مسلمو الغرب .. من ثورة "الباهية الماليز" إلى "المسلمين الجدد"

هسبريس ـ نور الدين لشهب

تواصلت فعاليات المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، الذي تختضنه العاصمة الإمارتية أبو ظبي، في يومه الأول، بلقاءات ونقاشات وأوراش عمل متنوعة؛ إذ اجتمع عدد من الباحثين والمهتمين بشؤون الأقليات الإسلامية في العالم، مساء الثلاثاء، حول مائدة نقاش تناولت "وضع الوجود الإسلامي في الدول غير الإسلامية في السياق العالمي: الفرص والتحديات"، وترأس الجلسة الباحث والأكاديمي المغربي محمد بنصالح.

الباحثة المغربية مليكة الكتاني تطرقت إلى واقع المسلمين في دولة البرازيل، باعتبار أن "هذه الدولة الوحيدة في أمريكا اللاتينية التي لم تغزها إسبانيا، ولكن غزتها البرتغال في عهد ملكها فيليبي الثاني، الذي قرر تنظيم الأراضي فغزا بموجب نظام الإقطاع، وكان من ضمن هذه الإقطاعيات باهيا دي تودوس لوس سانتوس (de Todos los Santos Bahia) وعاصمتها سلفادور.

وأشارت الدكتورة الكتاني إلى منطقة باهيا التي تتمتع بأكبر تجارة للرقيق في تاريخ البرازيل، معظم هؤلاء العبيد قدموا من دول إسلامية إفريقية، واستمروا في دينهم الإسلامي على مر القرون رغم الظروف القاسية التي عاشوا فيها.

وعرجت الباحثة على أهم التمردات والانتفاضات التي قام بها المسلمون في البرازيل من أجل الدفاع عن حقوقهم، ولاسيما المستعبدون الأفارقة، وكانت أكبر انتفاضة قام بها هؤلاء هي ثورة "الباهية الماليز" عام 1835، التي كانت من "أكبر الثورات الإسلامية في أمريكا اللاتينية بهدف إنقاذ أرواحهم وضمان حرياتهم، وتعرف ثورة باهية بثورة الماليز، وهو اسم مستمد من لفظة (معلم)، حيث كان لدى هؤلاء العبيد المجلوبين أساسا من الهاوسا والفلان مستوى ثقافي كبير".

وأشارت الكتاني إلى أن هدف أبطال ثورة الماليز الكبرى لسنة 1835 كان يتحدد في إنقاذ أرواحهم، لأنهم هم المسلمون الذين استقروا أولاً في البرازيل، بل كانوا من علمائهم وحكمائهم. وعندما تم القضاء على هذه الثورة، عرف هؤلاء العبيد المسلمون مآسي كبيرة، حيث تم الحكم على بعضهم بالسجن مدى الحياة مع ممارسة الأشغال الشاقة، ونفي آخرون خارج البلاد، بينما قُتل الكثير. ومع ذلك "لم يتسبب ذلك في الاختفاء الكلي للإسلام في البلاد كما كان يعتقد؛ إذ استمرت غالبية كبيرة في العيش لسنوات عديدة تخفي عقيدتها ومعتقداتها الدينية، وهذا الجانب يُعتبر غاية في الأهمية"، تقول الكتاني.

واعتمدت الباحثة في بحثها حول مسلمي البرازيل الأوائل بناء على الوثائق التي تركها الماليز بعد الثورة، وهي الوثائق نفسها التي تم الاستيلاء عليها من منازل الثوار، وحصلت الكتاني على صور من بعضها من طرف البروفيسور جواو خوسيه ريس (Joao Jose Rais)، أكبر اختصاصي في البرازيل في تاريخ الماليز.

وخلصت مليكة الكتاني في مداخلتها إلى أن العبيد في البرازيل تركوا آثارا لا تُمحى، وهم يشكلون اليوم مجتمع البرازيليين المنحدرين من أصل أفريقي، أو بالأحرى منحدرين من الأفارقة الذين يتجاوزون 70٪ من المجتمع البرازيلي اليوم.

وقالت: "صحيح أن عدد المسلمين في البرازيل لا يتجاوز المليون ونصف المليون نسمة، أو ربما أقل مقارنة بالكم الهائل لساكنة هذا البلد، لكن العمل في الحقل الديني هناك لا يمكن أن يستهان به؛ إذ إن دور العبادة والمؤسسات الدينية الإسلامية في تنامٍ بوتيرة مهمة، ويتماشى مع تزايد عدد المسلمين الجدد (البرازيليون الذين يعتنقون الإسلام). وبالتالي وأمام هذه المعطيات المتنوعة، هل نحن اليوم أمام أقلية أم جالية أم شتات؟"، تتساءل الكتاني.

