإسلامية، وبين تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل".

كما أن الإيسيسكو تهدف، وفق المصدر ذاته، "إلى تدعيم التكامل والتنسيق بين المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في مجالات اختصاصها وبين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والشراكة مع المؤسسات الحكومية المماثلة ذات الاهتمام المشترك، وإغناء الثقافة الإسلامية وإبراز خصائصها والتعريف بمعالمها في الدراسات الفكرية والبحوث العلمية والمناهج التربوية، وتعمل من أجل التكامل والترابط بين المنظومات التربوية في الدول الأعضاء، ودعم جهود المؤسسات التربوية والعلمية والثقافية للمسلمين في الدول غير الأعضاء في الإيسيسكو".

ولم تفت المدير العام للمؤسسة، في ختام الوثيقة، الإشادة بدعم ومساندة المملكة المغربية، دولة المقر، للمنظمة منذ سنة 1982، مشيدا أيضا بدعم الملك الراحل الحسن والعاهل المغربي محمد السادس لها.