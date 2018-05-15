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الرئيسية | مدارات | الملك: تفجيرات إندونيسيا "عمل إرهابي مقيت"

الملك: تفجيرات إندونيسيا "عمل إرهابي مقيت"

الملك: تفجيرات إندونيسيا "عمل إرهابي مقيت"
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:09

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك على إثر الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي استهدفت مدينة سورابايا الأندونيسية.

وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي، راجيا من الرئيس ويدودو أن ينوب عنه في تبليغ أخلص مشاعر المواساة والتضامن للأسر المكلومة وللشعب الأندونيسي الشقيق.

ومما جاء في البرقية "أعرب لكم عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية المقيتة المنافية لكل القيم الإنسانية والكونية، والتي لنا كامل اليقين، أنها لن تنال من أمن وطمأنينة الشعب الأندونيسي المسالم".

وتضرع الملك إلى الله أن يلهم الرئيس الأندونيسي وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مواطن الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:24
وكدالك إرهابي دولة إسرائيل عمل إرهابي مقيث
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2 - احمد هارون الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:32
اليس قتل مسلمون فى غزة عمل ارهابي اليس اسرائيل دولة ارهابية بمسندات امريكا
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3 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:39
يجب أدانت قتل الأبرياء في كول مكان وحتى جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 60 هل من ادانة
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4 - اسفي الثلاثاء 15 ماي 2018 - 22:44
لا يجوز قتل النفس إلى بالحق من يقتل الأبرياء لا دين لهو.وهناك فلسطينيين أبرياء اطفال ونساء وشباب اكتر من 60 شخص قتلوا ولم نسمع ادانات أو غضب كانهم لا يساوو شيء
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