من جانبه، ذهب التجاني بولعوالي، أكاديمي من جامعة لوفان في بلجيكا ينحدر من أصول مغربية، إلى أن واقع المسلمين في الغرب عامة، وأوروبا خاصة، يشهد تحولا جذريا على مختلف المستويات القانونية والديمغرافية والسوسيو-ثقافية والأيديولوجية والاقتصادية، ولم تكن الشريحة المسلمة في منأى عن هذا التحول الشمولي؛ إذ تُعتبر أول من تتعرض لتداعياته وتأثيراته المتنوعة.

وتوقف الباحث الأكاديمي المغربي عند جملة من الملامح والمؤشرات التي تعتري الوجود الاسلامي في أوروبا والغرب، لا سيما منذ مستهل الألفية الثالثة؛ وذلك بغرض صياغة تشخيص تقريبي قد يساعد في معالجة التحديات المطروحة أمام مسلمي الغرب وكذا الفرص المتاحة أمامهم.

وأشار بولعوالي في معرض مداخلته إلى أن الوجود الإسلامي في الغرب قد تعزز بالمسلمين الجدد، ليس على المستوى الكمي والديمغرافي فقط، بل على مستوى الإسهام والعطاء أيضا، واستند الباحث في حديثه إلى المفكر السويدي يورغن نيلسن الذي قال إن 10 آلاف شخص يسلمون سنويا في فرنسا. وذكرت جمعية المهتدين الجدد في هولندا أن 5 آلاف شخص يدخلون في الإسلام سنويا في بريطانيا التي يوجد بها 135 ألف مسلم، وهذا ما ينطبق على ألمانيا أيضا. أما بلجيكا التي تقدر ساكنتها بـ 11 مليونا و300 ألف نسمة، فيوجد بها 56 ألف مسلم جديد.

وعلى صعيد الاهتمام الأكاديمي اليوم بالإسلام، سجل الباحث أنه بات يشهد قطيعة مع الدراسات الاستشراقية التقليدية بظهور مفكرين غربيين أنصفوا الإسلام بشكل موضوعي وعلمي، كارنست انجمار وهانس كونغ وكارن ارمسترونغ وفان كونينسفيلد وجون اسبوزيتو، وغيرهم كثير.

هذا علاوة عن انتشار الوعي الإيجابي المتبادل بين الإسلام والغرب الذي من شأنه أن يقلص من حملات الإساءة إلى الإسلام، التي عادة ما تتأسس على الجهل والتنميط والخوف المتوهم. وقد رأينا كيف تحولت مواقف بعض الشخصيات التي كانت تشكك في الإسلام، فقادها بحثها إلى اعتناق هذا الدين الإسلامي.

وتطرق الباحث إلى عنصر آخر لا يقل أهمية، يتعلق أساسا بالمشاركة السياسية والمجتمع المدني والاستثمار الاقتصادي؛ إذ تشير أرقام الجمعية الملكية للشركات الصغرى والمتوسطة إلى وجود أكثر من 70 ألف مستثمر من أصول مغربية وتركية في هولندا.

الباحث استعرض مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعترض الوجود الإسلامي في أوروبا، حددها في الهوية والاندماج والانتقال من جيل الهجرة إلى جيل المواطنة، و"لعل التحدي الأكبر للتمركز الغربي الأوروبي هو انتقال الإسلام من الهامش إلى مركز الحضارة الغربية، حتى يصبح يشكل مكونا جوهريا في بنية المجتمع الغربي، ويحطم التصنيفات الكلاسيكية للإسلام الهامشي، وإن استمرت في الفكر والإعلام والمخيال السردي أو التخييلي حسب تعبير ادوارد سعيد"، يقول بولعوالي.

وختم الباحث مداخلته بالحديث عن الهاجس الذي ما انفك يسكن وجدان كل مسلم أوروبي وغربي، وهو كيف السبيل إلى أن يصبح مواطنا إيجابيا وفاعلا يحترم القوانين المدنية والعلمانية، ويقدر ثقافة الآخر المختلف، دون أن يؤثر ذلك على هويته الأصلية.

أما أيوب زكرياء، بروفسور المعرفة للعلوم العربية، من الصين، فقد استعرض أهم المشاكل التي يعيشها المسلمون في الصين؛ إذ عرج على الوجود الإسلامي الذي وصل إلى هناك في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، قبل أن يتحدث عن معاناة المسلمين في ظل الحكم الشيوعي، ويتطرق إلى نفور المسلمين من تعلم اللغة الصينية بسبب المذابح التي تعرضوا لها، موردا أن أكثر من ثلاثة ملايين منهم تعرضوا للتصفية الجسدية، وهو ما جعل المسلمين يلجؤون إلى نشر الإسلام عن طريق الديانة الكونفشيوسية.

وطالب المتحدث العرب بالمساعدة في تعليم دينهم وفق طريقة تتناسب والسياق الثقافي للمسلمين في الصين، وليس بإصدار كتب تم تدوينها للعرب باعتبار الإسلام هو الدين الرسمي لجل البلدان العربية، بينما الأقليات تحتاج إلى كتب دين تتعاطى مع واقعهم وتتفاعل مع أهم الانشغالات والتطلعات التي تستحوذ على اهتماماتهم.