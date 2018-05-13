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كُتّاب وآراء
الدروس الحسنية وقفة رمضان يعيدان الملك إلى البلاد
يعود الملك محمد السادس إلى أرض الوطن في الساعات المقبلة، وذلك قبيل حلول شهر رمضان الذي سيحل البلاد في الغالب يوم الخمس المقبل.
ودأب الملك على ترأس "الدروس الحسنية" في بداية كل شهر رمضان جريا على عادة والده الملك الراحل الحسن الثاني، كما أنه من المقرر أن يعطي انطلاقة عملية الدعم الغذائي لرمضان التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة الشهر الأبرك.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، الالتزام والعناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وأضحت هذه العملية، المنظمة بدعم من وزارتي الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) والأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي تبلغ هذه السنة نسختها الـ19، موعدا سنويا ومناسبة لتقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ويذكر أن الملك محمد السادس قد شارك في 29 أبريل في العاصمة الكونغولية برازافيل، في مؤتمر قمة رؤساء دول لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق، وذلك في إطار زيارة صداقة وعمل لهذا البلد الشقيق.
وعقد العاهل المغربي سلسلة من المحادثات مع رئيس جمهورية الكونغو، دينيس ساسو نجويسو، حيث تم التوقيع على 13 اتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بهذه المناسبة.