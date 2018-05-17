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الرئيسية | مدارات | الدروس الحسنية الرمضانية تنطلق غدا بالرباط

الدروس الحسنية الرمضانية تنطلق غدا بالرباط

الدروس الحسنية الرمضانية تنطلق غدا بالرباط
هسبريس - و.م .ع
الخميس 17 ماي 2018 - 22:00

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الجمعة افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط.

وفي يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الشأن:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سيترأس افتتاح الدروس الحسنية الرمضانية بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط يوم الجمعة 02 رمضان الأبرك 1439 هـ موافق 18 ماي 2018 م.

وسيلقي الدرس الافتتاحي السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "حقوق النفس في الإسلام وأبعادها الاقتصادية"، انطلاقا من قوله تعالى في سورة الشمس: "ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها".

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم غد الجمعة 02 رمضان الأبرك 1439هـ.

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