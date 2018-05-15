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كُتّاب وآراء
الملك: تفجيرات إندونيسيا "عمل إرهابي مقيت"
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية أندونيسيا جوكو ويدودو، وذلك على إثر الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي استهدفت مدينة سورابايا الأندونيسية.
وأعرب الملك في هذه البرقية، باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي، عن أحر التعازي، راجيا من الرئيس ويدودو أن ينوب عنه في تبليغ أخلص مشاعر المواساة والتضامن للأسر المكلومة وللشعب الأندونيسي الشقيق.
ومما جاء في البرقية "أعرب لكم عن إدانة المملكة المغربية الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية المقيتة المنافية لكل القيم الإنسانية والكونية، والتي لنا كامل اليقين، أنها لن تنال من أمن وطمأنينة الشعب الأندونيسي المسالم".
وتضرع الملك إلى الله أن يلهم الرئيس الأندونيسي وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء.