أكاديميون يلامسون مفهوم الانتقال الديمقراطي

هسبريس من الرباط

التأمت فعاليات أكاديمية مغاربية في ندوة علمية تهدف إلى مقاربة وتحليل موضوع "سؤال الانتقال الديمقراطي في الدساتير المغاربية والخيار الجهوي"، من تنظيم مختبر الدراسات الدولية حول تدبير الأزمات بكلية الحقوق في جامعة القاضي عياض، وشعبة القانون العام ومختبر الديمقراطية المحلية والحكامة في الكلية المتعددة التخصصات بآسفي ومؤسسة هانس سايدل، بمشاركة باحثين وخبراء من المغرب وتونس وليبيا وموريتانيا.

امحمد المالكي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، والعميد السابق بكلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان، تطرق في كلمته لمفهوم الانتقال الديمقراطي وأهمية تدقيق وتحديد المفاهيم لكي تحقق التناسق المعرفي والتفاهم في الممارسات، مشيرا إلى أن "الانتقال هو مسلسل وصيرورة لمجموع تراكمات تحصل بين مختلف الفاعلين والفرقاء السياسيين".

وأشار المتحدث ذاته إلى أن "هناك أربعة أنماط للانتقال، وهي الانتقال من أعلى، والانتقال من أسفل، والانتقال بالتعاقد، والانتقال من الخارج"، كما ربط الباحث الانتقال الديمقراطي بشروط سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية، مؤكّدا في الوقت ذاته أن "دول المنطقة بدأت القرن العشرين بسؤال الدّمقرطة وودعته بنفس السؤال، لعدم توفر شروط تحقق هذا الانتقال".

أما حبيب حسن اللولب، رئيس مركز البحوث والدراسات من أجل الاتحاد المغاربي بتونس، فأشار في مداخلته إلى أن "تونس عرفت عدة دساتير، من بينها 1860 و1959، ودستور الجمهورية الثانية 2014، والذي دخل حيز التنفيذ والتطبيق والتصديق بتنزيل الفصل السابع الذي يحمل عنوان الديمقراطية المحلية على أرض الواقع، وهو صمام أمان ضد عودة الاستبداد والديكتاتورية والظلم، ولمعالجة نواقص دستور سنة 1959 في ما يتعلق بالحكم المحلي واللامركزية، ونقلها أيضا إلى المستوى الثاني من المرحلة الانتقالية إلى التأسيس والبناء".

وتناول ديدي ولد السالك، رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية في موريتانيا، "التجربة الدستورية بموريتانيا بين مسار تكريس الاستبداد والإصلاحات المطلوبة"، مستحضرا في ذلك مختلف المحطات السياسية الكبرى التي أثرت على التجربة الموريتانية في هذا الصدد، والإشكالات والتحديات التي تحيط بها على مختلف الواجهات.

وتطرق عبد اللطيف بكور، أستاذ القانون الدستوري بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، بدوره للإطار النظري والمفاهيمي للانتقال الديمقراطي، وعرّج على بعض التجارب المقارنة الرائدة في الانتقال الديمقراطي خلال النصف الثاني للقرن العشرين، وعلى رأسها التجربة الإسبانية، محاولا في السياق ذاته استشفاف بعض الشروط والبراديغمات المسعفة لتحقيق الانتقال الديمقراطي في الدول المغاربية.

وتناول الدكتور مصطفى الصوفي "سؤال الانتقال الديمقراطي بين غياب الشرط التاريخي وإستراتيجية التسويات"، منتصرا للأطروحة التي تفيد بأن الانتقال الديمقراطي لم يتم الانخراط في مسلسله بعد، إذ إن التوافقات الشكلية بين الفاعلين السياسيين تحول دون تحقق الانخراط في هذا المسلسل.

وتناول الباحث الليبي الدكتور أبوبكر خليفة موضوع "اللامركزية كتدبير تنموي وخيار إستراتيجي..حالة ليبيا قبل وبعد انتفاضة فبراير 2011"، مستعرضا الحالة القبلية التي كانت تتسم بها ليبيا، والمعتبرة صرحا متينا لقيام اللامركزية، وزاد مستدركا: "لكن طبيعة التركيز الذي كان معتمدا من قبل الانتفاضة كان حائلا دون تحقق اللامركزية".

وتطرقت المداخلات المقدّمة إلى مختلف التشخيصات والتوصيفات لحالة الانتقال الديمقراطي والجهوية في المنطقة المغاربية، ودفعت غالبيتها في اتجاه أن موجة التغيير التي طالت عددا من دول المنطقة العربية خلال العشرية الأخيرة أنجبت تعاقدات جديدة بين الدولة والمجتمع، وتوجت بوثائق دستورية رسّخت العديد من المقولات المؤسسة للانتقال الديمقراطي والجهوية كخيار إستراتيجي لتحقق الدمقرطة والتنمية بدرجات ومستويات متباينة.

وخلصت أشغال الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي تمثلت في التأكيد على أن مسار الانتقال يظل محفوفا بالتحديات، ما يفرض استثمار كل الفاعلين في الدول المغاربية للتراكم الحاصل في المؤسسات والآليات التي عرفتها الممارسة السياسية؛ وأهمية استحضار التجارب الدولية الرائدة في هذا الخصوص، وبخاصة الحديثة منها، مع استحضار الخصوصيات المجتمعية في هذا الشأن، مع ضرورة انخراط مختلف الفاعلين لإرساء ذلك الانتقال من هيئات سياسية ومدنية وإعلامية وحقوقية واقتصادية.

كما نوّه المشاركون إلى أن اتخاذ مبادرات تدعم الانتقال الديمقراطي في دول المنطقة سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل الاتحاد المغاربي نحو مزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الواجهات..