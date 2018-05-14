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الرئيسية | مدارات | الملك يتمنى التوفيق لبنعبد الله في تطوير "الكتاب"

الملك يتمنى التوفيق لبنعبد الله في تطوير "الكتاب"

الملك يتمنى التوفيق لبنعبد الله في تطوير "الكتاب"
هسبريس - وم ع
الاثنين 14 ماي 2018 - 22:20

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى محمد نبيل بنعبد الله بمناسبة اعادة انتخابه أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية.

ومما جاء في برقية الملك "على إثر إعادة انتخابك أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية، نتوجه لك بتهانئنا، معربين لك عن متمنياتنا بكامل التوفيق، في مواصلة النهوض بمهامك الحزبية، لتحقيق تطلعات عضوات وأعضاء هيأتك السياسية لتبويئها المكانة اللائقة بها في المشهد السياسي الوطني".

وأضاف الملك "وبهذه المناسبة، نطلب منك إبلاغ جميع مكونات الحزب موصول تقديرنا السامي، لما هو مشهود لهيأتك السياسية من مساهمة بناءة في المسار السياسي والمؤسسي الوطني، مع دعواتنا بالسداد لما فيه خير خدمة للمصالح العليا للوطن والمواطنين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - aziz580 الاثنين 14 ماي 2018 - 22:26
عجيب جدا جراو عليه من الحكومة وهاهو في المشهد السياسي من جديد كسابقيه أوزين بن زيدان ...غريبة امرك يابلدي
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36
2 - قدور الاثنين 14 ماي 2018 - 22:29
هاد السيد نحاه الملك من منصبه لانه لم يقم بعمله كما يجب والآن ينتخب من جديد وللمرة الثالثة زعيما لحزبه والملك يتمنى أن يطور ذلك الحزب!! مابقيت فهم والو!!
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40
3 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الاثنين 14 ماي 2018 - 22:29
بالأمس تم إعفاؤه بسبب سوء تسيير وزارة وبسبب اختلالات. . واليوم تتم تزكيته على رأس حزب !! كيف ذلك ؟
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27
4 - متتبع الاثنين 14 ماي 2018 - 22:29
وا اﻻخوان لي فهم شي حاجة يفهنا...واش هاد الديناصورات ماكينقارضوش
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42
5 - mohssin الاثنين 14 ماي 2018 - 22:31
ياك عاد جرا عليه من الحكومة بسبب سوء التدبير وووووووو.............
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23
6 - اسفي الاثنين 14 ماي 2018 - 22:31
أليس بن عبد الله من وزراء الغضبة وزلازل أم عفى الله عما سلف
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28
7 - تغيير المنكر الاثنين 14 ماي 2018 - 22:53
الحكومة مسرحيةو السياسة مسرحيةومشكل الصحراء مسرحية من تأليف و إخراج ق.م.....وشعيبة مسكين مفهم والوا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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13
8 - far الاثنين 14 ماي 2018 - 23:06
الملك محايد فيما يخص انتخاب الامناء العامون للاحزاب
السياسية من طرف الاعضاء والمنخرطين.وهدا في
اطار الديمقراطية والدستور. اما اعفاؤه من منصبه الحكومي كوزير للسكنى هو من اختصاصات الملك
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-2
9 - dr 36 الاثنين 14 ماي 2018 - 23:09
حسب البلاغ للديوان الملكي الذي تم اعلانه عن الوزراء الذين تم اعفائهم من مناصبهم بسبب سوء التدبير ، فيما سمي ب" الزلزال السياسي " فان هؤلاء لايمكن ان يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا.
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