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الرئيسية | مدارات | بوتفليقة يبارك رمضان للملك ويصف قيادته بالحكيمة

بوتفليقة يبارك رمضان للملك ويصف قيادته بالحكيمة

بوتفليقة يبارك رمضان للملك ويصف قيادته بالحكيمة
هسبريس من الرباط
الخميس 17 ماي 2018 - 14:35

سارع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى مباركة شهر رمضان الكريم للعاهل المغربي الملك محمد السادس، ليعمل بذلك بمقولة "العدواة ثابتة والصواب يكون".

ويعتبر مراقبون أن هذا النوع من الرسائل والبرقيات هي مجرد "دبلوماسية تهانئ لا تقدم ولا تؤخر شيئا"، في خضم تعقد العلاقات بين البلدين، وتوجه "جنرالات قصر المرادية" نحو معاداة المملكة في كل مرة وحين.

وتوصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري أعرب خلالها عن أحر التهاني وأبلغ التمنيات للملك وللأسرة الملكية الشريفة، بدوام الصحة والسعادة والهناء.

وتمنى بوتفليقة للشعب المغربي المزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت "القيادة الحكيمة للملك" وفق تعبير البرقية.

ومما جاء في هذه البرقية "والله أسأل أن يجعل هذه المناسبة المباركة فاتحة خير ويمن وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية قاطبة ويعيدها عليهما وهما تنعمان بالسلم والأمن".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربية الخميس 17 ماي 2018 - 14:58
الجزائر تهاجم وزير الخارجية ناصر بوريطة وتقرر تقديم المساعدات للبوليزاريو وفي المقابل تبعث برسائل تحث على جمع شمل الأمة الإسلامية وتبارك لنا قدوم رمضان .ياله من نفاق سياسي ...
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