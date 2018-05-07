الزاوية الصوفية العلاوية تقود "الحرب الدينية" بين المغرب والجزائر

هسبريس ـ نورالدين لشهب

من الواضح أن الصراع بين المغرب والجزائر لا يتوقف عند حدوده السياسية، بل يمتد إلى المجال الديني بالداخل والخارج بشكل عام، وعلى صعيد الزوايا الصوفية على وجه خاص، حيث لا يزال الصراع الجيوـ ديني بين البلدين مستمرا، فكثير من الزوايا الموجودة بالمغرب أو الجزائر لها فروع وامتدادات داخل البلدين معا وخارجهما أيضا، وبما أن الدبلوماسية الدينية أضحت تلعب دورا هاما في التنمية السياسية لكل بلد على حدة، فإن عملية التوظيف السياسي للزوايا بين البلدين الجارين عرفت صراعا امتد إلى بعض الزوايا، منها الزاوية التيجانية والزاوية العلاوية.

وإذا كانت الزاوية التيجانية فضلت نوعا من الحياد، وحافظت على علاقات وطيدة بين البلدين الشقيقين، بالرغم من حدة الصراع فيما يخص الوحدة الترابية للمغرب، فإن الزاوية العلاوية اختارت طريق المواجهة بين الفرع المغربي الذي يتزعمه الشيخ سعيد ياسين، والفرع الجزائري الذي يتزعمه الشيخ خالد بن تونس.

وفي سياق الصراع المستمر داخل الزاوية العلاوية، والذي لا تخفى أهدافه السياسية، نظمت الطريقة الصوفية العلوية المغربية بزاويتها، بمدينة وجدة بحي بودير، الاحتفال السنوي بليلة النصف من شعبان، بعد صلاة المغرب، تحت شعار "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا".

وترأس الاحتفال سعيد ياسين، شيخ الطريقة الصوفية العلوية المغربية، بحضور مقدمي الطريقة الممثلين لها بمختلف جهات المغرب، إلى جانب مريديها ومحبيها والمنتسبين إليها وطلاب العلم وحملة القرآن الكريم ووفود من زوايا وطرق صوفية.

وانطلق الحفل بتلاوة سورة الواقعة جماعة، وبعد ذلك قراءة الورد العام للطريقة (الوظيفة) وسند الطريقة، تخللته فقرات من الذكر الحكيم تلاها ثلة من الطلبة، ووصلات من المديح والسماع الصوفي بقصائد في مدح خير البرية، أدتها الفرقة الوطنية للطريقة الصوفية العلوية المغربية، المكونة من أصوات من مختلف جهات المغرب، وكذلك مجموعة صوتية من أبناء الزاوية، ناهيك عن تنظيم حضرة ربانية أضفت جوا من السكينة والطمأنينة على الحفل.

مقدم الزاوية الحاج امحمد الرشيد أكد في تصريحه أن "شعبان شهر واجب الإكثار فيه من الأعمال الصالحة، ومحطة استعدادية لاستقبال شهر رمضان، شهر التوبة والغفران"، مضيفا أن "درجة الحصول على قبول الأعمال ورضى الله العزيز المنان مبتغى أهل الإيمان، والمريد حريص على إضفاء صبغة الإحسان على جميع أعماله".

وإن كان هذا الاحتفال، الذي أقامته الزاوية العلاوية، في نسختها المغربية، بمدينة وجدة، بمناسبة منتصف شعبان، له أهداف تربوية بالأساس، فإن للحدث دلالة سياسية غير خافية، ويتعلق الأمر بقضية الوحدة الترابية والصراع المغربي الجزائري الذي امتد إلى المجال الديني، لا سيما الزوايا، حيث إن الصراع المغربي الجزائري وصل إلى الزاوية العلاوية تحديدا منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وعرف الصراع مداه خلال السنوات الأخيرة بين فرعي الزاوية في الجزائر والمغرب، فالفرع المغربي يمثله الشيخ سعيد ياسين، بينما الفرع الجزائري يمثله الشيخ خالد بن تونس الجزائري، الذي يسيطر على عدد من الفروع بالمغرب والجزائر وأوروبا.

ويأتي احتفال الزاوية العلاوية المغربية بمدينة وجدة، الواقعة على حدود الجزائر، كدلالة واضحة على المحاولات الحثيثة للزاوية العلاوية في نسختها المغربية لترسيخ وجودها الديني والسياسي معا، وإضعاف أسرة ابن تونس الموجودة بالمغرب، والتي لا تزال تسيطر على جمعيات وفروع للزاوية الأم.

وهكذا حاولت الزاوية العلاوية في نسختها المغربية، خلال السنوات الأخيرة، تكثيف حضورها في عدد من المدن المغربية، وأصبحت تراهن بشكل كبير على الجبهة الإعلامية، حيث أصبح لها ناطق رسمي يتواصل مع الإعلام، ويعرف بالأنشطة التي تنظمها الزاوية عبر جهات المغرب. كما يحاول "القطاع الإعلامي" بالزاوية التعريف ببعض المقدمين والشخصيات التي اختارت الانتساب إلى الفرع المغربي، الذي أصبح يطلق على نفسه "الزاوية العلاوية المغربية".

في مقابل ذلك لا يزال الفرع الجزائري يتمتع بقوة على واقع الأرض، وكذلك على المستوى الإعلامي، وذلك يرجع إلى أن الشيخ خالد بن تونس الجزائري له سطوة في الخارج بالنظر إلى تكوينه العصري، إذ هو حاصل على الدكتوراه، كما أنه يتقن عدة لغات أجنبية، ويمتلك مهارة تواصلية، لا سيما في الخارج، ناهيك عن كونه ابن أسرة ممتدة ما بين المغرب والجزائر.

وتأسست الطريقة الصوفية العلوية قبل ما يقارب مائة سنة، شيخا عن شيخ، بسندها المتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعتبر الحاج سعيد ياسين ممثلها بالمغرب، كما أن للفرع المغربي فقراء وممثلين داخل المغرب وخارجه.